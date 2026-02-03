Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Левченко

Масло, которое покорило сеть: седина прячется, волосы блестят — и всё без окрашивания

Моя семья » Красота и стиль

Седина — естественный этап, но далеко не все готовы мириться с резким контрастом светлых прядей. Всё больше людей ищут способы сделать волосы визуально более однородными без агрессивных красок и постоянных визитов в салон. Один из таких подходов связан с использованием натуральных масел в повседневном уходе. Об этом сообщает зарубежное издание Folha Vitoria.

Добавление масла в шампунь
Фото: Pravda.Ru by Оксана Левченко is licensed under publiс domain
Добавление масла в шампунь

Почему отказ от салонного окрашивания становится трендом

Классические краски для волос нередко содержат аммиак, перекись водорода и другие активные компоненты. При регулярном применении они могут усиливать сухость, делать волосы ломкими и вызывать раздражение кожи головы. Особенно заметно это на седых прядях, которые изначально более жёсткие и уязвимые — именно поэтому всё чаще рассматриваются варианты безопасного окрашивания волос.

На этом фоне растёт интерес к мягкому уходу, где во главу угла ставится не мгновенный результат, а общее состояние волос. Натуральные масла в таком подходе воспринимаются как способ поддержать внешний вид без резкого вмешательства в структуру волоса.

"Седые волосы быстрее теряют влагу и защитные липиды, поэтому агрессивные красители усиливают ощущение сухости и ломкости" — считает парикмахер-стилист, обозреватель Pravda.ru Бурова Анастасия Кирилловна.

Какое масло чаще всего используют для седых волос

Одним из самых обсуждаемых средств стало кокосовое масло. Оно не является красителем в привычном смысле и не перекрывает седину полностью. Его эффект проявляется постепенно и выражается в лёгком визуальном затемнении, усилении блеска и более ровном оттенке, особенно на тёмных и каштановых волосах, что хорошо сочетается с практиками натурального ухода за волосами.

Кокосовое масло известно способностью проникать в волосяное волокно. Это помогает уменьшить сухость и тусклость, которые часто сопровождают появление седины, и делает пряди более мягкими на ощупь.

Почему седые волосы реагируют на масла иначе

С потерей меланина структура волоса меняется: кутикула становится более открытой, а естественная защита ослабевает. Масла создают тонкую защитную плёнку, которая помогает:

  • снизить ощущение сухости;
  • усилить естественный блеск;
  • сделать цвет визуально более ровным;
  • смягчить контраст между седыми и пигментированными прядями.

Со временем такой уход делает седину менее заметной, особенно при регулярном применении.

Домашний рецепт с кокосовым маслом

Популярность получил простой состав, который легко приготовить самостоятельно. В него входят кокосовое масло и крепко заваренный кофе. Считается, что кофе содержит натуральные пигменты, усиливающие оттенок тёмных волос, а масло отвечает за питание и защиту.

Смесь наносят на сухие или слегка влажные волосы, уделяя внимание зонам с наибольшим количеством седины. Через 30 минут средство смывают мягким шампунем. Такой уход рекомендуют использовать 1–2 раза в неделю, не ожидая мгновенных изменений.

Чего стоит ожидать от натурального ухода

Важно понимать, что масла не заменяют стойкое окрашивание. Эффект проявляется постепенно и может отличаться у разных людей. Обычно речь идёт о лёгком затемнении в сочетании с улучшением текстуры волос, а не о полном перекрытии седины.

Плюсы и минусы использования масел против седины

Натуральные масла часто выбирают как компромисс между эстетикой и заботой о здоровье волос. Такой подход помогает сократить частоту окрашиваний, уменьшить химическое воздействие и поддерживать кожу головы в комфортном состоянии. Волосы становятся мягче и менее пушистыми.

При этом есть и ограничения. Масла не дают быстрого и выраженного цветового результата, а эффект требует регулярности. Для тех, кто стремится к полному закрашиванию седины, этого может быть недостаточно.

Советы шаг за шагом для домашнего ухода

Перед началом использования натуральных средств важно определить цель. Если нужен мягкий визуальный эффект и уход, масла подойдут. Если требуется радикальное изменение цвета, без красок не обойтись.

Начинать стоит с небольшого количества средства и теста на отдельной пряди. Регулярность важнее концентрации, поэтому лучше использовать масло умеренно, но систематически. Дополнять уход рекомендуется мягким шампунем и питательной маской.

Популярные вопросы о натуральных средствах

Можно ли полностью скрыть седину с помощью масел

Нет, масла не работают как стойкая краска. Они улучшают внешний вид волос и слегка выравнивают цвет.

Как часто можно применять кокосовое масло

Обычно достаточно 1–2 раз в неделю, чтобы не перегружать волосы.

Кому больше всего подходит такой уход

Чаще всего его выбирают люди с чувствительной кожей головы, сторонники натуральных средств и те, кто хочет реже прибегать к окрашиванию.

Автор Оксана Левченко
Оксана Левченко — трихолог (уход и профилактика), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль волосы возраст красота рецепты уход за волосами
Новости Все >
Когда паника накрывает внезапно: 5 упражнений помогают вернуть контроль за минуты
От тарелки до сковороды: эти сыры чаще всего оправдывают цену и удивляют качеством
Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания
До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей
Гастрономический антидот: почему винегрет — это биохимическое оружие против похмелья
Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Сейчас читают
Шаги больше не гремят, а ноги не мёрзнут: тренд в полах, о котором раньше не думали
Недвижимость
Шаги больше не гремят, а ноги не мёрзнут: тренд в полах, о котором раньше не думали
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Недвижимость
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Садоводство, цветоводство
Сорт, от которого у соседей округляются глаза: валит урожай мешками — по 10 кг с куста
Популярное
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения

Илон Маск ограничил скорость дронов, использующих Starlink, но российские специалисты находят способы обхода. Ситуация для Украины гораздо сложнее.

Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет Сергей Милешкин Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Последние материалы
Когда паника накрывает внезапно: 5 упражнений помогают вернуть контроль за минуты
Гортензия больше не эталон: новый фаворит сада цветёт как сумасшедший до заморозков
От тарелки до сковороды: эти сыры чаще всего оправдывают цену и удивляют качеством
Госномера: что в имени тебе моём — скрытые коды, которые инспекторы ГИБДД знали, а мы — нет
Эффект пауков высмеивают в сети: чем заменить наращивание, чтобы не выглядеть дёшево
Потепление стирает границы: на свет выходит тот, кто не вписывается в законы природы
Сад вспыхнет алыми шапками: цветок, который растёт сам и не просит ни воды, ни ухода
Атлантика открыла портал в XIX век: шторм вынес на берег забытый призрак из прошлого
Глянец и улица договорились: модный код зимы размыл границу статуса и комфорта
Эти блины едят без варенья — и просят добавку: пикантный вкус закладывают ещё в тесте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.