Оксана Левченко

Слишком часто — плохо, слишком редко — тоже: где проходит грань в мытье волос

Моя семья » Красота и стиль

Как часто нужно мыть голову — вопрос, который волнует почти каждого, кто заботится о внешнем виде и здоровье волос. Одни уверены, что ежедневное мытьё необходимо, другие стараются растянуть паузы между процедурами. Истина, как это часто бывает, не универсальна и зависит от особенностей кожи головы и самих волос.

Девушка моет голову
Фото: Pravda.Ru by Оксана Левченко is licensed under publiс domain
Девушка моет голову

Почему нет единого графика для всех

Мытьё головы — это не привычка и не вопрос силы воли, а физиология. Кожа головы, как и кожа лица, вырабатывает кожное сало, пот и постоянно контактирует с пылью и средствами для укладки. Задача ухода — сохранить чистоту, не разрушив защитный барьер, отвечающий за микробиом и нормальный уровень pH, как и при выборе средств для увлажнения кожи.

Ошибки в подборе шампуня и частоты процедур нередко приводят к обратному эффекту. Агрессивные средства с SLS и SLES могут пересушивать кожу, вызывая зуд и шелушение. Слишком редкое мытьё при жирной коже головы, напротив, повышает риск воспалений и ослабления волосяных фолликулов.

"Кожа головы — это такая же часть кожного покрова, как и любая другая зона, и она первой реагирует на стресс и гормональные колебания", — считает Парикмахер, обозреватель Pravda. ru Светлана Викторовна Козлова.

Как подобрать частоту мытья по типу кожи головы

Жирная кожа головы

Мытьё требуется каждые 1-2 дня. Подойдут себорегулирующие шампуни, кислотные пилинги и средства для глубокого очищения. Они помогают убрать излишки себума и поддерживать ощущение свежести.

Сухая и чувствительная кожа

Оптимально мыть голову 1-2 раза в неделю или по мере загрязнения. Лучше выбирать мягкие бессульфатные шампуни и обязательно использовать кондиционеры и маски с гиалуроновой кислотой, керамидами и натуральными маслами. Если сухость и зуд сохраняются, это повод обратиться к дерматологу или трихологу.

Тонкие и быстро загрязняющиеся волосы

Допустимо ежедневное мытьё или через день. Из-за небольшой толщины волос кожное сало распределяется быстрее, поэтому причёска теряет свежесть раньше. Подойдут лёгкие шампуни для объёма без тяжёлых силиконов, как и в случае с подбором аксессуаров, где важен баланс формы и веса, например в актуальных оправах очков.

"При хроническом зуде и воспалении кожи головы важно исключить инфекционные причины, а не только менять уход", — считает врач-инфекционист, обозреватель Pravda. ru Светлана Юрьевна Полякова.

Сравнение подходов к мытью головы

Ежедневное мытьё хорошо работает для жирной кожи и активного образа жизни, но требует деликатных средств. Редкое мытьё подходит сухой коже, однако при неправильном уходе может привести к дискомфорту. Универсального метода не существует — ориентиром служат ощущения кожи и внешний вид волос. Об этом сообщает Buro247.

Советы по мытью головы 

  1. Используйте тёплую, а не горячую воду.
  2. Вспенивайте шампунь в ладонях перед нанесением.
  3. Мойте голову в два этапа для лучшего очищения.
  4. Массируйте кожу подушечками пальцев без сильного давления.

Популярные вопросы о мытье головы

Как понять, что частота выбрана неправильно?

Зуд, стянутость или быстрое загрязнение — сигнал пересмотреть уход.

Можно ли мыть голову каждый день?

Да, если кожа головы жирная и используются мягкие средства.

Что важнее — шампунь или частота мытья?

Оба фактора равнозначны и работают только в паре.

Автор Оксана Левченко
Оксана Левченко — трихолог (уход и профилактика), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы волосы красота уход за волосами
