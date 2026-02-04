Маникюр стал воздушным: зимний тренд 2026 меняет представление о классике

Маникюр цвета облака стремительно становится главным бьюти-символом зимы 2026 года, постепенно вытесняя привычный нюд. Нежные холодные оттенки — от светло-голубого до дымчато-белого — все чаще появляются в салонах и социальных сетях. Этот тренд уже называют отражением новой эстетики сезона, где на первый план выходят спокойствие и визуальная лёгкость.
В течение многих лет телесные и бежевые тона считались универсальным выбором, однако визуальная усталость от однообразия дала о себе знать. Маникюр цвета облака воспринимается как более свежий и современный, при этом он сохраняет ту же нейтральность и аккуратность, что и нюд.
Холодная пастель хорошо сочетается с зимним гардеробом, подчёркивая фактуру тканей и общий минималистичный настрой сезона. Такие оттенки органично вписываются в эстетику "тихой роскоши", которая всё чаще обсуждается в контексте зимних трендов маникюра.
Эксперты отмечают, что популярность "облачного" маникюра выходит за рамки моды. Он воспринимается как визуальный антистресс и создаёт ощущение чистоты.
"Светлые холодные оттенки работают как визуальная пауза — они не перегружают образ и помогают сохранить ощущение собранности", — считает косметолог-эстетист, обозреватель Pravda. ru Татьяна Алексеевна Громова.
Такая палитра подходит для любого возраста и образа жизни, оставаясь уместной и в деловой среде, и в повседневных образах.
Маникюр цвета облака редко ограничивается простым однотоном. Мастера всё чаще предлагают текстурные решения, которые добавляют глубину даже самым светлым оттенкам.
Популярны:
Такие решения перекликаются с общей тенденцией на минимализм в нейл-дизайне, где важны детали, а не яркость.
Маникюр в облачной гамме одинаково эффектно смотрится на коротких и длинных ногтях, подчёркивая их форму, а не отвлекая внимание цветом. Это делает его удобным выбором для тех, кто ценит практичность и аккуратность.
"Когда цвет не спорит с образом, а дополняет его, маникюр становится частью стиля, а не отдельным акцентом", — отмечает специалист по уходу за кожей, обозреватель Pravda. ru Ксения Дмитриевна Анисимова.
Салоны уже формируют отдельные палитры с "облачными" оттенками и предлагают сезонные коллекции, ориентированные на спокойную эстетику. Это говорит о том, что тренд воспринимается не как краткосрочный эксперимент, а как логичное развитие вкусов.
Маникюр цвета облака постепенно становится новой нейтральной базой — более свежей альтернативой нюду, которая отвечает запросу на визуальный комфорт и гармонию. Об этом сообщает Sterlegrad.
Нюдовый маникюр остаётся нейтральным и максимально незаметным. Он хорош для тех, кто не хочет акцентов и предпочитает слияние с естественным тоном кожи. Однако при холодном освещении нюд может выглядеть тускло.
Маникюр цвета облака, напротив, создаёт ощущение свежести и чистоты. Он заметен, но не бросается в глаза, подчёркивает форму ногтей и выглядит актуально без сложного дизайна.
Он универсален и подходит для любого возраста, формы ногтей и стиля одежды.
Да, светлые холодные оттенки визуально делают ногти аккуратнее и длиннее.
Маникюр цвета облака считается самой актуальной альтернативой классическим телесным оттенкам.
