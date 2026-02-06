Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Коршунова

Макияж будущего: продукт, который делает губы объёмнее без капли помады

Моя семья » Красота и стиль

Привычная помада, которая держится часами и выглядит безупречно только в теории, стремительно теряет позиции. В 2026 году макияж губ перестает быть "броней" и превращается в продолжение ухода. На первый план выходит эффект естественной ухоженности и живого сияния.

Блеск на губах
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блеск на губах

Почему классические помады уходят на второй план

Еще недавно матовые формулы считались эталоном: плотный цвет, четкий контур, максимальная стойкость. Но со временем стало очевидно, что такие текстуры часто работают против внешнего вида. Они подчеркивают сухость, микрорельеф и визуально уменьшают объем губ.

Современные тренды смещают фокус с маскировки на комфорт. В макияже губ все больше ценится ощущение мягкости, увлажнения и легкости. Декоративная косметика постепенно сближается с уходовой: в составах появляются масла, витамины, антиоксиданты и солнцезащитные компоненты.

"Тренд на уходовые текстуры отражает общий сдвиг в сторону бережного отношения к коже, особенно в зонах с тонким эпидермисом" — считает клинический фармаколог, обозреватель Pravda. ru Алексей Николаевич Рябцев.

Главный тренд 2026 года — ухоженные глянцевые губы

Вместо плотного покрытия в моду приходит эффект "мои губы, только лучше". Он строится на полупрозрачных оттенках, влажном финише и отсутствии жестких границ. Такой макияж делает лицо свежее и визуально моложе, а губы — мягче и объемнее.

Этот подход идеально вписывается в общую эстетику естественной кожи, минимального тона и аккуратных акцентов, о которой уже говорят как о ключевом направлении макияжа 2026 года.

Масла для губ — абсолютный фаворит сезона

Именно масла для губ называют главным продуктом 2026 года. По текстуре они находятся между блеском и сывороткой, не липнут и практически не ощущаются на губах.

Масла дают:

  • влажный, стеклянный финиш;
  • легкий натуральный оттенок;
  • выраженный эффект ухоженности;
  • визуальное увеличение объема без плотности.

Это выбор для тех, кто хочет выглядеть естественно, но при этом дорого и современно — неудивительно, что интерес к маслам для губ растет быстрее других категорий.

Возвращение блесков в новом формате

Блески снова актуальны, но в обновленном виде. Современные формулы не склеивают губы и не растекаются, а работают как уход с добавлением пигмента.

Они дополняют тренд "макияж без макияжа" и отлично сочетаются с сияющей кожей, кремовыми румянами и минимальным макияжем глаз.

"Сияние губ усиливает эффект здорового лица в целом — это визуальный маркер ухоженности, который считывается даже при минимальном макияже", — считает врач-косметолог, обозреватель Pravda. ru Мария Андреевна Полякова.

Эффект размытых губ вместо четкого контура

Контурный карандаш больше не обязателен. В моде мягкое нанесение, при котором цвет распределяется от центра к краям и словно растворяется.

Такой прием:

  • делает образ более нежным;
  • добавляет губам визуальной полноты;
  • выглядит расслабленно и современно.

Тинты и цветные бальзамы на каждый день

Тинты становятся полноценной альтернативой помаде. Они впитываются, оставляя стойкий, но невесомый оттенок без ощущения косметики. Это особенно удобно для повседневного макияжа.

Цветные бальзамы выполняют двойную функцию: ухаживают и слегка корректируют цвет губ. Они подходят для тех, кто хочет минимализм без отказа от выразительности. Об этом сообщает MIXER.

Популярные вопросы о трендах для губ в 2026 году

Полностью ли исчезнут помады?

Нет, они останутся для особых случаев, но чаще в кремовых и глянцевых текстурах.

Какие оттенки актуальны?

Нюдовые, ягодные, винные и классический красный, но в более мягком исполнении.

Что лучше для повседневного макияжа?

Масла, тинты и цветные бальзамы — они выглядят естественно и ухаживают за губами.

Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы макияж красота косметика
Новости Все >
Зарплаты растут быстрее инфляции: назван город-чемпион Подмосковья по доходам
Небо стало дороже: самая высокая башня в мире рискует обойтись в астрономическую сумму
Пенсионный маршрут можно сократить: условия, при которых решает не дата в паспорте
Эксперимент стал системой: в России призвали сделать НПД постоянным
Платежка станет меньше: есть способ добиться перерасчета за холод и неубранный подъезд
Главный враг на экзамене по вождению не инспектор: большинство попадается именно на этом
Забота с обратным эффектом: одно действие приводит к проблемам со здоровьем питомца
Аренда квартиры может обернуться кошмаром: эти сигналы сразу выдают проблемного арендодателя
Арендаторам приготовили неприятный сюрприз: за съем ипотечной квартиры придется отвечать
Когда эмоции становятся непосильной ношей: шаги, без которых психика не восстанавливается
Сейчас читают
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Садоводство, цветоводство
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Садоводство, цветоводство
Первые плоды через 35 дней: эти сорта кабачков превращают грядку в конвейер урожая
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Недвижимость
Газобетон больше не герой стройки: новый материал не боится сырости, времени и ошибок
Популярное
Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето

Скабиоза из семян за одно лето превращается в пышный куст и цветет с июля до морозов, украшая клумбу и привлекая пчел.

Бабочки слетаются стаями: растение, которое цветёт без остановки всё лето
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Герань даст вдвое больше цветов: простой зимний способ укоренения без хлопот
Бюджетно, быстро и очень вкусно: семейная запеканка, которую все просят повторить
Два продукта — и крем мечты готов: именно он делает десерты безупречными
Версальский треугольник короля-солнца: жена, интрига и удобная любовь Игорь Буккер Змеи могут не есть месяцами: как деградация генов превратила их в мастеров энергосбережения Александр Рощин Грязное бельё европейской политики: доклад США выставил Брюссель главным врагом выборов Любовь Степушова
Блины со вкусом чебурека: сочность начинки удержит непривычный формат
Этот цветок путают с кораллами — он делает клумбу яркой даже на пустом участке
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США
Старый враг в новой маске: армия Вьетнама тайно готовит план обороны от второго вторжения США
Последние материалы
Пирамиды больше не загадка: под Сахарой нашли след, который меняет историю Египта
Комнатные растения перестают чахнуть: простой порошок работает как защита
То самое лакомство, которое едят молча: нежность под белой глазурью покоряет всех
Кухонный пол впитывает всё, что шипит на сковороде: свежесть возвращают одной добавкой
Наследники теряют всё из-за машины: закон не позволит отказаться от подарка с долгами
Этот огурец не знает слова пустоцвет: каждый завязавшийся — сразу идеальный хруст
Жимолость, которую едят прямо с куста: три сорта с неожиданно десертным вкусом
Долговечная покраска забора: приём, который экономит годы ремонта и деньги
Нежный, воздушный, прямо из кружки: омлет, с идеальной текстурой за 3 минуты
Сладость, что спасает ночью: ешьте, сколько влезет — фигура даже не заметит подвоха
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.