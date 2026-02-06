Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Искусственный мех вышел из моды: какая экоодежда стала новым символом зимнего стиля

Моя семья » Красота и стиль

Шуба из экомеха ещё недавно считалась модным компромиссом между стилем и этикой. Но сегодня всё больше людей понимают: не каждая "зелёная" вещь действительно безопасна для природы. В новом сезоне в трендах не имитация роскоши, а практичность, честные материалы и вещи, которые не выбрасывают через два года.

Девушки в зимних куртках
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Девушки в зимних куртках

Почему искусственный мех перестал быть символом осознанной моды

Дешёвый экомех чаще всего делают из полиэстера. Внешне он выглядит эффектно, но быстро теряет форму: ворс сваливается, появляются заломы, ткань становится "уставшей" и непрезентабельной.

Есть и более серьёзная проблема. При стирке такие вещи выделяют микропластик, который попадает в воду и дальше — в экосистему. А когда шуба или куртка окончательно изнашивается, она отправляется на свалку и может разлагаться сотни лет.

Получается парадокс: отказавшись от натурального меха, человек выбирает материал, который тоже наносит ущерб окружающей среде.

Новые материалы сезона: тепло без иллюзий

Вместо ворса и блеска на первый план выходит технология. Всё больше покупателей выбирают утеплители нового поколения: они лёгкие, сохраняют тепло, быстро сохнут и не боятся влаги.

Такая парка или пуховик особенно удобны для городской зимы, поездок, прогулок с детьми и активного отдыха. Именно функциональность стала новой роскошью — вещь должна защищать от ветра, холода и мокрого снега.

Заметно вырос интерес и к ярким зимним вещам, включая дофаминовый пуховик, который делает гардероб выразительным даже без меховых деталей.

Экокожа нового поколения и переработанные ткани

Одним из самых обсуждаемых трендов стала экокожа. Причём речь уже не о стандартном полиуретане, а о материалах, которые создают на основе переработанного сырья и даже растительных отходов.

Появляются варианты из кожуры яблок, виноградных выжимок и других побочных продуктов производства. Такие ткани выглядят современно, держат форму и подходят для пальто, курток и аксессуаров.

Винтаж и секонд-хенд: самый экологичный выбор

Самый "чистый" способ одеться — не покупать новое, а использовать уже созданное. Поэтому винтаж и комиссионные магазины стали важной частью модной философии.

Качественная куртка или даже меховая вещь из секонд-хенда не поддерживает производство и помогает сократить количество отходов. Плюс такой гардероб выглядит уникально: одинаковых моделей почти не бывает. Об этом сообщает издание Хибины.

Как изменились тренды под влиянием новых ценностей

Новые модные правила выглядят гораздо строже, чем раньше:

  1. Выбирают вещи, которые служат годами.
  2. Ставят комфорт выше внешнего эффекта.
  3. Проверяют состав ткани и происхождение товара.
  4. Собирают капсулу, а не покупают "на один сезон".

"Интересно, что даже мех снова возвращается в эстетику нулевых — но уже как элемент стилизации. В то же время тренд на искусственный мех постепенно меняет смысл: важна не только этика, но и реальная долговечность.", — считает Историк моды, обозреватель Pravda. ru Ермакова Вера Леонидовна.

Экомех, пуховик или винтаж — что практичнее

Экомех подойдёт тем, кто хочет эффектный образ, но важно понимать, что дешёвые модели быстро изнашиваются. Пуховики с современными утеплителями выигрывают по практичности и защите от погоды. Винтаж и секонд-хенд становятся лучшим вариантом для тех, кто хочет экологичность без переплаты за бренд.

Плюсы и минусы новой экомоды

Новые принципы гардероба выглядят убедительно, но у них есть особенности.

Плюсы:

  • вещи служат дольше и выглядят аккуратно;
  • меньше отходов и бессмысленных покупок;
  • утеплители нового поколения легче и удобнее;
  • капсула упрощает выбор одежды.

Минусы:

  • качественные материалы стоят дороже;
  • не вся экокожа действительно экологична;
  • винтаж требует времени на поиск подходящей вещи.

Советы по выбору экологичной зимней одежды

  1. Проверьте состав ткани и утеплителя.
  2. Оцените качество швов, молний и подкладки.
  3. Выбирайте универсальный крой, который не выйдет из моды через сезон.
  4. Покупайте одну хорошую вещь вместо двух "быстрых".
  5. Рассмотрите комиссионные магазины и винтаж.

Популярные вопросы об экологичной зимней моде

Что лучше: экокожа или натуральная кожа?

Экокожа может быть практичной, но важно смотреть на состав: дешёвые варианты тоже дают микропластик.

Почему искусственный мех называют вредным?

Потому что при стирке он выделяет микроволокна пластика, а на свалке разлагается очень долго.

Как выбрать качественную зимнюю вещь на несколько лет?

Стоит смотреть на ткань верха, плотность утеплителя, качество фурнитуры и универсальность фасона.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
