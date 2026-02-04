Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Марина Кузьмина

Нарощённые ресницы уходят в прошлое: чем теперь подчёркивают выразительный взгляд

Моя семья » Красота и стиль

Индустрия красоты всё заметнее разворачивается в сторону естественности, и этот сдвиг особенно отчётливо виден в макияже глаз. Нарощённые ресницы, долгое время считавшиеся универсальным способом сделать взгляд выразительным, постепенно теряют актуальность. На первый план выходит здоровье ресниц, аккуратность и эффект "своих, но лучше".

Выраженный взгляд девушки
Фото: Pravda.Ru by Марина Кузьмина is licensed under publiс domain
Выраженный взгляд девушки

Почему мода на наращивание идёт на спад

Тренд clean girl перестал быть просто визуальной эстетикой и превратился в образ мышления. Женщины всё чаще отказываются от агрессивных вмешательств ради процедур, которые поддерживают природные данные. Нарощённые ресницы нередко утяжеляют взгляд, требуют регулярной коррекции и могут вызывать дискомфорт при длительном ношении.

На этом фоне растёт интерес к более мягким решениям, включая аккуратные формы, коричневые оттенки и техники с минимальным визуальным вмешательством, как это происходит с натуральным эффектом ресниц. Такой подход позволяет сохранить выразительность без ощущения искусственности.

Альтернативы наращённым ресницам

Одним из самых востребованных вариантов стало ламинирование. Процедура укрепляет ресницы, придаёт им блеск и фиксирует естественный изгиб. Эффект держится до двух месяцев и особенно удобен для тех, кто не хочет тратить время на ежедневный макияж.

"Любые процедуры в зоне глаз должны учитывать не только эстетику, но и состояние кожи и слизистых", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Илья Сергеевич Руднев.

Кератиновое восстановление выбирают те, чьи ресницы ослабли после наращивания. Кератин заполняет микроповреждения, делает волоски плотнее и визуально темнее. Метод требует индивидуального подбора составов и аккуратного исполнения.

Биозавивка, или перманент, формирует выразительный изгиб без добавления длины. При грамотных перерывах между процедурами она помогает подчеркнуть взгляд, не перегружая его.

Домашний уход для восстановления ресниц

После отказа от наращивания особую роль играет регулярный уход. Сыворотки с пептидами, биотином и пантенолом поддерживают рост и плотность ресниц. Натуральные масла — касторовое, миндальное или аргановое — наносят тонким слоем на ночь.

Мягкий демакияж остаётся обязательным этапом. Мицеллярная вода или гидрофильное масло снижают риск ломкости и выпадения, особенно при чувствительной коже век. Об этом сообщает издание Хибины.

"Тренд на естественность — это не отказ от ухода, а переход к более разумным и щадящим решениям", — отмечает специалист по уходу за кожей, обозреватель Pravda. ru Ксения Дмитриевна Анисимова.

Сравнение салонных процедур и макияжа

Салонные методики дают стабильный результат и подходят тем, кто ценит минимализм в повседневной рутине. Макияж, напротив, даёт гибкость. Туши с эффектом ламинирования и трендовые оттенки, включая коричневую тушь, позволяют адаптировать образ под настроение и ситуацию без долгосрочных обязательств.

Плюсы и минусы отказа от наращивания

Переход к натуральным ресницам требует времени и системности, но даёт ощутимые преимущества.

  • более лёгкий и универсальный образ;
  • снижение нагрузки на ресничный край и кожу век;
  • меньше финансовых и временных затрат на коррекцию.

Среди минусов — необходимость терпения в период восстановления и регулярного ухода.

Советы по уходу за ресницами

  1. Сделайте паузу после наращивания минимум на 3-4 недели.
  2. Используйте сыворотки курсами, не превышая частоту.
  3. Снимайте макияж без трения и давления.
  4. Делайте перерывы между любыми салонными процедурами.

Популярные вопросы о натуральных ресницах

Как выбрать подходящую процедуру?

Оцените состояние ресниц и чувствительность глаз, при необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

Сколько стоит уход без наращивания?

Домашний уход обычно обходится дешевле, чем регулярные коррекции, а салонные процедуры варьируются по цене.

Что эффективнее — ламинирование или макияж?

Ламинирование даёт длительный эффект, макияж — больше свободы и вариативности.

Автор Марина Кузьмина
Марина Кузьмина — руководитель салона красоты, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
