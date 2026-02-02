Антитренды без пощады: вещи-2026, которые превращают любой образ в провальный анекдот

Каждый сезон приносит что-то новое, но 2026 год — это скорее про осознанность, чем про революцию. Мы больше не гонимся за трендами, которые живут две недели, а потом уходят в небытие. Теперь важно, чтобы вещь была не просто "вау", а действительно подходила тебе: по цвету, по силуэту, по образу жизни. Именно поэтому в фокусе оказываются не только новинки, но и то, с чем стоит быть осторожнее.
И да, некоторые тренды прошлых лет явно устали. Вот семь антитрендов 2026 года, к которым стоит относиться внимательнее.
Помнишь момент, когда все вдруг решили, что кислотно-зелёный — это круто? Или когда ядовито-розовый был в каждом втором образе в соцсетях? Этот этап остался позади. Неоновые оттенки, которые бьют по глазам даже через экран, теряют актуальность.
В 2026 году в приоритете спокойные, "дорогие" цвета: бежевый, серый, шоколадный, молочный, припылённые терракотовые и оливковые. Они проще комбинируются и позволяют выглядеть собранно — по тому же принципу, по которому сегодня ценится эстетика, где мода будто отходит на второй план, как это происходит в тренде на антимоду и комфорт.
"Потребитель всё чаще выбирает не визуальный шум, а предсказуемость и универсальность — это снижает усталость от выбора и делает покупки более рациональными," — эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. ru Морозова Анна Игоревна.
Возвращение нулевых было эффектным, но слишком буквальное прочтение себя исчерпало. Брюки-карго с десятком карманов, бесформенные футболки и джинсы, в которых теряется фигура, больше не выглядят свежо.
Свобода остаётся, но теперь важна структура. Оверсайз должен быть продуманным: обозначенные плечи, читаемая талия, баланс объёмов. Случайная мешковатость уступает место аккуратной небрежности.
Деним с агрессивными дырами и потертостями "до ниток" уходит в прошлое. Когда ткани меньше, чем разрывов, эффект бунтарства сменяется ощущением усталости от образа.
В 2026 году актуальны чистые линии: прямые, широкие или слегка укороченные джинсы без избыточного декора. Допустимы лёгкие потертости, но они работают как нюанс, а не как главный акцент.
Мини, которые требуют постоянного контроля, теряют позиции. Не из-за длины как таковой, а из-за усталости от неудобства. В моду возвращается идея одежды, в которой можно спокойно двигаться и жить.
Оптимальные варианты — миди, длина чуть выше колена или бермуды. Они сохраняют женственность и при этом не превращают каждый выход из дома в стресс-тест.
Платформы и кроссовки с чрезмерно тяжёлым силуэтом постепенно уступают место более лёгким формам. Обувь остаётся удобной, но визуально становится аккуратнее.
В 2026 году чаще выбирают элегантные кроссовки, лоферы, балетки или ботинки на умеренной подошве — такие модели легче вписываются в повседневные образы и не перегружают их.
Сумки, в которые не помещается даже телефон, теряют смысл. Практичность снова выходит на первый план: в центре внимания модели среднего размера, шопперы и структурированные сумки на плечо.
Этот сдвиг хорошо рифмуется с общим курсом на функциональность в гардеробе, где аксессуары работают не хуже базовых вещей и поддерживают баланс образа — так же, как это происходит при грамотном подборе базового гардероба.
Толстовка, джоггеры и кроссовки "на все случаи жизни" больше не воспринимаются как универсальное решение. Комфорт остаётся важным, но теперь его смешивают с более собранными элементами.
Спортивные вещи работают лучше в сочетаниях: джоггеры — с блейзером, худи — с классическими брюками, кроссовки — с платьем. Такой подход сохраняет удобство и добавляет образу глубины.
В итоге 2026 год не запрещает экспериментировать, но предлагает делать это осмысленно. Антитренды — не строгие правила, а подсказки, которые помогают гардеробу выглядеть актуально и работать на тебя, а не против, сообщает "Лиза".
Нет, они допустимы как акцент, но не как основа гардероба.
Да, если он продуман по пропорциям и подчёркивает фигуру.
Комфорт, универсальность и ощущение, что одежда подходит именно вам.
