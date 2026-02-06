Ночной уход за лицом превратили в легенду: 5 мифов, которые мешают коже

Вечерний уход за лицом давно превратился в почти ритуальное действо — именно ночью мы стараемся дать коже максимум внимания. Но вместе с этим временем накопилось немало устойчивых заблуждений, которые мешают получать реальную пользу от кремов и сывороток. Некоторые из них звучат логично, другие передаются из уст в уста годами. Об этом сообщает дзен-канал "IQ Ladies — Женская территория"

Фото: Pravda.Ru by Марина Кузьмина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Уход за комбинированной кожей

Почему коже не нужно "дышать" ночью

Идея о том, что коже необходимо "отдыхать" без косметики, выглядит красиво, но к физиологии отношения не имеет. Кожа — полноценный орган, который работает круглосуточно и особенно активно восстанавливается именно во сне. В это время усиливаются процессы регенерации, чему способствует мелатонин — гормон, регулирующий ночное обновление клеток.

Недостаток сна быстро отражается на внешности: кожа теряет влагу, становится чувствительной, нарушается работа сальных желез. При регулярном недосыпе эти изменения накапливаются и усиливаются.

Распространённое представление о "дыхании кожи" тоже не соответствует реальности. Кислород поступает к тканям через кровоток, а не напрямую из воздуха. Именно в глубоких слоях кожи работают фибробласты — клетки, отвечающие за синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Ни крем, ни сыворотка не мешают этому процессу, а некоторые компоненты, например ниацинамид или пептиды, наоборот, поддерживают клеточный обмен.

Нужно ли очищать кожу "до скрипа"

Умывание перед сном действительно необходимо, но чрезмерное очищение может навредить. Ощущение стянутости после умывания говорит о повреждении гидролипидного барьера, который удерживает влагу и защищает кожу от раздражителей.

При регулярном использовании агрессивных средств кожа начинает терять воду, становится чувствительной, а сальные железы компенсаторно усиливают выработку себума. В результате появляется сочетание жирности и шелушений, которое часто ошибочно принимают за необходимость ещё более жёсткого очищения.

Может ли ночной крем вызывать отёки

Кожа действительно участвует в водном обмене организма. Через неё происходит потоотделение и трансэпидермальная потеря воды — процессы, важные для терморегуляции и баланса влаги. Поэтому логично предположить, что плотный крем может усилить отёчность, особенно при склонности к задержке жидкости.

"Отёчность чаще связана не с самим кремом, а с его составом и индивидуальной реакцией кожи, поэтому универсальных запретов здесь нет", — отмечает эксперт по составам косметики, обозреватель Pravda. ru Алина Максимовна Чернова.

На практике риск повышается только в отдельных случаях. Проблему могут создавать средства с выраженным окклюзионным эффектом или с большим количеством гидрофильных компонентов, удерживающих воду. При склонности к отёкам разумнее выбирать формулы с ингредиентами, поддерживающими микроциркуляцию и лимфоток, а не полностью отказываться от ночного ухода.

Почему "чем больше — тем лучше" не работает

Ночная активность кожи не означает, что она способна бесконечно впитывать полезные вещества. Большинство компонентов косметики воздействуют преимущественно на роговой слой эпидермиса, который служит защитным барьером.

Когда допустимый объём средства усвоен, излишки остаются на поверхности. Они не усиливают эффект, а лишь создают липкость, мешают комфорту и качеству сна.

Когда лучше наносить ночной крем

Привычка использовать крем непосредственно перед тем, как лечь в постель, снижает его пользу. Коже нужно время, чтобы принять средство, иначе значительная часть активных компонентов остаётся на наволочке или волосах.

"Если дать коже время адаптироваться к уходу до сна, риск раздражения и дискомфорта заметно снижается", — считает косметолог-эстетист, обозреватель Pravda. ru Татьяна Алексеевна Громова.

Оптимальный вариант — нанести уход за 1-2 часа до сна. Это позволяет оценить, подходит ли текстура и не создаёт ли средство ощущения тяжести.

Обязательно ли разделять дневной и ночной уход

Маркетинговое правило о строгом разделении кремов по времени суток не всегда оправдано. Ключевое значение имеет состав. Средства с SPF логично использовать днём, а формулы с кислотами, ретиноидами или витамином C — вечером. Если крем комфортен коже и не повышает чувствительность к ультрафиолету, его можно применять в удобное время независимо от маркировки.

Сравнение: ночной уход и ожидания от него

Ночной крем и сыворотка способны укрепить защитный барьер, повысить упругость и увлажнённость кожи, визуально смягчить мелкие морщины. При этом они не воздействуют на глубокие структуры — мышцы лица, связки или жировые пакеты. Поэтому ожидать радикального омоложения только от косметики не стоит.

Советы по ночному уходу

Мягко очистите кожу без ощущения стянутости. Нанесите сыворотку с активными компонентами при необходимости. Используйте крем тонким слоем за 1-2 часа до сна. Обратите внимание на качество сна и микроклимат в спальне.

Популярные вопросы

Как выбрать ночной крем при склонности к отёкам?

Ориентируйтесь на лёгкие текстуры и ингредиенты, поддерживающие микроциркуляцию.

Можно ли использовать ночной крем днём?

Да, если в составе нет компонентов, повышающих фоточувствительность.

Сколько стоит эффективный ночной уход?

Цена не всегда отражает результат — важнее состав и соответствие потребностям кожи.