Ножницы в руках — стресс у зеркала: простой способ подровнять волосы самой

Подровнять волосы дома — идея, которая часто приходит внезапно: кончики уже сухие, укладка выглядит неаккуратно, а до салона руки никак не доходят. Самостоятельная стрижка может спасти ситуацию, если действовать спокойно и без спешки. Главное — выбрать простой способ и не пытаться повторить сложную работу стилиста.

Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова is licensed under publiс domain Парикмахерский набор

Почему стрижка дома требует подготовки

Даже ровный срез — это не просто "отрезать пару сантиметров". Волосы могут лечь по-разному из-за влажности, привычного пробора или природной волны, поэтому результат иногда получается неожиданным. Перед важными событиями вроде отпуска или собеседования лучше не экспериментировать, особенно если нет опыта.

Если хочется быстро улучшить внешний вид, но рисковать длиной страшно, можно временно замаскировать проблему: сделать низкий пучок, собрать волосы на макушке или нанести масло на кончики. Такой прием часто помогает скрыть сухость и визуально добавить гладкость.

Организация места для стрижки

Чтобы подстричь волосы самой себе ровно, важно заранее подготовить рабочее пространство. Лучше всего выбрать самое светлое место в комнате — обычно это зона возле окна. Удобный стул и два зеркала (желательно больших) заметно облегчат задачу, особенно если нужно контролировать затылок. Стоит заранее подумать об уборке: проще всего постелить газеты или пленку, чтобы волосы не разлетались по всей комнате.

Что понадобится для домашней стрижки

К выбору инструментов лучше подойти серьезно. Обычные канцелярские ножницы могут повредить структуру волос и сделать срез неровным.

Для работы пригодятся:

Плоская расческа с частыми зубьями. Щетка для волос. Ножницы для стрижки. Филировочные ножницы (по желанию). Резинки и зажимы для разделения зон.

"Дополнительно полезны несмываемые средства — например крем-гель для гладкости или термозащитный концентрат, особенно если волосы пушатся и плохо держат форму.", — считает парикмахер-технолог, обозреватель Pravda. ru Алексей Мельников.

Подготовка волос перед стрижкой

Лучше всего стричь чистые волосы. Достаточно вымыть голову шампунем по типу кожи головы и нанести легкий бальзам, чтобы пряди легче расчёсывались. Питательные маски логичнее использовать уже после стрижки, когда вы убедитесь, что длина вас устраивает. Перед началом волосы нужно подсушить полотенцем и тщательно расчесать. Если пряди быстро сохнут, можно держать рядом пульверизатор с водой. Об этом сообщает издание "Тайны Звезд".

Как ровно подстричь волосы сзади самой себе

Затылок — самая сложная часть, но есть способ, который помогает справиться даже без помощи мастера.

Алгоритм

Сделайте прямой пробор, даже если обычно его не носите. Соберите волосы в максимально низкий хвост и закрепите резинкой. Убедитесь, что волосы гладко собраны, без "петухов" и перекосов. Наденьте вторую резинку на том уровне, где планируете срез. Отрежьте волосы ниже резинки, держа ножницы строго горизонтально. Распустите волосы и проверьте симметрию.

Если линия получилась неидеальной, можно повторить процедуру, но лучше убирать длину постепенно.

Как подровнять кончики волос аккуратно

Если нужно только освежить концы, действуйте более точечно. Разделите волосы на 5-8 зон и закрепите каждую резинкой. Затем берите прядь за прядью, оттягивайте вниз между пальцами и срезайте лишнее. Такой способ помогает контролировать длину и делает стрижку более ровной. После этого стоит снова расчесать волосы и проверить результат при хорошем освещении.

Как убрать секущиеся кончики без потери длины

Для секущихся волос подходит простой метод со жгутами. Волосы можно лишь слегка намочить, затем разделить на несколько частей и скрутить каждую в плотный жгут. Все торчащие "пушистые" кончики аккуратно подрезаются ножницами. Этот вариант удобен, если хочется сохранить длину, но избавиться от ломкости и сухости.

Как подстричь чёлку дома

Чёлка — зона, где ошибки особенно заметны, поэтому здесь важно не торопиться. Сначала уберите остальные волосы назад, чтобы они не мешали. Затем расчешите челку и начните с небольшой пряди.

Чтобы результат выглядел мягче, ножницы лучше держать под углом около 45 градусов. Срез делайте постепенно, ориентируясь на первую прядь. После завершения нужно расчесать волосы и при необходимости слегка подровнять края.

Советы по домашней стрижке для идеального результата

Чтобы результат выглядел аккуратно, важно соблюдать простые правила. Они помогают избежать распространенных ошибок.

Не начинайте стрижку на сухих спутанных волосах. Используйте только острые ножницы для стрижки. Срезайте длину понемногу, не делайте резких движений. Проверяйте симметрию после каждого этапа. Не пытайтесь самостоятельно делать каскад или сложную филировку. После стрижки нанесите уход: масло, сыворотку или крем для кончиков.

Популярные вопросы о домашней стрижке волос

Можно ли подстричь волосы самой себе ровно?

Да, если речь о простой длине и кончиках. Главное — правильная подготовка и аккуратность.

Что делать, если дома нет второго зеркала?

Можно использовать метод с низким хвостом и резинкой, но итог будет менее точным.

Как выбрать ножницы для стрижки дома?

Лучше покупать специальные парикмахерские ножницы в магазине для профессиональных инструментов.