Корейский зимний ритуал спасает губы от трещин: мягкость возвращается уже к утру

Зимой губы страдают первыми: они быстро сохнут, шелушатся и иногда доходят до болезненных трещин. Обычный бальзам в такой ситуации часто оказывается бессилен, особенно если на улице мороз, а дома работает отопление. В Южной Корее к этой проблеме относятся серьёзно и считают сухие губы не мелочью, а сигналом, что защитный барьер кожи повреждён.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Воронцова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за губами

Почему губы зимой пересыхают быстрее всего

Кожа на губах устроена иначе, чем на лице. Она значительно тоньше и почти не умеет удерживать влагу самостоятельно. У губ практически нет сальных желез, поэтому они не могут создать естественную защитную плёнку от холода, ветра и сухого воздуха.

Ситуацию усугубляют сезонные привычки: мы меньше пьём воды, чаще находимся в помещениях с пересушенным воздухом и иногда машинально облизываем губы на морозе. Всё это приводит к шелушению, а затем и к микротрещинам.

"Зимой губы страдают сильнее всего из-за сочетания мороза и сухого воздуха в помещениях: кожа теряет влагу быстрее, а повреждённый барьер почти не восстанавливается без плотной защиты", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Илья Сергеевич Руднев.

Что кореянки никогда не делают с губами

Корейская бьюти-рутина строится на принципе: сначала восстановление, потом красота. Поэтому у них есть несколько строгих запретов, которые помогают избежать повреждений.

Облизывать губы

Слюна кажется быстрым спасением, но эффект обманчивый. Она быстро испаряется и уносит с собой остатки влаги, из-за чего губы становятся ещё суше.

Сдирать шелушения

Когда хочется оторвать "корочку", кажется, что проблема исчезнет. Но на деле вместе с шелушением снимается живая кожа. В итоге трещины становятся глубже, а губы восстанавливаются намного дольше.

Использовать скраб на повреждённой коже

Скраб в корейском уходе допустим только тогда, когда губы здоровы. Если есть боль, кровь или раздражение, любые отшелушивающие средства попадают под запрет, потому что могут усилить воспаление.

Почему уход за губами связан со сном и питанием

В Корее губы считают индикатором усталости. Если человек плохо спит, питается нерегулярно и постоянно находится в стрессе, губы начинают трескаться одними из первых.

Поэтому уход там не ограничивается косметикой: кореянки обращают внимание на режим сна, достаточное количество воды и восстановление организма. Для них это часть общей системы красоты.

Как кореянки спасают потрескавшиеся губы

Если на губах появились трещины и кровь, кореянки переходят в режим восстановления. В этот период они временно отказываются от помад, тинтов и даже оттеночных бальзамов. Главная задача — не замаскировать проблему, а закрыть кожу и дать ей зажить.

Обычно губы аккуратно промывают водой без трения, затем промакивают салфеткой и наносят плотный защитный слой средства, которое создаёт эффект плёнки. Особенно важен этот этап перед сном, потому что ночь — лучшее время для восстановления кожи.

Если трещины появляются в одном и том же месте, долго не проходят или постоянно образуются корочки, в Корее рекомендуют не экспериментировать с косметикой и обратиться к врачу, так как проблема может быть связана с воспалением. Об этом сообщает VOICE.

Ежедневная система ухода за губами по-корейски

Корейский подход к губам похож на уход за лицом: мягкое очищение, увлажнение и защита. Сначала губы очищают от остатков макияжа и загрязнений максимально деликатно. Затем, если кожа не повреждена, можно осторожно убрать ороговевшие частицы.

После этого следует увлажнение. Девушки в Южной Корее часто используют лёгкое средство, которое быстро впитывается, а затем "запечатывают" его более плотным слоем. Финальный шаг всегда защитный: губы должны быть закрыты от ветра и мороза, а не просто выглядеть блестящими.

Советы по уходу за губами зимой

Перестаньте облизывать губы на морозе, даже если кажется, что это помогает. Не сдирайте шелушения — лучше нанесите плотный защитный слой. Используйте скраб только тогда, когда губы полностью здоровы. Очищайте губы от макияжа мягко, без трения и давления. Наносите сначала лёгкое увлажняющее средство, а затем более плотное для защиты. Перед сном используйте плотный слой средства, создающего барьер. Следите за режимом сна и питания, так как губы быстро реагируют на усталость.

Популярные вопросы о корейском уходе за губами зимой

Что делать, если губы уже потрескались до крови?

Лучше временно отказаться от декоративной косметики, аккуратно очистить губы водой и наносить плотное защитное средство, особенно на ночь.

Можно ли пользоваться скрабом зимой?

Да, но только если губы не болят и на них нет трещин. При повреждениях скраб может усугубить ситуацию.