Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Алия Садыкова

Модная ошибка не исчезла, а закрепилась: угги снова в моде, но не в привычном виде

Моя семья » Красота и стиль

Угги редко связывают с тёплым сезоном, но весна 2026 года меняет привычную логику. Модные эксперты сходятся во мнении: культовая обувь не уходит с улиц, а адаптируется к новому ритму города. В центре внимания оказывается модель, которая органично вписывается в межсезонье и выглядит актуально вне зимнего контекста.

Угги
Фото: Pravda.Ru by Алия Садыкова is licensed under publiс domain
Угги

Почему угги снова выходят в весенний гардероб

Комфорт давно стал ключевым параметром повседневной моды. Угги ценят за мягкую подкладку, простую форму и способность сочетаться с базовыми вещами, от джинсов до объёмных пальто. Весной эта логика сохраняется, но обувь требует большей лёгкости и гибкости.

На фоне интереса к расслабленным образам и аккуратной небрежности угги всё чаще появляются в городских ансамблях рядом с минималистичной одеждой и спокойной цветовой палитрой. Такой подход перекликается с трендом на антимоду и осознанный стиль, где важнее ощущение, чем демонстративность, — примерно в той же логике, что и комфортный городской стиль.

Главный фаворит сезона — угги-мюли

Весной 2026 года на первый план выходят угги-мюли. По внешнему виду они напоминают классические модели бренда, но отличаются открытой пяткой. Такая деталь делает обувь визуально легче и удобнее для переменчивой погоды, когда хочется тепла без излишней закрытости.

Мюли легко надевать и снимать, поэтому они органично вписываются в активный городской день. Особенно популярны варианты с подкладкой из искусственного меха для прохладных утр и модели на платформе, которые добавляют образу выразительности.

Цвета, фактуры и визуальные акценты

Классический коньячный оттенок по-прежнему остаётся базой, но весной дизайнеры активно предлагают пастельные цвета. Молочные, песочные и приглушённо-розовые тона делают обувь менее "зимней" и проще в сочетании с лёгкой одеждой.

Фактура тоже играет роль. Платформа добавляет устойчивости и визуального баланса, а аккуратная отделка позволяет носить угги-мюли даже с более собранными образами. В этом смысле они перекликаются с трендом на универсальные аксессуары, которые не требуют сложной стилизации, как и обувь без жертв комфорта.

Как вписать угги-мюли в повседневный образ

Эта модель хорошо работает в разных стилях. Минималистичный вариант — белые джинсы и тёмный лонгслив или блузка с длинным рукавом. Такой образ выглядит спокойно и современно, не перегружая внимание.

Для контраста подойдут спортивные брюки и рубашка в стиле регби. Образ легко дополнить курткой-блузоном из искусственной кожи, объёмным блейзером или удлинённым пальто. Именно такие сочетания делают угги-мюли частью городского ритма, а не сезонной обувью "по погоде". Об этом сообщает The Symbol.

"Когда вещь легко комбинируется с разными стилями, она становится элементом базового гардероба, а не мимолётным трендом", — отмечает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. ru Морозова Анна Игоревна.

Сравнение: классические угги и угги-мюли

Классические угги лучше защищают от холода и подходят для устойчивой зимней погоды. Они закрывают щиколотку и выглядят более массивно. Угги-мюли, напротив, рассчитаны на межсезонье: они легче, мобильнее и визуально проще вписываются в весенний гардероб.

Плюсы и минусы угги-мюлей

Эта модель сочетает комфорт и актуальный внешний вид. Она удобна для повседневной носки и хорошо смотрится с разной одеждой.
При этом мюли хуже защищают от дождя и ветра, поэтому в холодную и влажную погоду требуют альтернативы.

Советы по выбору угги-мюлей

  1. Обратите внимание на подкладку: для ранней весны лучше выбирать модели с утеплением.
  2. Проверьте устойчивость подошвы, особенно если планируете много ходить пешком.
  3. Отдавайте предпочтение нейтральным оттенкам — они проще сочетаются с базовым гардеробом.

Популярные вопросы о весенних уггах

Как выбрать угги для весны?

Лучше всего подойдут мюли или облегчённые модели без высокого голенища.

Сколько стоят угги-мюли?

Цена зависит от модели и коллекции, но обычно сопоставима с классическими уггами.

Что практичнее весной — сапоги или мюли?

Для сухой погоды удобнее мюли, для прохладных и дождливых дней — закрытая обувь.

Автор Алия Садыкова
Алия Садыкова — стилист-имиджмейкер с 13-летним стажем. Анализирует гардероб, помогает выстраивать образ и стиль.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода обувь красота
Новости Все >
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
Сейчас читают
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Садоводство, цветоводство
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Красота и стиль
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Популярное
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным

Ранункулюс привлекает крупными бархатными цветками и тонким ароматом, который заполняет сад. Этот многолетник быстро становится главным акцентом клумбы.

Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин
Педо-сатанистская элита контролирует мир, говорят документы Минюста сША
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Последние материалы
Традиционный диван уходит в прошлое: новый тренд превращает гостиную в уютный оазис
Эти оладьи сметают быстрее блинов: пока жарите вторую партию — первую уже растащат
Острые перцы, которые рвут грядку урожаем: даже в холодных регионах прут как бешеные
Забытый вкус 90-х возвращается: десерт из двух продуктов снова собирает комплименты
Забытая хитрость из старых тетрадей: выпечка остаётся мягкой даже на следующий день
Посадили один раз — и собирают до морозов: огурцы с иммунитетом, который не ломается
Обувь без шума и показухи: лоферы работают там, где другие тренды сдают позиции
Грядка превращается в помидорный вулкан: один неожиданный шаг — и плоды прут лавиной
Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать
Пирожки на укус — а очередь как на базаре: съедают прямо со сковороды, не давая остыть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.