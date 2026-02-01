Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Морозова

Обувь без шума и показухи: лоферы работают там, где другие тренды сдают позиции

Моя семья » Красота и стиль

Только в тот момент, когда это становится очевидно, в гардеробе появляются лоферы. Эта обувь редко вызывает мгновенную симпатию, но со временем к ней возвращаются снова и снова. Лоферы не кричат о трендах и не требуют внимания, зато идеально вписываются в ритм повседневной жизни.

Лоферы
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Лоферы

Почему лоферы долго остаются непонятыми

Лоферы часто считают скучными или слишком "спокойными" на фоне кроссовок и эффектных ботинок. Отсутствие каблука и лаконичный дизайн создают ощущение простоты, которую не все готовы оценить с первого взгляда. Однако именно эта сдержанность и делает модель универсальной. Лоферы легко вписываются в базовый гардероб, не спорят с образом и не устаревают за один сезон.

"Лоферы — это пример обуви, которая работает не на демонстрацию, а на баланс образа. Они особенно ценны в периоды, когда мода уходит от крайностей", — считает историк моды, обозреватель Pravda. ru Ермакова Вера Леонидовна.

Универсальность вместо показной моды

Эта обувь одинаково органично смотрится с брюками, юбками и даже строгими костюмами. Лоферы выбирают те, кто ценит комфорт, но не готов жертвовать аккуратным внешним видом. В отличие от кроссовок, они уместны в более формальной обстановке, а по сравнению с классическими туфлями выглядят мягче и современнее.

Лоферы легко надеваются, не требуют сложного ухода и подходят для длительных прогулок. Именно поэтому они постепенно становятся выбором тех, кто предпочитает практичность громким модным заявлениям.

Лоферы как отражение осознанного стиля

В 2026 году интерес к лоферам связан с общим запросом на функциональность и спокойную эстетику. Мода всё чаще говорит не о статусе, а о комфорте и личных ощущениях. Лоферы отвечают этому тренду: они не навязывают образ, а поддерживают его. Об этом сообщает The Symbol.

"Сегодня люди всё чаще выбирают вещи, которые не требуют доказательств. Лоферы — из этой категории: они выглядят уверенно именно за счёт простоты", — считает стилист-имиджмейкер, обозреватель Pravda. ru Садыкова Алия Ринатовна.

Плюсы и минусы лоферов

У этой обуви есть очевидные преимущества и несколько нюансов, которые стоит учитывать.

Плюсы:

  • удобство для повседневной носки;
  • универсальность сочетаний;
  • актуальность вне сезона.

Минусы:

  • не подходят для экстремально холодной погоды;
  • требуют аккуратного подбора по размеру и колодке.

Советы по выбору лоферов

  1. Обращайте внимание на материал верха — натуральная кожа дольше сохраняет форму.
  2. Проверяйте гибкость подошвы, особенно если планируете носить обувь каждый день.
  3. Выбирайте нейтральные оттенки, если лоферы покупаются как базовая пара.

Популярные вопросы о лоферах

С чем лучше всего носить лоферы?

Они хорошо сочетаются с классическими брюками, джинсами прямого кроя и юбками миди.

Подходят ли лоферы для офиса?

Да, если дресс-код не требует строгих туфель на каблуке.

Можно ли носить лоферы весной и летом?

Это одна из самых удобных моделей для тёплого сезона благодаря лёгкости и вентиляции.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода обувь красота
Новости Все >
Сертификаты безопасности закончились: что грозит держателям просроченных карт
Ссоры детей превращаются в урок жизни: советы, которые меняют подход родителей
Любопытство обернулось болью: как мужчина оказался в экстренном отделении урологии
Пособия получают по другим законам: что теперь вычитают из доходов россиян
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Февраль под ударом магнитных бурь: календарь дней, когда организм чувствует больше
ФРС перестала быть тихой гаванью: кадровые планы Трампа усиливают нервозность рынка
Девятый — не предел: игрунки Ленинградского зоопарка продолжают семейную историю
Очередная граница стала дальше: Канада убрала визовую инфраструктуру из России
Космическая тень над Землёй: Снежная Луна закроет звезду Регул впервые за десятилетия
Сейчас читают
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Садоводство, цветоводство
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Красота и стиль
Украшения перешли черту: в 2026 на шею надевают то, что раньше не считалось модным
Популярное
Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным

Ранункулюс привлекает крупными бархатными цветками и тонким ароматом, который заполняет сад. Этот многолетник быстро становится главным акцентом клумбы.

Аромат накрывает весь участок за считанные дни: цветок, который становится главным
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Этот цветок не кричит, а завораживает: многолетник, который нужно сеять уже в феврале
Самое эффектное растение для тени — без капризов и круглый год выглядит как из каталога
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину
Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать Юрий Бочаров Трагедия и триумф: самый дорогой в мире спорткар никогда не участвовал в гонках Сергей Милешкин Краш-тест для Эйнштейна: как самый мощный гравитационный удар проверил теорию относительности Александр Рощин
Педо-сатанистская элита контролирует мир, говорят документы Минюста сША
Петербург мёрзнет, но птицы нашли выход: неожиданный трюк попал на камеру
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Тот самый сорт томата, из-за которого соседки дерутся на ярмарках: идеален для засолки
Последние материалы
Пошлины вместо бомб: почему Америке сегодня выгоднее перекрывать торговые пути, а не воевать
Пирожки на укус — а очередь как на базаре: съедают прямо со сковороды, не давая остыть
Современный мотор не терпит экспериментов: за эту ошибку владельцы Geely платят рублём
Волосы выглядят мёртвыми, даже после масок: что в уходе идёт не так и как исправить
Зерно падает на снег — весной земля не узнаёт себя: простой приём делает почву воздушной
Фрикадельки за пять минут подготовки: один простой секрет спасает ужин в будни
Алые купола соцветий поднимаются каждый год: цветок, который не спрашивает разрешения
Сначала просят добавки, потом удивляются составу: тыква в десерте исчезает полностью
Эффект нулевых без нафталина: длинные блузы и узкие джинсы захватывают весну 2026
Голубые планеты среди листвы: редкий цветок превращает участок в необычную сказку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.