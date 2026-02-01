Модная ошибка не исчезла, а закрепилась: угги снова в моде, но не в привычном виде

Угги редко связывают с тёплым сезоном, но весна 2026 года меняет привычную логику. Модные эксперты сходятся во мнении: культовая обувь не уходит с улиц, а адаптируется к новому ритму города. В центре внимания оказывается модель, которая органично вписывается в межсезонье и выглядит актуально вне зимнего контекста.

Почему угги снова выходят в весенний гардероб

Комфорт давно стал ключевым параметром повседневной моды. Угги ценят за мягкую подкладку, простую форму и способность сочетаться с базовыми вещами, от джинсов до объёмных пальто. Весной эта логика сохраняется, но обувь требует большей лёгкости и гибкости.

На фоне интереса к расслабленным образам и аккуратной небрежности угги всё чаще появляются в городских ансамблях рядом с минималистичной одеждой и спокойной цветовой палитрой. Такой подход перекликается с трендом на антимоду и осознанный стиль, где важнее ощущение, чем демонстративность, — примерно в той же логике, что и комфортный городской стиль.

Главный фаворит сезона — угги-мюли

Весной 2026 года на первый план выходят угги-мюли. По внешнему виду они напоминают классические модели бренда, но отличаются открытой пяткой. Такая деталь делает обувь визуально легче и удобнее для переменчивой погоды, когда хочется тепла без излишней закрытости.

Мюли легко надевать и снимать, поэтому они органично вписываются в активный городской день. Особенно популярны варианты с подкладкой из искусственного меха для прохладных утр и модели на платформе, которые добавляют образу выразительности.

Цвета, фактуры и визуальные акценты

Классический коньячный оттенок по-прежнему остаётся базой, но весной дизайнеры активно предлагают пастельные цвета. Молочные, песочные и приглушённо-розовые тона делают обувь менее "зимней" и проще в сочетании с лёгкой одеждой.

Фактура тоже играет роль. Платформа добавляет устойчивости и визуального баланса, а аккуратная отделка позволяет носить угги-мюли даже с более собранными образами. В этом смысле они перекликаются с трендом на универсальные аксессуары, которые не требуют сложной стилизации, как и обувь без жертв комфорта.

Как вписать угги-мюли в повседневный образ

Эта модель хорошо работает в разных стилях. Минималистичный вариант — белые джинсы и тёмный лонгслив или блузка с длинным рукавом. Такой образ выглядит спокойно и современно, не перегружая внимание.

Для контраста подойдут спортивные брюки и рубашка в стиле регби. Образ легко дополнить курткой-блузоном из искусственной кожи, объёмным блейзером или удлинённым пальто. Именно такие сочетания делают угги-мюли частью городского ритма, а не сезонной обувью "по погоде". Об этом сообщает The Symbol.

"Когда вещь легко комбинируется с разными стилями, она становится элементом базового гардероба, а не мимолётным трендом", — отмечает эксперт по трендам индустрии красоты, обозреватель Pravda. ru Морозова Анна Игоревна.

Сравнение: классические угги и угги-мюли

Классические угги лучше защищают от холода и подходят для устойчивой зимней погоды. Они закрывают щиколотку и выглядят более массивно. Угги-мюли, напротив, рассчитаны на межсезонье: они легче, мобильнее и визуально проще вписываются в весенний гардероб.

Плюсы и минусы угги-мюлей

Эта модель сочетает комфорт и актуальный внешний вид. Она удобна для повседневной носки и хорошо смотрится с разной одеждой.

При этом мюли хуже защищают от дождя и ветра, поэтому в холодную и влажную погоду требуют альтернативы.

Советы по выбору угги-мюлей

Обратите внимание на подкладку: для ранней весны лучше выбирать модели с утеплением. Проверьте устойчивость подошвы, особенно если планируете много ходить пешком. Отдавайте предпочтение нейтральным оттенкам — они проще сочетаются с базовым гардеробом.

Популярные вопросы о весенних уггах

Как выбрать угги для весны?

Лучше всего подойдут мюли или облегчённые модели без высокого голенища.

Сколько стоят угги-мюли?

Цена зависит от модели и коллекции, но обычно сопоставима с классическими уггами.

Что практичнее весной — сапоги или мюли?

Для сухой погоды удобнее мюли, для прохладных и дождливых дней — закрытая обувь.