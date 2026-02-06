Корни приподняты, жирность ушла: один кухонный ингредиент меняет уход за волосами

Пищевая сода давно живёт на кухне как универсальный помощник, но многие используют её и в уходе за волосами. Этот простой порошок ценят за способность впитывать жир и работать как мягкий пилинг, благодаря чему пряди выглядят более свежими и объемными. Особенно интересен лайфхак тем, кто устал мыть голову каждый день и хочет продлить чистоту у корней.

Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова is licensed under publiс domain Девушка с чистыми волосами

Почему сода может дать эффект чистых волос

Главная причина популярности метода — абсорбирующие свойства соды. Она помогает убрать избыток кожного сала и визуально облегчает корни, из-за чего волосы кажутся более пышными и "свежими".

Кроме того, сода действует как деликатный скраб: она может снять остатки стайлинга, ороговевшие клетки и загрязнения, которые иногда накапливаются на коже головы. За счёт этого шампунь начинает работать эффективнее, а волосы дольше не выглядят "прилипшими".

Некоторые девушки совмещают этот приём с корректировкой рутины мытья головы и подбором мягких средств — например, обращают внимание на правильное мытьё волос, чтобы не пересушить длину и сохранить объём.

Кому подходит такой способ

Метод чаще всего используют обладатели жирной кожи головы, когда корни быстро теряют свежесть, а укладка держится всего сутки. Сода может стать временным решением и для тех, кто активно пользуется лаком, сухим шампунем или пенкой для объема.

"Если кожа головы чувствительная, есть раздражение или дерматит, подобные эксперименты лучше отложить и проконсультироваться со специалистом", — считает трихолог, обозреватель Pravda. ru Оксана Левченко.

Как правильно добавлять соду в шампунь

Чтобы получить эффект без неприятных последствий, важно соблюдать дозировку и не пытаться сделать "сильнее, чтобы точно сработало".

Как сделать смесь

Возьмите одну столовую ложку шампуня. Добавьте половину чайной ложки пищевой соды. Тщательно размешайте до однородности. Нанесите смесь по проборам на кожу головы. Помассируйте 3-5 минут. Смойте большим количеством тёплой воды. При необходимости промойте волосы ещё раз небольшим количеством шампуня.

После процедуры важно нанести на длину бальзам или маску, чтобы избежать сухости. Финальное ополаскивание прохладной водой помогает сделать волосы более гладкими.

Как часто можно использовать соду

Такой пилинг не стоит превращать в ежедневный ритуал. Обычно достаточно 1-2 раз в неделю. Если использовать метод слишком часто, кожа головы может пересушиться, а волосы начнут выглядеть ломкими, сообщает ProГород.

Тем, кто хочет усилить эффект густоты и воздушности, стоит также обратить внимание на приемы, которые дают объем без агрессивного очищения — например, помогает грамотная укладка и лайфхаки для объёма волос.

Популярные вопросы о соде для волос

Можно ли добавлять соду прямо в бутылку шампуня?

Лучше не делать этого. Соду стоит смешивать порционно перед мытьём, чтобы не испортить состав средства.

Сколько стоит такой лайфхак?

Пачка соды стоит недорого, поэтому метод считается одним из самых бюджетных способов ухода.

Что лучше: сода или сухой шампунь?

Сухой шампунь быстрее, но сода может глубже очищать кожу головы. При этом оба варианта требуют умеренности.

Можно ли использовать соду на окрашенных волосах?

С осторожностью. Окрашенные волосы чаще бывают сухими, поэтому важно не злоупотреблять и обязательно использовать уход.