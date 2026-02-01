Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Обувь, которую списали в утиль, внезапно рвёт моду: города сходят с ума от этой пары

Кроссовки из 70-х неожиданно вернулись в центр модной повестки и уверенно закрепились в уличном стиле 2026 года. Минималистичный дизайн, узнаваемые детали и универсальность сделали их выбором людей разных возрастов. Особенно заметно это возвращение благодаря обновлённому интересу к культовой модели Adidas Superstar. Об этом со ссылкой на профильные медиа сообщает ND Mais.

Девушка в кроссовках
Фото: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в кроссовках

Почему именно кроссовки 70-х снова в тренде

Мода всё чаще обращается к архивам, и стиль 70-х оказался удивительно созвучен сегодняшнему запросу на комфорт и лаконичность. Простые формы, отсутствие перегруженного декора и понятный силуэт делают такие кроссовки универсальными. Они легко вписываются как в повседневные, так и в более сложные образы, не споря с остальной одеждой. Похожий сдвиг в сторону визуальной "тишины" заметен и в одежде — именно поэтому всё чаще обсуждают, почему сегодня круче выглядеть так, будто вам вообще не до моды, как это описывают в материале про антимоду и комфорт.

Дополнительный импульс тренду дала компания Adidas, сделав ставку на переосмысление своих знаковых моделей и их культурного наследия.

Adidas Superstar как символ возвращения эпохи

Superstar изначально создавались для баскетбольных площадок, но быстро вышли за пределы спорта. В 70-е годы модель стала частью городской культуры, а позже — элементом музыкальной и уличной сцены. В 2026 году кроссовки снова оказались на пике интереса, что подтверждают рост поисковых запросов и внимание со стороны модных изданий.

По данным Vogue Korea, Superstar давно перестали быть просто спортивной обувью и воспринимаются как нейтральная база для городского гардероба, способная работать даже в более утончённых образах — по тому же принципу, по которому сегодня собирают зимний гардероб без лишних деталей.

От улиц до люкса

История модели тесно связана с поп-культурой и музыкой, а её популярность в разные годы поддерживали артисты и дизайнеры. Профильное издание Hypebeast отмечает, что Superstar прошли путь от баскетбольных кортов до статуса универсального элемента моды, который одинаково уместен и в стритвире, и в премиальном сегменте.

"Когда вещь десятилетиями сохраняет узнаваемость, она автоматически приобретает ценность, сравнимую с инвестиционной," — эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. ru Морозова Анна Игоревна.

Знаком возросшего статуса стала и первая коллаборация Adidas с бразильским люксовым брендом, благодаря которой модель привлекла внимание коллекционеров и поклонников ограниченных серий.

Универсальность в образах 2026 года

В новом сезоне кроссовки 70-х используют как инструмент контраста. Их надевают с романтичными юбками, трикотажем свободного кроя и даже с более формальной одеждой. Такой приём делает образы менее строгими и более "живыми".

Superstar хорошо сочетаются и с современными спортивными куртками, включая модели Adidas с восточными мотивами, которые стали заметным уличным трендом. Именно это сочетание прошлого и настоящего отражает характер моды 2026 года.

Советы по стилю шаг за шагом

  • Используйте кроссовки 70-х как базу для повседневных образов.
  • Сочетайте их с контрастной одеждой — юбками, костюмами, объёмным трикотажем.
  • Избегайте перегруженных аксессуаров, чтобы сохранить баланс.
  • Делайте ставку на нейтральные цвета для максимальной универсальности.

Популярные вопросы о кроссовках 70-х

Подходят ли они для формальных образов

Да, в сочетании с минималистичной одеждой и спокойной цветовой гаммой.

Почему именно Superstar стали символом тренда

Модель имеет узнаваемый дизайн и богатую культурную историю, которая легко адаптируется к современным стилям.

Это временная мода или надолго

Эксперты считают, что кроссовки 70-х останутся актуальными дольше одного сезона благодаря своей универсальности.

