Искусственный мех вышел из моды: какая экоодежда стала новым символом зимнего стиля

Шуба из экомеха ещё недавно считалась модным компромиссом между стилем и этикой. Но сегодня всё больше людей понимают: не каждая "зелёная" вещь действительно безопасна для природы. В новом сезоне в трендах не имитация роскоши, а практичность, честные материалы и вещи, которые не выбрасывают через два года.
Дешёвый экомех чаще всего делают из полиэстера. Внешне он выглядит эффектно, но быстро теряет форму: ворс сваливается, появляются заломы, ткань становится "уставшей" и непрезентабельной.
Есть и более серьёзная проблема. При стирке такие вещи выделяют микропластик, который попадает в воду и дальше — в экосистему. А когда шуба или куртка окончательно изнашивается, она отправляется на свалку и может разлагаться сотни лет.
Получается парадокс: отказавшись от натурального меха, человек выбирает материал, который тоже наносит ущерб окружающей среде.
Вместо ворса и блеска на первый план выходит технология. Всё больше покупателей выбирают утеплители нового поколения: они лёгкие, сохраняют тепло, быстро сохнут и не боятся влаги.
Такая парка или пуховик особенно удобны для городской зимы, поездок, прогулок с детьми и активного отдыха. Именно функциональность стала новой роскошью — вещь должна защищать от ветра, холода и мокрого снега.
Заметно вырос интерес и к ярким зимним вещам, включая дофаминовый пуховик, который делает гардероб выразительным даже без меховых деталей.
Одним из самых обсуждаемых трендов стала экокожа. Причём речь уже не о стандартном полиуретане, а о материалах, которые создают на основе переработанного сырья и даже растительных отходов.
Появляются варианты из кожуры яблок, виноградных выжимок и других побочных продуктов производства. Такие ткани выглядят современно, держат форму и подходят для пальто, курток и аксессуаров.
Самый "чистый" способ одеться — не покупать новое, а использовать уже созданное. Поэтому винтаж и комиссионные магазины стали важной частью модной философии.
Качественная куртка или даже меховая вещь из секонд-хенда не поддерживает производство и помогает сократить количество отходов. Плюс такой гардероб выглядит уникально: одинаковых моделей почти не бывает. Об этом сообщает издание Хибины.
Новые модные правила выглядят гораздо строже, чем раньше:
"Интересно, что даже мех снова возвращается в эстетику нулевых — но уже как элемент стилизации. В то же время тренд на искусственный мех постепенно меняет смысл: важна не только этика, но и реальная долговечность.", — считает Историк моды, обозреватель Pravda. ru Ермакова Вера Леонидовна.
Экомех подойдёт тем, кто хочет эффектный образ, но важно понимать, что дешёвые модели быстро изнашиваются. Пуховики с современными утеплителями выигрывают по практичности и защите от погоды. Винтаж и секонд-хенд становятся лучшим вариантом для тех, кто хочет экологичность без переплаты за бренд.
Новые принципы гардероба выглядят убедительно, но у них есть особенности.
Плюсы:
Минусы:
Экокожа может быть практичной, но важно смотреть на состав: дешёвые варианты тоже дают микропластик.
Потому что при стирке он выделяет микроволокна пластика, а на свалке разлагается очень долго.
Стоит смотреть на ткань верха, плотность утеплителя, качество фурнитуры и универсальность фасона.
