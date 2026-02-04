День всех влюблённых перестал обрастать сердечками: эти подарки выигрывают у романтики

Выбор украшения ко Дню святого Валентина всё чаще становится не вопросом символики, а проверкой внимательности к вкусам партнера. Удачный подарок в этот день — это не обязательно дорогой жест, а продуманное и уместное решение.

Ориентация на стиль и качество

Эксперт подчеркивает, что при выборе украшения важно учитывать привычки и стиль человека, которому предназначен подарок. Аксессуары, которые партнер носит регулярно, подсказывают не только тип изделия, но и предпочтения в металле и цвете. Не менее значимым остается качество исполнения: аккуратная обработка, гладкая поверхность и надежная фурнитура.

"Рекомендую ориентироваться на аксессуары, которые человек регулярно носит", — посоветовала специалист по работе с партнерами Flowwow Анастасия Раева.

Она также отметила, что если получатель отдает предпочтение драгоценным металлам, лучше отказаться от бижутерии в пользу золота или серебра с лаконичными вставками.

Универсальные варианты без лишних обязательств

День святого Валентина предполагает романтический контекст, однако не все готовы к чрезмерно символичным подаркам. В таких случаях Раева советует выбирать нейтральные украшения, которые не привязывают подарок к статусу отношений и оставляют пространство для интерпретации.

К универсальным решениям эксперт относит серьги-пусеты, аккуратные подвески, тонкие браслеты и цепочки. Кольца требуют особой осторожности из-за необходимости точного подбора размера, поэтому при сомнениях лучше рассматривать модели с регулируемой посадкой или альтернативные аксессуары, например броши.

Актуальные материалы и персональный смысл

Среди трендов к 14 Февраля Раева выделяет изделия из эпоксидной смолы и жемчуга. Украшения с сухоцветами ценят за визуальную легкость, практичность и эффект ручной работы, который делает каждый предмет уникальным. Жемчуг, в свою очередь, остается символом утонченности, особенно в формате универсальных серег или колье с бусинами среднего размера.

"В тренде остаются украшения ручной работы с персональным смыслом", — отметила Анастасия Раева.

По ее словам, аксессуары с гравировками, инициалами или зашифрованными посланиями создают ощущение личного диалога, а традиционные символы любви сегодня чаще выполняются в сдержанном, лаконичном дизайне — сообщает Газета. Ru.