Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алия Садыкова

Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше

Моя семья » Красота и стиль

Мех больше не считается безусловным символом зимнего уюта, и февраль это наглядно подтверждает. Все больше людей отказываются от натуральных материалов в пользу технологичных альтернатив, которые уверенно справляются с морозами. Современные шапки из синтетических тканей уже не уступают классике ни по теплу, ни по внешнему виду.

Девушка в шапке зимой
Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain
Девушка в шапке зимой

Почему искусственные материалы вышли в лидеры

Интерес к этичным аксессуарам растет не случайно. По данным производителей, за последний год продажи головных уборов из искусственного меха увеличились более чем на 40 процентов. Такой рост объясняется сразу несколькими факторами: доступной ценой, простотой ухода и улучшенными характеристиками материалов, которые все чаще используют в зимнем гардеробе наряду с искусственным мехом.

Искусственный мех нового поколения визуально почти неотличим от натурального. Он легче по весу, не боится влаги и хорошо удерживает тепло даже в сильный мороз. При этом такие изделия можно стирать дома, не тратя деньги на химчистку.

Какие материалы используют чаще всего

Для зимних моделей сегодня применяют сразу несколько типов тканей. Искусственную кожу активно используют при создании ушанок. Внутри таких шапок размещают подкладку из искусственного меха или шерпы, благодаря чему аксессуар остается теплым даже при низких температурах и хорошо сочетается с многослойными зимними образами.

Вязаные модели обычно делают из акрила и хлопка. Если дополнить их флисовой подкладкой, шапка становится не только теплой, но и "дышащей", что особенно важно при активном движении. Отдельное направление — изделия из переработанных материалов, где в ход идут пластиковые бутылки, текстильные отходы и рыболовные сети.

"С точки зрения комфорта такие материалы выигрывают: они легче, не перегревают кожу головы и снижают риск раздражений при перепадах температуры", — отмечает Дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Малышева Ксения Олеговна.

Какие модели будут актуальны в феврале

В этом сезоне дизайнеры делают ставку на комфорт и универсальность. В моде объемные вязаные шапки и береты крупной вязки, которые легко сочетать с пуховиками и шерстяными пальто. Популярны бини с широким подворотом, надежно закрывающие уши, а также минималистичные ушанки из современных синтетических тканей.

Отдельного внимания заслуживают многослойные варианты, где тонкая термошапка надевается под основной головной убор. Такой подход позволяет адаптироваться к перепадам температуры и дольше сохранять тепло. Об этом сообщает издание pg12.

Искусственная шапка или натуральный мех

При выборе зимнего аксессуара многие по-прежнему сомневаются. Натуральный мех ассоциируется с теплом и статусом, однако современные альтернативы постепенно вытесняют его с рынка. Искусственные шапки стоят в несколько раз дешевле, не требуют сложного ухода и сохраняют форму дольше. Натуральные изделия, напротив, нуждаются в регулярной чистке и при активной носке редко служат дольше пяти сезонов.

Плюсы и минусы современных этичных шапок

Такие головные уборы выбирают не только из-за трендов. У них есть практические преимущества и некоторые особенности, которые стоит учитывать.

Плюсы:

  • доступная цена по сравнению с натуральным мехом;
  • простой уход без химчистки;
  • устойчивость к влаге и перепадам температуры;
  • длительный срок службы.

Минусы:

  • качество сильно зависит от производителя;
  • бюджетные модели могут хуже держать форму со временем.

Советы по выбору зимней шапки 

  1. Определите, при каких температурах вы планируете носить шапку.
  2. Обратите внимание на подкладку — флис или шерпа заметно повышают теплоизоляцию.
  3. Проверьте плотность материала и качество швов.
  4. Убедитесь, что модель хорошо закрывает уши и не пропускает ветер.

Популярные вопросы о зимних шапках из искусственных материалов

Как выбрать шапку для сильных морозов?

Лучше отдавать предпочтение моделям с подкладкой из искусственного меха или флиса и плотным верхним слоем.

Сколько стоит качественная искусственная шапка?

В среднем цена варьируется от 2000 до 3000 рублей, а модели из переработанных материалов можно найти за 1500-2500 рублей.

Что лучше — вязаная шапка или ушанка?

Все зависит от климата и образа жизни. Для города подойдут вязаные модели, а для морозной погоды — утепленные ушанки.

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода зима стиль красота
Новости Все >
Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания
До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей
Гастрономический антидот: почему винегрет — это биохимическое оружие против похмелья
Хотели научить экономить — оторвались от реальности: Карелия не приняла игру с тратами
Смартфоны и ноутбуки дорожают на глазах: весной рынок может сорваться с цепи
Незаметные привычки сжирают бюджет: россияне тратят сотни тысяч, не замечая этого
Кристальный холодец: экспертные советы по улучшению вкусовых характеристик.
Ловушка для добрых: как синдром спасателя заставляет жить ради чужих проблем
Шальные деньги приходят тихо — а уходят больно: что делать при лишней выплате
Короткий путь — длинный диагноз: как мороз превращает прогулку в воспаление
Сейчас читают
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Садоводство, цветоводство
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Еда и рецепты
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Популярное
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех

Неприхотливый многолетник, который цветёт до осени и выглядит как воздушное облако. Почему гипсофила становится фаворитом дачных цветников.

Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Джинсы с эффектом тихой роскоши: почему укороченная длина снова решает всё
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Нежный, как утренний свет: растение, создающее ощущение тепла на всём участке
Денис Новосельцев: Мы движемся к ситуации, когда молодому поколению театр будет неинтересен Анжела Якубовская Квантовая самоорганизация: как топологические поверхности адаптируются к реакциям чистой энергии   Александр Рощин США и Иран балансируют на грани войны, но удара нет: что на самом деле сдерживает Трампа Юрий Бочаров
Starlink для дронов: Илон Маск вводит ограничения, но у России есть решения
Огненные цветы размером с блюдце: однолетник, который невозможно не заметить
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Десерт, который не требует духовки: творожный торт с роскошным вкусом
Последние материалы
Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше
Малина, которая не пролезает в банку: ягоды наливаются вовсе не от подкормок
Хрустящая снаружи и нежная внутри: мясная улитка покоряет с первого кусочка
Железо за копейки, цифры за миллионы: серый рынок табличек скрытно набирает обороты
Цветочные подушки смыкаются в сплошной ковёр — красивые многолетники без лишних сил
Ткани оживают без флаконов: простые ингредиенты с кухни возвращают комфорт без химии
Листья как броня, эффект как у фильтра: это растение даёт квартире дышать зимой
Невидимое отопление по периметру: новый способ обогрева дома незаметно меняет комфорт
Деньги едва удержались на плаву: маткапитал в Омской области спасли от обесценивания
До ремонта ближе, чем кажется: скрытая математика пробега китайских автомобилей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.