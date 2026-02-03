Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Украшения выходят на первый план: цветы стали главным акцентом весны–лета 2026

Моя семья » Красота и стиль

Ювелирная мода весны-лета 2026 уверенно смещает акценты и предлагает отказаться от осторожности в пользу выразительности. Украшения больше не дополняют образ, а формируют его настроение и характер. Центральным символом сезона становятся цветы — эмоциональные, заметные и многослойные.

Аксессуары в виде цветов
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Аксессуары в виде цветов

Цветы как главный мотив сезона

В сезоне весна-лето 2026 аксессуары окончательно выходят из тени одежды. Украшения работают как самостоятельный визуальный жест, способный задать тон всему образу. Цветочная тема проявляется повсеместно — от принтов до объемных деталей на обуви, сумках и украшениях, формируя цельную эстетику.

Цветы в украшениях больше не выглядят декоративной мелочью. Они становятся символом обновления и внутренней свободы, что перекликается с общим отказом моды от строгих рамок. Похожую роль в образе сегодня играют и другие акцентные детали, включая часы как самостоятельный акцент, которые также перестали быть фоном.

"Цветочный мотив всегда считывается как знак жизни и цикличности, а в моде он особенно остро отражает потребность в обновлении и эмоциональной открытости", — считает Стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Садыкова Алия Ринатовна.

От культурного символа к модному высказыванию

На протяжении веков цветы служили универсальным языком культуры. Через них передавали чувства, статус и даже мировоззрение. Сегодня мода вновь обращается к этому коду, но делает его масштабнее и смелее, превращая украшения в полноценную идею, а не украшательство.

Кутюрный дебют Джонатана Андерсона для Dior стал одним из самых ярких примеров такого подхода. Цветочные формы проявились в силуэтах, фактурах и деталях — от одежды до аксессуаров. Особенно выделялись серьги-букеты, которые задали тон всей коллекции и стали ее эмоциональным центром.

Как бренды переосмысливают флористику

Тенденция получила развитие и у других Домов. В Chloé появились лаконичные серьги-цветы, подчеркивающие естественность образа. В Chanel культовая камелия была увеличена до масштабов концептуальной броши. Simone Rocha пошла еще дальше, используя живые цветы как часть образа, стирая границу между украшением и перформансом. Об этом сообщает The Symbol.

Такой подход перекликается с общим движением моды в сторону деталей, которые заменяют собой классические украшения, как это происходит с поясными сумками нового поколения.

"Мода регулярно возвращается к природным формам, когда обществу важно восстановить ощущение опоры и смысла", — отмечает историк науки, обозреватель Pravda. ru Белов Сергей Николаевич.

Крупные цветочные украшения или минималистичные модели

Крупные цветочные украшения становятся смысловым центром образа и требуют лаконичного фона в одежде. Они подходят для монохромных комплектов и простых силуэтов. Минималистичные модели легче адаптируются к повседневному гардеробу и позволяют комбинировать несколько украшений одновременно, создавая более спокойный визуальный ритм.

Плюсы и минусы цветочных украшений

Цветочные украшения универсальны и подходят для разных стилей — от романтичного до авангардного. Они легко комбинируются с одеждой из разных материалов и работают в любом формате. При этом крупные модели могут перегружать образ, если не соблюдать баланс, а мелкие — теряться без поддержки других акцентов.

Советы по выбору цветочных украшений

  1. Определите, будет ли украшение центральным элементом образа.
  2. Учитывайте масштаб и пропорции лица и одежды.
  3. Сочетайте материалы и фактуры, избегая визуального шума.
  4. Экспериментируйте с количеством, но сохраняйте целостность образа.

Популярные вопросы о цветочных украшениях

Как выбрать цветочные серьги для повседневного образа?

Лучше подойдут компактные модели из металла или эмали без лишнего декора.

Сколько стоят актуальные украшения с цветочным дизайном?

Диапазон широкий: от доступных моделей масс-маркета до дизайнерских украшений.

Что лучше — одно крупное украшение или несколько мелких?

Все зависит от задачи образа: акцент или многослойность.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода стиль красота
Новости Все >
Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания
До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей
Гастрономический антидот: почему винегрет — это биохимическое оружие против похмелья
Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Сейчас читают
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Садоводство, цветоводство
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Садоводство, цветоводство
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Популярное
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех

Неприхотливый многолетник, который цветёт до осени и выглядит как воздушное облако. Почему гипсофила становится фаворитом дачных цветников.

Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Последние материалы
Весна 2026 без модных ошибок: водолазки, которые работают на стиль, а не против него
Кусты ломятся от кистей: 7 сортов красной смородины для щедрого урожая
Душ, который расслабляет лучше массажа: эту систему выбирают те, кто ценит комфорт
Пионы капризны лишь на вид: пять приёмов превратят их в цветочную феерию
Цена новых авто взлетает не сама: в чеках всплыл скрытый двигатель подорожания
Минус 10 лет за пару часов: этот цвет даёт эффект мгновенно — остальные только старят
Лужайка в драгоценных каплях: растение, что само рисует летние пейзажи
Грязь не успеет появиться: 20-секундное действие держит мойку в идеальной чистоте
Корочка трещит, аромат как у костра — простой картофель для любого мяса
Ягоды, которые не помещаются в ладонь: смородина нового поколения для суперурожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.