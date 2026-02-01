Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Губы превращаются в наждачку не из-за холода: причина скрывается в обычных мелочах

Сухость и шелушение губ — проблема, которая появляется не только в мороз или из-за ветра. На состояние кожи влияет целый комплекс факторов: от привычек и питания до уровня стресса и общего водного баланса. Поняв, почему губы теряют влагу, можно подобрать уход, который действительно работает.

Сухие губы у девушки
Фото: Pravda.Ru by Ксения Анисимова is licensed under publiс domain
Сухие губы у девушки

Почему губы теряют влагу

Кожа губ значительно тоньше, чем на других участках лица, и практически лишена сальных желез. Из-за этого она быстрее реагирует на холод, сухой воздух и ультрафиолет. Постоянная потеря влаги приводит к ощущению стянутости, микротрещинам и шелушению, особенно в межсезонье и отопительный период.

Ситуацию усугубляют перепады температур, когда человек часто выходит из тёплого помещения на холод. На фоне дискомфорта появляется привычка облизывать или прикусывать губы, что нарушает защитный барьер и делает проблему хронической — похожий механизм наблюдается и при чувствительной коже лица.

Когда причина не только внешняя

Иногда сухость губ отражает внутренние процессы в организме. Обезвоживание, дефицит витаминов A, B, C и E, а также нехватка белков и жиров в рационе ухудшают эластичность кожи. Отказ от жиров в попытках похудеть часто приводит к тому, что губы первыми теряют комфортный вид.

"Состояние слизистых и кожи напрямую связано с водным режимом и работой пищеварительной системы. При хроническом обезвоживании регенерация замедляется, и губы реагируют быстрее остальных зон", — считает врач-гастроэнтеролог, обозреватель Pravda. ru Сергей Олегович Данилов.

Стресс — ещё один фактор риска. Повышенный уровень кортизола усиливает обезвоживание кожи и провоцирует навязчивые движения, включая покусывание губ.

Что делать, если губы постоянно сохнут

В первую очередь важно исключить медицинские причины и выраженные дефициты. Если со здоровьем всё в порядке, стоит пересмотреть базовые привычки. Регулярное употребление воды помогает поддерживать микроциркуляцию и восстановление кожи.

Не менее важно использовать защитные средства круглый год. Бальзамы с SPF, масла и регенерирующие формулы уменьшают потерю влаги и защищают от внешних факторов. Такой подход сопоставим с принципами ежедневного ухода, которые применяются и в базовой косметике для лица.

Правила домашнего ухода

Уход за губами должен быть мягким и регулярным. Для очищения подойдут мицеллярная вода или деликатные средства без агрессивных ПАВ. Увлажнение лучше проводить бальзамами и маслами с церамидами, гиалуроновой кислотой и витамином Е, особенно при выраженной сухости.

Отшелушивание допустимо только щадящее — не чаще одного раза в неделю и без жёстких частиц. В экстренных случаях помогают патчи с глицерином, алоэ и натуральными маслами, которые быстро снимают ощущение стянутости. Об этом сообщает Halva Media.

"Важно не переусердствовать с активными средствами. Постоянное нанесение без необходимости может снизить собственные защитные функции кожи", — считает клинический фармаколог, обозреватель Pravda. ru Алексей Николаевич Рябцев.

Плюсы и минусы активного ухода за губами

Регулярный уход ускоряет восстановление кожи и снижает риск трещин. Он улучшает внешний вид и делает декоративную косметику более комфортной.
Минусом может стать привыкание при чрезмерном использовании средств без объективной необходимости.

Советы

  1. Поддерживайте питьевой режим и влажность воздуха.
  2. Используйте защитные бальзамы с маслами и церамидами.
  3. Отшелушивайте губы мягкими средствами не чаще раза в неделю.
  4. На ночь наносите плотный восстанавливающий слой.

Популярные вопросы о сухости губ

Как выбрать средство для губ?

Лучше ориентироваться на состав с маслами, воском, пантенолом и церамидами.

Сколько раз в день можно пользоваться бальзамом?

По необходимости, избегая постоянного обновления каждые несколько минут.

Что эффективнее — масло или бальзам?

Бальзам подходит для защиты, масло — для интенсивного питания.

Автор Ксения Анисимова
Ксения Анисимова — специалист по уходу за кожей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
