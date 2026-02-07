Корейский зимний ритуал спасает губы от трещин: мягкость возвращается уже к утру

Зимой губы страдают первыми: они быстро сохнут, шелушатся и иногда доходят до болезненных трещин. Обычный бальзам в такой ситуации часто оказывается бессилен, особенно если на улице мороз, а дома работает отопление. В Южной Корее к этой проблеме относятся серьёзно и считают сухие губы не мелочью, а сигналом, что защитный барьер кожи повреждён.
Кожа на губах устроена иначе, чем на лице. Она значительно тоньше и почти не умеет удерживать влагу самостоятельно. У губ практически нет сальных желез, поэтому они не могут создать естественную защитную плёнку от холода, ветра и сухого воздуха.
Ситуацию усугубляют сезонные привычки: мы меньше пьём воды, чаще находимся в помещениях с пересушенным воздухом и иногда машинально облизываем губы на морозе. Всё это приводит к шелушению, а затем и к микротрещинам.
"Зимой губы страдают сильнее всего из-за сочетания мороза и сухого воздуха в помещениях: кожа теряет влагу быстрее, а повреждённый барьер почти не восстанавливается без плотной защиты", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Илья Сергеевич Руднев.
Корейская бьюти-рутина строится на принципе: сначала восстановление, потом красота. Поэтому у них есть несколько строгих запретов, которые помогают избежать повреждений.
Слюна кажется быстрым спасением, но эффект обманчивый. Она быстро испаряется и уносит с собой остатки влаги, из-за чего губы становятся ещё суше.
Когда хочется оторвать "корочку", кажется, что проблема исчезнет. Но на деле вместе с шелушением снимается живая кожа. В итоге трещины становятся глубже, а губы восстанавливаются намного дольше.
Скраб в корейском уходе допустим только тогда, когда губы здоровы. Если есть боль, кровь или раздражение, любые отшелушивающие средства попадают под запрет, потому что могут усилить воспаление.
В Корее губы считают индикатором усталости. Если человек плохо спит, питается нерегулярно и постоянно находится в стрессе, губы начинают трескаться одними из первых.
Поэтому уход там не ограничивается косметикой: кореянки обращают внимание на режим сна, достаточное количество воды и восстановление организма. Для них это часть общей системы красоты.
Если на губах появились трещины и кровь, кореянки переходят в режим восстановления. В этот период они временно отказываются от помад, тинтов и даже оттеночных бальзамов. Главная задача — не замаскировать проблему, а закрыть кожу и дать ей зажить.
Обычно губы аккуратно промывают водой без трения, затем промакивают салфеткой и наносят плотный защитный слой средства, которое создаёт эффект плёнки. Особенно важен этот этап перед сном, потому что ночь — лучшее время для восстановления кожи.
Если трещины появляются в одном и том же месте, долго не проходят или постоянно образуются корочки, в Корее рекомендуют не экспериментировать с косметикой и обратиться к врачу, так как проблема может быть связана с воспалением. Об этом сообщает VOICE.
Корейский подход к губам похож на уход за лицом: мягкое очищение, увлажнение и защита. Сначала губы очищают от остатков макияжа и загрязнений максимально деликатно. Затем, если кожа не повреждена, можно осторожно убрать ороговевшие частицы.
После этого следует увлажнение. Девушки в Южной Корее часто используют лёгкое средство, которое быстро впитывается, а затем "запечатывают" его более плотным слоем. Финальный шаг всегда защитный: губы должны быть закрыты от ветра и мороза, а не просто выглядеть блестящими.
Перестаньте облизывать губы на морозе, даже если кажется, что это помогает.
Не сдирайте шелушения — лучше нанесите плотный защитный слой.
Используйте скраб только тогда, когда губы полностью здоровы.
Очищайте губы от макияжа мягко, без трения и давления.
Наносите сначала лёгкое увлажняющее средство, а затем более плотное для защиты.
Перед сном используйте плотный слой средства, создающего барьер.
Следите за режимом сна и питания, так как губы быстро реагируют на усталость.
Что делать, если губы уже потрескались до крови?
Лучше временно отказаться от декоративной косметики, аккуратно очистить губы водой и наносить плотное защитное средство, особенно на ночь.
Можно ли пользоваться скрабом зимой?
Да, но только если губы не болят и на них нет трещин. При повреждениях скраб может усугубить ситуацию.
Обычная корица помогает защитить комнатные растения от грибков и улучшить их состояние уже через несколько дней при правильном и умеренном применении.