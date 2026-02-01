Модная ошибка не исчезла, а закрепилась: угги снова в моде, но не в привычном виде

Угги редко связывают с тёплым сезоном, но весна 2026 года меняет привычную логику. Модные эксперты сходятся во мнении: культовая обувь не уходит с улиц, а адаптируется к новому ритму города. В центре внимания оказывается модель, которая органично вписывается в межсезонье и выглядит актуально вне зимнего контекста.
Комфорт давно стал ключевым параметром повседневной моды. Угги ценят за мягкую подкладку, простую форму и способность сочетаться с базовыми вещами, от джинсов до объёмных пальто. Весной эта логика сохраняется, но обувь требует большей лёгкости и гибкости.
На фоне интереса к расслабленным образам и аккуратной небрежности угги всё чаще появляются в городских ансамблях рядом с минималистичной одеждой и спокойной цветовой палитрой. Такой подход перекликается с трендом на антимоду и осознанный стиль, где важнее ощущение, чем демонстративность, — примерно в той же логике, что и комфортный городской стиль.
Весной 2026 года на первый план выходят угги-мюли. По внешнему виду они напоминают классические модели бренда, но отличаются открытой пяткой. Такая деталь делает обувь визуально легче и удобнее для переменчивой погоды, когда хочется тепла без излишней закрытости.
Мюли легко надевать и снимать, поэтому они органично вписываются в активный городской день. Особенно популярны варианты с подкладкой из искусственного меха для прохладных утр и модели на платформе, которые добавляют образу выразительности.
Классический коньячный оттенок по-прежнему остаётся базой, но весной дизайнеры активно предлагают пастельные цвета. Молочные, песочные и приглушённо-розовые тона делают обувь менее "зимней" и проще в сочетании с лёгкой одеждой.
Фактура тоже играет роль. Платформа добавляет устойчивости и визуального баланса, а аккуратная отделка позволяет носить угги-мюли даже с более собранными образами. В этом смысле они перекликаются с трендом на универсальные аксессуары, которые не требуют сложной стилизации, как и обувь без жертв комфорта.
Эта модель хорошо работает в разных стилях. Минималистичный вариант — белые джинсы и тёмный лонгслив или блузка с длинным рукавом. Такой образ выглядит спокойно и современно, не перегружая внимание.
Для контраста подойдут спортивные брюки и рубашка в стиле регби. Образ легко дополнить курткой-блузоном из искусственной кожи, объёмным блейзером или удлинённым пальто. Именно такие сочетания делают угги-мюли частью городского ритма, а не сезонной обувью "по погоде". Об этом сообщает The Symbol.
"Когда вещь легко комбинируется с разными стилями, она становится элементом базового гардероба, а не мимолётным трендом", — отмечает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. ru Морозова Анна Игоревна.
Классические угги лучше защищают от холода и подходят для устойчивой зимней погоды. Они закрывают щиколотку и выглядят более массивно. Угги-мюли, напротив, рассчитаны на межсезонье: они легче, мобильнее и визуально проще вписываются в весенний гардероб.
Эта модель сочетает комфорт и актуальный внешний вид. Она удобна для повседневной носки и хорошо смотрится с разной одеждой.
При этом мюли хуже защищают от дождя и ветра, поэтому в холодную и влажную погоду требуют альтернативы.
Лучше всего подойдут мюли или облегчённые модели без высокого голенища.
Цена зависит от модели и коллекции, но обычно сопоставима с классическими уггами.
Для сухой погоды удобнее мюли, для прохладных и дождливых дней — закрытая обувь.
Ранункулюс привлекает крупными бархатными цветками и тонким ароматом, который заполняет сад. Этот многолетник быстро становится главным акцентом клумбы.