Один штрих — и прыщ исчезает: оптическая хитрость для идеально ровной кожи

Воспаления на коже нередко становятся заметнее после макияжа, особенно если пытаться перекрыть их плотным слоем консилера. Вместо ровного тона получается выделяющееся пятно и подчеркнутый рельеф. Однако существует техника, которая помогает замаскировать несовершенства более естественно — за счет грамотной работы со светом.

Фото: https://ru.freepik.com by benzoix is licensed under Free Девушка с чистой кожей лица

Почему консилер не всегда помогает скрыть прыщи

Частая ошибка при маскировке воспалений — нанесение слишком плотного слоя корректора. Такой подход перекрывает покраснение, но делает прыщ визуально объемнее, особенно если на коже есть сухость, шелушения или расширенные поры.

Плотная текстура может создать эффект "замазанного пятна", которое заметно даже сильнее, чем само воспаление. Это особенно проявляется, когда нарушена текстура кожи или есть закрытые комедоны, влияющие на общее восприятие рельефа.

"Если средство ложится толстым слоем, оно не скрывает воспаление, а превращает его в отдельную заметную текстуру на лице — особенно при дневном освещении", — считает специалист по уходу за кожей, обозреватель Pravda. ru Ксения Дмитриевна Анисимова.

Как работает техника с хайлайтером и светоотражающей пудрой

Для маскировки прыща используется рассыпчатая светоотражающая пудра или хайлайтер с мягким деликатным сиянием. Важно, чтобы текстура не была слишком яркой: металлические или золотистые оттенки только привлекут внимание к проблемной зоне.

Легкое сияние помогает визуально сгладить рельеф кожи, сделать воспаление менее выраженным и "размыть" его границы. Такой прием хорошо работает в макияже с естественным финишем, где важна не плотность покрытия, а баланс света — аналогично тому, как это используется в лифтинг-макияже.

Инструкция: как замаскировать прыщ консилером и хайлайтером

Чтобы получить аккуратный результат без эффекта перегруженного макияжа, важно соблюдать последовательность.

Взять рассыпчатую светоотражающую пудру или хайлайтер с нейтральным, мягким финишем. Нанести средство непосредственно на прыщ и слегка вокруг него, чтобы покрытие выглядело естественно. Подготовить консилер: нанести небольшое количество на тыльную сторону ладони, чтобы избежать загрязнения продукта бактериями. Плоской кистью аккуратно нанести консилер, закрывая воспаление. Оптимальный вариант — наносить средство вокруг прыща "лепестками" или тонкой рамкой. Подождать 2-5 секунд, чтобы текстура слегка зафиксировалась. После этого осторожно растушевать консилер поверх воспаления той же кистью.

На этом этапе макияж можно оставить как есть или продолжить нанесение тонального средства и других продуктов. Об этом сообщает VOICE.

Почему такой способ дает более естественный результат

Обычная маскировка работает только на уровне цвета, но не решает проблему объема. Хайлайтер и светоотражающая пудра меняют восприятие рельефа кожи: свет распределяется более равномерно, и воспаление перестает выделяться.

Именно поэтому метод часто выглядит более аккуратно даже при минимальном количестве косметики и не создает эффекта перегруженности, который нередко появляется при ошибках в технике нанесения консилера.

Советы для более стойкой маскировки

Использовать только деликатное сияние без металлического эффекта. Наносить консилер кистью, а не пальцами. Давать средству несколько секунд для фиксации перед растушевкой. При необходимости закреплять макияж легкой прозрачной пудрой.

"Светоотражающие частицы действительно могут визуально сгладить рельеф, но при активных воспалениях коже важно восстановление и корректный уход, а не постоянное перекрытие", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Илья Сергеевич Руднев.

Популярные вопросы о маскировке воспалений

Можно ли использовать кремовый хайлайтер?

В большинстве случаев лучше подойдет сухая светоотражающая пудра или хайлайтер, так как кремовые текстуры могут подчеркнуть жирность кожи.

Почему консилер нельзя наносить сразу из тюбика?

Так снижается риск попадания бактерий в средство, что особенно важно при воспалениях.

Нужно ли наносить тональный крем сверху?

Это необязательно, но при желании тон можно нанести после коррекции для более ровного покрытия.