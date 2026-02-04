Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Глаза выглядят отдохнувшими даже без стрелок: приём, который работает после 30

Белый макияж для глаз уверенно возвращается в тренды и меняет представление о возрастном макияже. Он помогает визуально убрать следы усталости, "раскрыть" взгляд и сделать лицо свежее без плотных текстур и сложных техник. Этот подход одинаково хорошо работает и в повседневных образах, и в более выразительных вариантах. 

Девушка с белыми тенями на глазах
Фото: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова is licensed under publiс domain
Девушка с белыми тенями на глазах

Почему темные тени перестали быть универсальным решением

Темные оттенки в зоне глаз долгое время считались классикой, но с возрастом они начинают работать против внешности. Глубокие коричневые, графитовые и черные тени усиливают тени под глазами, подчеркивают морщины и утяжеляют взгляд. Именно поэтому визажисты все чаще отказываются от затемнения в пользу света.

Белый цвет в макияже глаз действует иначе. Он отражает свет, смягчает контуры и визуально делает кожу более ровной. Такой прием особенно актуален после 30 лет, когда макияж перестает быть просто украшением и становится инструментом визуального отдыха для лица.

Почему белый цвет снова в центре внимания

Интерес к светлым оттенкам усилился на фоне общей тяги к минимализму и естественности. В 2026 году Pantone назвал белый Cloud Dancer цветом года, обозначив запрос на чистоту, спокойствие и ощущение обновления. Эти же смыслы легко читаются и в макияже.

Белый макияж для глаз работает как деликатный "осветлитель": он снижает контраст, уменьшает выраженность темных кругов и делает взгляд мягче. В отличие от нюда, который может сливаться с кожей, белый всегда дает эффект свежести.

"Светлые акценты вокруг глаз воспринимаются мозгом как признак отдыха, поэтому лицо кажется более спокойным и открытым даже при минимальном макияже", — считает Парикмахер-стилист обозреватель Pravda. ru Бурова Анастасия Кирилловна.

Техники, которые действительно работают

Самый простой и популярный прием — белый карандаш на слизистой нижнего века. Он мгновенно делает глаза визуально больше и убирает эффект усталости, особенно если человек не выспался или много времени провел за экраном.

Еще один рабочий вариант — светлый акцент во внутреннем уголке глаза. Небольшое сияние в этой зоне "поднимает" взгляд и смягчает черты лица. Такой прием часто используют в образах, где важна свежесть без плотного макияжа, когда взгляд становится выразительнее за счет света.

Для тех, кто готов к экспериментам, подойдут белые тени на подвижное веко или под бровь. Важно выбирать сатиновые или полупрозрачные текстуры — они выглядят легче и не подчеркивают рельеф кожи. Белый лайнер также стал альтернативой черным стрелкам, позволяя сохранить четкость без визуальной тяжести.

Кому подходит белый макияж и почему он стал трендом

Белый макияж универсален и не привязан к возрасту. Он одинаково уместен и в 25, и в 45 лет — разница лишь в интенсивности. В дневных образах это легкие акценты, в вечерних — более выраженная текстура или графика.

Такой подход отражает современное отношение к внешности: макияж больше не должен скрывать возраст, он подчеркивает ухоженность и уверенность. Белый цвет идеально вписывается в эту философию, так же как и приемы, где макияж освежает лицо за минуты без сложных схем. Об этом сообщает Peterburg2.

"Чем меньше плотности и резкого контраста в зоне глаз, тем моложе и спокойнее выглядит лицо, особенно при возрастных изменениях кожи", — считает Эксперт по уходу за кожей, обозреватель Pravda. ru Арутюнян Лилит Армановна.

Тенденции и возможные последствия

Возвращение белого макияжа — часть более широкой тенденции к принятию возраста и отказу от агрессивных визуальных приемов. Он меняет саму логику макияжа: вместо затемнения и маскировки — работа со светом, отражением и текстурой.

В ближайшие годы белый макияж может стать базовым инструментом для женщин разных возрастов. Он уже перестал быть исключительно подиумным решением и уверенно входит в повседневные бьюти-рутины, предлагая простой способ выглядеть свежее без лишнего макияжа.

Тёмные тени или белый макияж

Тёмные тени создают глубину и драматичность, но требуют идеальной кожи и аккуратной растушёвки. Белый макияж, напротив, работает на отражение света и прощает мелкие несовершенства. Он подходит для дневных образов и не перегружает лицо.

Если тёмные оттенки чаще используют для вечернего макияжа, то белые и светлые решения универсальны и уместны в любое время суток. Именно поэтому они постепенно вытесняют классический нюд и тёмную гамму.

Советы по использованию белого макияжа 

  1. Подготовьте кожу век с помощью увлажняющего крема или базы.
  2. Используйте мягкие текстуры — сатиновые или полупрозрачные.
  3. Начинайте с небольших акцентов, а не с плотного покрытия.
  4. Сочетайте белый цвет с нюдовыми и бежевыми оттенками для баланса.

Популярные вопросы о белом макияже для глаз

Подходит ли белый макияж женщинам после 40 лет?

Да, при правильном выборе текстуры он делает взгляд мягче и свежее.

Можно ли использовать белый цвет каждый день?

Да, особенно в виде лёгких акцентов или карандаша на слизистую.

Что лучше — белые тени или карандаш?

Для начинающих проще карандаш, тени дают больше вариантов для экспериментов.

Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
