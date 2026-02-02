Весна уже на горизонте: образы, которые вытеснят зимние слои быстрее, чем кажется

До календарной весны остаётся всего месяц, и внимание постепенно смещается с тёплой многослойности на будущие образы. В этот переходный момент мода всё чаще становится не инструкцией, а источником настроения и идей. Один из таких ориентиров недавно задала Белла Хадид, появившись в Нью-Йорке в образе с тонким ретро-настроением.
Затяжная зима почти всегда утомляет однообразием: плотные ткани, практичные решения и минимум экспериментов. Конец сезона — подходящее время не для слепого следования трендам, а для спокойного пересмотра гардероба. Весенние коллекции и уличные выходы знаменитостей становятся отправной точкой для размышлений о стиле, как это происходит и с аксессуарами весны 2026. Сегодня в моде всё меньше жёстких формул и всё больше свободы для личного выбора.
Недавний выход Беллы Хадид мгновенно оказался в центре модных хроник. Нежно-розовое пальто прямого кроя, надетое поверх удлинённой белой рубашки и чёрных капри, формирует узнаваемый ретро-силуэт с отсылкой к эстетике Prada. Шёлковый платок в духе Одри Хепберн и овальные солнцезащитные очки усиливают кинематографичность, а стаканчик кофе возвращает образ в повседневный городской контекст. Подиумная эстетика здесь органично встроена в реальную жизнь.
Ключевым акцентом становится оттенок верхней одежды. Нежно-розовый, известный как millennial pink, снова воспринимается свежо и спокойно. Этот цвет давно утратил инфантильные ассоциации и стал частью интеллектуальной палитры. Второй важный элемент — брюки-капри.
"Несмотря на спорную репутацию, эта длина держится в трендах уже второй сезон. Она требует точной посадки и выверенной обуви, иначе может утяжелять силуэт.", — считает историк моды, обозреватель Pravda. ru Ермакова Вера Леонидовна.
Повторять выход буквально вовсе не обязательно. Гораздо практичнее взять за основу структуру: выразительное пальто, светлый верх, тёмный низ, лаконичная обувь и сдержанные аксессуары. Подобная формула универсальна и легко сочетается с базовыми вещами, включая трикотаж нового сезона. Она одинаково уместна и в городских прогулках, и в офисных образах с нестрогим дресс-кодом. Об этом сообщает The Symbol.
Использование визуальных ориентиров помогает структурировать гардероб, но требует осознанности.
Лучше брать за основу идею или силуэт, а не точную копию образа.
Да, при правильной длине и аккуратной обуви они выглядят современно.
Нет, решающую роль играют крой, цвет и общее ощущение образа.
