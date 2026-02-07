Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Козлова

Минимум усилий — максимум эффекта: трендовая укладка 2026 повторяется за минуты

Моя семья » Красота и стиль

Мода на сложные укладки в 2026 году явно сдает позиции: на подиумах весенне-летнего сезона главной прической стали распущенные волосы, зачесанные назад с эффектом легкой "зализанности". Такой вариант выглядит дорого, минималистично и при этом не требует часов перед зеркалом.

Девушка с укладкой волос
Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова is licensed under publiс domain
Девушка с укладкой волос

Главный тренд сезона — распущенные волосы с гладкой линией у лица

Стилисты модных показов будто договорились: теперь пряди у лица убирают не заколками и резинками, а фиксирующими средствами. В итоге получается своеобразная современная "мальвинка", где длина остается свободной, а верхняя часть выглядит аккуратно и собранно.

При этом тренд не ограничивается одной формой. Можно выбрать как ультрагладкую версию, так и более мягкую, естественную.

Такой стиль хорошо смотрится как на прямых волосах, так и на волнистых, поэтому прическа быстро стала универсальным решением для повседневных образов.

"Главное в таких укладках — не переборщить с продуктом, иначе вместо модного эффекта получится ощущение грязных волос. Лучше наносить средство постепенно и фиксировать результат слоями", — считает парикмахер-технолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Мельников.

Гладкость или легкая небрежность: как выбрать свою версию

Самый строгий вариант — идеально зачёсанные назад волосы. Он подходит для вечернего выхода и образов в стиле минимализм.

Если хочется более мягкого результата: волосы выглядят естественно, а фиксация не бросается в глаза. Также в моде эксперименты с пробором: можно зачесать все назад или сделать выразительный косой пробор.

Ещё один ход — играть с текстурой длины. Волосы можно оставить прямыми, сделать легкие пляжные волны или добиться "мокрого" эффекта.

Если вы параллельно отращиваете длину, стоит учитывать, что визуально гладкая линия у корней особенно хорошо подчеркивает ухоженность. В этом смысле помогает правильный уход, как в материале про причину медленного роста волос.

Как повторить укладку дома без ошибок

Начинать стоит не с геля и лака, а с увлажнения длины. Если волосы выглядят сухими, модная идея не сработает: даже самая трендовая укладка будет казаться неаккуратной.

Перед укладкой желательно использовать питательную маску, а затем нанести несмываемый уход — крем, масло или сыворотку по длине.

Только после этого можно переходить к фиксации.

Какие средства подходят лучше всего

  1. Гель — для гладкого зачеса и "зеркального" блеска.
  2. Мусс — для мягкой фиксации и сохранения объема у корней.
  3. Лак — чтобы закрепить результат и продлить стойкость.

Если нужен идеально гладкий вариант, гель наносят у корней и распределяют расческой с мелкими зубчиками или щеткой с натуральной щетиной. После этого результат закрепляют лаком.

Если хочется легкой небрежности и подвижного объема, лучше выбрать мусс: его можно распределить руками, помогая себе расческой с широкими зубьями. Финальный штрих — лак подвижной фиксации, сообщает The Symbol.

"Любая фиксация будет выглядеть дороже, если волосы предварительно напитаны и защищены несмываемым уходом. Это снижает пушистость и делает укладку более аккуратной", — считает эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda. ru Ирина Воронцова.

Сравнение геля, мусса и лака для трендовой укладки

Гель лучше всего подходит для четкой графичной укладки, но требует аккуратности: если нанести слишком много, волосы могут выглядеть тяжелыми.

Мусс дает более естественный результат, особенно если хочется сохранить объем и легкость. Он проще в использовании и лучше подходит для ежедневных образов.

Лак универсален: его можно использовать в любом варианте, но важно выбирать формулу без эффекта "цемента", чтобы волосы оставались живыми и подвижными.

Как сделать укладку за 10 минут

  1. Вымойте волосы и тщательно высушите их.
  2. Нанесите маску или несмываемый уход по длине.
  3. Определитесь с пробором или зачешите волосы назад.
  4. Нанесите гель или мусс у корней.
  5. Распределите средство расческой или руками.
  6. Зафиксируйте лаком легкой фиксации.
  7. При желании добавьте текстуру длине: выпрямите или сделайте мягкие волны.

Популярные вопросы о модной укладке 2026

Подойдет ли эта укладка для тонких волос?

Да, но лучше использовать мусс, а не гель, чтобы сохранить объем.

Можно ли сделать такую прическу без лака?

Можно, но стойкость будет ниже, особенно в ветреную погоду.

Что лучше: мокрый эффект или легкая гладкость?

Мокрый эффект выглядит более подиумно и смело, а мягкая гладкость подходит для повседневных образов.

