Минимум усилий — максимум эффекта: трендовая укладка 2026 повторяется за минуты

Мода на сложные укладки в 2026 году явно сдает позиции: на подиумах весенне-летнего сезона главной прической стали распущенные волосы, зачесанные назад с эффектом легкой "зализанности". Такой вариант выглядит дорого, минималистично и при этом не требует часов перед зеркалом.
Стилисты модных показов будто договорились: теперь пряди у лица убирают не заколками и резинками, а фиксирующими средствами. В итоге получается своеобразная современная "мальвинка", где длина остается свободной, а верхняя часть выглядит аккуратно и собранно.
При этом тренд не ограничивается одной формой. Можно выбрать как ультрагладкую версию, так и более мягкую, естественную.
Такой стиль хорошо смотрится как на прямых волосах, так и на волнистых, поэтому прическа быстро стала универсальным решением для повседневных образов.
"Главное в таких укладках — не переборщить с продуктом, иначе вместо модного эффекта получится ощущение грязных волос. Лучше наносить средство постепенно и фиксировать результат слоями", — считает парикмахер-технолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Мельников.
Самый строгий вариант — идеально зачёсанные назад волосы. Он подходит для вечернего выхода и образов в стиле минимализм.
Если хочется более мягкого результата: волосы выглядят естественно, а фиксация не бросается в глаза. Также в моде эксперименты с пробором: можно зачесать все назад или сделать выразительный косой пробор.
Ещё один ход — играть с текстурой длины. Волосы можно оставить прямыми, сделать легкие пляжные волны или добиться "мокрого" эффекта.
Если вы параллельно отращиваете длину, стоит учитывать, что визуально гладкая линия у корней особенно хорошо подчеркивает ухоженность. В этом смысле помогает правильный уход, как в материале про причину медленного роста волос.
Начинать стоит не с геля и лака, а с увлажнения длины. Если волосы выглядят сухими, модная идея не сработает: даже самая трендовая укладка будет казаться неаккуратной.
Перед укладкой желательно использовать питательную маску, а затем нанести несмываемый уход — крем, масло или сыворотку по длине.
Только после этого можно переходить к фиксации.
Если нужен идеально гладкий вариант, гель наносят у корней и распределяют расческой с мелкими зубчиками или щеткой с натуральной щетиной. После этого результат закрепляют лаком.
Если хочется легкой небрежности и подвижного объема, лучше выбрать мусс: его можно распределить руками, помогая себе расческой с широкими зубьями. Финальный штрих — лак подвижной фиксации, сообщает The Symbol.
"Любая фиксация будет выглядеть дороже, если волосы предварительно напитаны и защищены несмываемым уходом. Это снижает пушистость и делает укладку более аккуратной", — считает эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda. ru Ирина Воронцова.
Гель лучше всего подходит для четкой графичной укладки, но требует аккуратности: если нанести слишком много, волосы могут выглядеть тяжелыми.
Мусс дает более естественный результат, особенно если хочется сохранить объем и легкость. Он проще в использовании и лучше подходит для ежедневных образов.
Лак универсален: его можно использовать в любом варианте, но важно выбирать формулу без эффекта "цемента", чтобы волосы оставались живыми и подвижными.
Да, но лучше использовать мусс, а не гель, чтобы сохранить объем.
Можно, но стойкость будет ниже, особенно в ветреную погоду.
Мокрый эффект выглядит более подиумно и смело, а мягкая гладкость подходит для повседневных образов.
