Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Малышева

Антитренды без пощады: вещи-2026, которые превращают любой образ в провальный анекдот

Моя семья » Красота и стиль

Каждый сезон приносит что-то новое, но 2026 год — это скорее про осознанность, чем про революцию. Мы больше не гонимся за трендами, которые живут две недели, а потом уходят в небытие. Теперь важно, чтобы вещь была не просто "вау", а действительно подходила тебе: по цвету, по силуэту, по образу жизни. Именно поэтому в фокусе оказываются не только новинки, но и то, с чем стоит быть осторожнее.

Модный зимний образ
Фото: Pravda.Ru by Ксения Малышева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модный зимний образ

И да, некоторые тренды прошлых лет явно устали. Вот семь антитрендов 2026 года, к которым стоит относиться внимательнее.

Неон и слишком яркие цвета

Помнишь момент, когда все вдруг решили, что кислотно-зелёный — это круто? Или когда ядовито-розовый был в каждом втором образе в соцсетях? Этот этап остался позади. Неоновые оттенки, которые бьют по глазам даже через экран, теряют актуальность.

В 2026 году в приоритете спокойные, "дорогие" цвета: бежевый, серый, шоколадный, молочный, припылённые терракотовые и оливковые. Они проще комбинируются и позволяют выглядеть собранно — по тому же принципу, по которому сегодня ценится эстетика, где мода будто отходит на второй план, как это происходит в тренде на антимоду и комфорт.

"Потребитель всё чаще выбирает не визуальный шум, а предсказуемость и универсальность — это снижает усталость от выбора и делает покупки более рациональными," — эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. ru Морозова Анна Игоревна.

Мешковатый Y2K без формы

Возвращение нулевых было эффектным, но слишком буквальное прочтение себя исчерпало. Брюки-карго с десятком карманов, бесформенные футболки и джинсы, в которых теряется фигура, больше не выглядят свежо.

Свобода остаётся, но теперь важна структура. Оверсайз должен быть продуманным: обозначенные плечи, читаемая талия, баланс объёмов. Случайная мешковатость уступает место аккуратной небрежности.

Сильно рваные джинсы

Деним с агрессивными дырами и потертостями "до ниток" уходит в прошлое. Когда ткани меньше, чем разрывов, эффект бунтарства сменяется ощущением усталости от образа.

В 2026 году актуальны чистые линии: прямые, широкие или слегка укороченные джинсы без избыточного декора. Допустимы лёгкие потертости, но они работают как нюанс, а не как главный акцент.

Экстремально короткие юбки и шорты

Мини, которые требуют постоянного контроля, теряют позиции. Не из-за длины как таковой, а из-за усталости от неудобства. В моду возвращается идея одежды, в которой можно спокойно двигаться и жить.

Оптимальные варианты — миди, длина чуть выше колена или бермуды. Они сохраняют женственность и при этом не превращают каждый выход из дома в стресс-тест.

Массивная обувь

Платформы и кроссовки с чрезмерно тяжёлым силуэтом постепенно уступают место более лёгким формам. Обувь остаётся удобной, но визуально становится аккуратнее.

В 2026 году чаще выбирают элегантные кроссовки, лоферы, балетки или ботинки на умеренной подошве — такие модели легче вписываются в повседневные образы и не перегружают их.

Микросумки для красоты

Сумки, в которые не помещается даже телефон, теряют смысл. Практичность снова выходит на первый план: в центре внимания модели среднего размера, шопперы и структурированные сумки на плечо.

Этот сдвиг хорошо рифмуется с общим курсом на функциональность в гардеробе, где аксессуары работают не хуже базовых вещей и поддерживают баланс образа — так же, как это происходит при грамотном подборе базового гардероба.

Спортивный total look на каждый день

Толстовка, джоггеры и кроссовки "на все случаи жизни" больше не воспринимаются как универсальное решение. Комфорт остаётся важным, но теперь его смешивают с более собранными элементами.

Спортивные вещи работают лучше в сочетаниях: джоггеры — с блейзером, худи — с классическими брюками, кроссовки — с платьем. Такой подход сохраняет удобство и добавляет образу глубины.

В итоге 2026 год не запрещает экспериментировать, но предлагает делать это осмысленно. Антитренды — не строгие правила, а подсказки, которые помогают гардеробу выглядеть актуально и работать на тебя, а не против, сообщает "Лиза".

Советы по обновлению гардероба шаг за шагом

  • Уберите из шкафа вещи, которые неудобны в реальной жизни.
  • Сделайте ставку на нейтральные оттенки и продуманный крой.
  • Замените ультрамодные аксессуары на функциональные.
  • Экспериментируйте с сочетаниями, а не с крайностями.

Популярные вопросы об антитрендах 2026 года

Значит ли это, что яркие вещи запрещены

Нет, они допустимы как акцент, но не как основа гардероба.

Можно ли носить оверсайз

Да, если он продуман по пропорциям и подчёркивает фигуру.

Что главное в моде 2026 года

Комфорт, универсальность и ощущение, что одежда подходит именно вам.

Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода зима стиль весна одежда красота гардероб
Новости Все >
Подводная пропасть тишины: изоляция Дыры дракона породила тысячи форм скрытой жизни
Жизнь пошла другим путём: на дне Атлантики обнаружен город, живущий по иным законам
Криптосфера без защиты: биткоин падает под грузом политики, валют и пустых стаканов
Без права на ошибку: NASA привела экипаж к Луне, приняв все риски повреждения защиты
Февраль решит судьбу курса: как далеко может упасть доллар после январского провала
День памяти Макария Египетского раскрывает тихий секрет силы: победа начинается внутри
Свет на морском дне исчезает почти полностью: новое явление угрожает жизни под водой
Полкилометра по чужой планете: марсоход впервые доверили искусственному интеллекту
Эволюция не стирала это 300 миллионов лет: найден древний ритм, общий для всех
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Сейчас читают
Болгарка работает на нервах, а не на точности: как разрезать шифер без искр и шума
Недвижимость
Болгарка работает на нервах, а не на точности: как разрезать шифер без искр и шума
Без ламп, обогревателей и расходов: трюк с рассадой, который сделает ее идеальной
Садоводство, цветоводство
Без ламп, обогревателей и расходов: трюк с рассадой, который сделает ее идеальной
Дачники прячут названия этих сортов: томаты, которые приносят урожай как сумасшедшие
Садоводство, цветоводство
Дачники прячут названия этих сортов: томаты, которые приносят урожай как сумасшедшие
Популярное
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения

Яркий седум с красными соцветиями способен украсить сад без полива и подкормок. Почему этот многолетник считают находкой для занятых садоводов.

Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Не томат, а летняя машина урожая: по 30 плодов на кисти, и плодоносит до холодов
Эти 4 сорта — под запретом: посадите их, и теплица превратится в кладбище томатов
Скрытые плюсы и опасные минусы нового топлива со спиртом: опыт США — в Россию Сергей Милешкин Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике Сергей Ивaнов Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров
Обувь, которую списали в утиль, внезапно рвёт моду: города сходят с ума от этой пары
Атомный ледокол XXI века: как Лидер надолго обеспечит России контроль в Арктике
Ламинат и паркет отправляют на свалку: новый пол оказался теплее, тише и без возни
Ламинат и паркет отправляют на свалку: новый пол оказался теплее, тише и без возни
Последние материалы
Сажают один раз — восторг на годы: 7 необычных деревьев для этой весны
Крепите, снимайте, меняйте: покрытие, которое делает стены живыми и мобильными
Золотистый, бархатный, насыщенный: соус, который дружит и с мясом, и с овощами
Сливочная, солёная, пикантная: намазка, которая превращает хлеб в деликатес
Этот режим не отстирывает и не дезинфицирует: стирка, о которой редко задумываются
Цветёт непрерывно и выглядит как сахарная вата: кустарник, который цветёт дольше всех
Жирные корни, сухие кончики? Парикмахеры шепчут о технике, которая спасает всех
Базовые юбки больше не спасают образ: весна-2026 требует совсем других форм
Картошка растёт как на дрожжах: лучшие сорта, которые обожают песчаные почвы
Хрустят громче покупных: домашние чипсы, которые стали вирусной закуской
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.