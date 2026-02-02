Меховые шапки ушли в прошлое: февральский тренд греет сильнее и служит дольше

Мех больше не считается безусловным символом зимнего уюта, и февраль это наглядно подтверждает. Все больше людей отказываются от натуральных материалов в пользу технологичных альтернатив, которые уверенно справляются с морозами. Современные шапки из синтетических тканей уже не уступают классике ни по теплу, ни по внешнему виду.
Интерес к этичным аксессуарам растет не случайно. По данным производителей, за последний год продажи головных уборов из искусственного меха увеличились более чем на 40 процентов. Такой рост объясняется сразу несколькими факторами: доступной ценой, простотой ухода и улучшенными характеристиками материалов, которые все чаще используют в зимнем гардеробе наряду с искусственным мехом.
Искусственный мех нового поколения визуально почти неотличим от натурального. Он легче по весу, не боится влаги и хорошо удерживает тепло даже в сильный мороз. При этом такие изделия можно стирать дома, не тратя деньги на химчистку.
Для зимних моделей сегодня применяют сразу несколько типов тканей. Искусственную кожу активно используют при создании ушанок. Внутри таких шапок размещают подкладку из искусственного меха или шерпы, благодаря чему аксессуар остается теплым даже при низких температурах и хорошо сочетается с многослойными зимними образами.
Вязаные модели обычно делают из акрила и хлопка. Если дополнить их флисовой подкладкой, шапка становится не только теплой, но и "дышащей", что особенно важно при активном движении. Отдельное направление — изделия из переработанных материалов, где в ход идут пластиковые бутылки, текстильные отходы и рыболовные сети.
"С точки зрения комфорта такие материалы выигрывают: они легче, не перегревают кожу головы и снижают риск раздражений при перепадах температуры", — отмечает Дизайнер одежды, обозреватель Pravda. ru Малышева Ксения Олеговна.
В этом сезоне дизайнеры делают ставку на комфорт и универсальность. В моде объемные вязаные шапки и береты крупной вязки, которые легко сочетать с пуховиками и шерстяными пальто. Популярны бини с широким подворотом, надежно закрывающие уши, а также минималистичные ушанки из современных синтетических тканей.
Отдельного внимания заслуживают многослойные варианты, где тонкая термошапка надевается под основной головной убор. Такой подход позволяет адаптироваться к перепадам температуры и дольше сохранять тепло. Об этом сообщает издание pg12.
При выборе зимнего аксессуара многие по-прежнему сомневаются. Натуральный мех ассоциируется с теплом и статусом, однако современные альтернативы постепенно вытесняют его с рынка. Искусственные шапки стоят в несколько раз дешевле, не требуют сложного ухода и сохраняют форму дольше. Натуральные изделия, напротив, нуждаются в регулярной чистке и при активной носке редко служат дольше пяти сезонов.
Такие головные уборы выбирают не только из-за трендов. У них есть практические преимущества и некоторые особенности, которые стоит учитывать.
Плюсы:
Минусы:
Лучше отдавать предпочтение моделям с подкладкой из искусственного меха или флиса и плотным верхним слоем.
В среднем цена варьируется от 2000 до 3000 рублей, а модели из переработанных материалов можно найти за 1500-2500 рублей.
Все зависит от климата и образа жизни. Для города подойдут вязаные модели, а для морозной погоды — утепленные ушанки.
