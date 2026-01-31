Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Левченко

Волосы выглядят мёртвыми, даже после масок: что в уходе идёт не так и как исправить

Волосы могут терять блеск и эластичность постепенно, и в какой-то момент отражение в зеркале начинает разочаровывать. Сухость, ломкость и ощущение "соломы" редко возникают внезапно — чаще это результат повседневных привычек. Неправильный уход, частые укладки и ошибки после мытья накапливаются и отражаются на состоянии длины.

Сухие и ломкие волосы
Фото: Pravda.Ru by Оксана Левченко is licensed under publiс domain
Сухие и ломкие волосы

Какие привычки делают волосы сухими и безжизненными

Чаще всего к проблеме приводит регулярное использование горячих инструментов без контроля температуры, сон с мокрой головой и постоянные тугие причёски. Волосы также страдают после неудачного окрашивания и агрессивных процедур, когда структура повреждается по всей длине.

Дополнительным фактором становится сезонность: зимой локоны быстрее теряют влагу из-за сухого воздуха и перепадов температур, что особенно заметно без продуманного зимнего ухода за волосами.

"Когда защитный слой волоса истончается, он начинает быстрее отдавать влагу и хуже удерживает питательные вещества", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Илья Сергеевич Руднев.

Почему одной маски недостаточно

Эксперт подчёркивает: универсального средства не существует. Для восстановления важно сочетать разные формулы и использовать их раздельно.

— Во-первых, нужна питательная маска. В её составе часто присутствует кератин или аминокислоты — они помогают восстановить волос изнутри. Вторая — увлажняющая маска с гиалуроновой кислотой, мочевиной или силиконами, которые удерживают влагу внутри волоса. Смешивать такие средства не нужно, их применяют поочерёдно, — рассказал Денис Шефель.

В ежедневной рутине полезно подключать и лёгкие средства, например масло для волос, которое снижает ломкость и защищает кончики от пересушивания.

Укладка без вреда: что важно учесть

Тем, кто часто пользуется утюжками и плойками, стоит внимательно отнестись к качеству инструмента, температурному режиму и обязательной термозащите. Перегрев разрушает кутикулу даже у изначально здоровых волос.

"Термозащита — это не маркетинговый ход, а базовая мера, которая снижает испарение влаги и уменьшает микроповреждения", — считает эксперт по составам косметики, обозреватель Pravda. ru Алина Максимовна Чернова.

Уход и стайлинг: не одно и то же

Парикмахер также обращает внимание на частую путаницу средств. Уходовые продукты работают на восстановление структуры и поверхности волоса, а стайлинговые нужны лишь для фиксации формы и объёма. Использовать последние на постоянной основе без дополнительного ухода не стоит — они не содержат компонентов для восстановления.

Плюсы и минусы интенсивного ухода за волосами

Грамотно выстроенный уход помогает вернуть мягкость и блеск, снизить ломкость и облегчить укладку. Волосы становятся более послушными и лучше переносят внешние нагрузки.
Однако избыток средств и неправильное сочетание формул может утяжелять длину и снижать объём. Важно подбирать продукты под тип волос и соблюдать умеренность. Об этом сообщает SB.

Советы по восстановлению сухих волос

  1. Снизьте температуру горячих инструментов и используйте термозащиту.
  2. Разделите питание и увлажнение, применяя разные маски.
  3. Избегайте сна с мокрыми волосами и слишком тугих причёсок.
  4. Добавьте лёгкие масла или сыворотки для защиты кончиков.

Популярные вопросы о сухих и повреждённых волосах

Почему волосы становятся сухими даже без окрашивания?

Причиной могут быть частые укладки, сухой воздух и неправильное мытьё головы.

Как часто использовать маски?

В среднем 1-2 раза в неделю, ориентируясь на состояние волос.

Что лучше: салонный уход или домашний?

Домашний уход эффективен при регулярности, а салонные процедуры усиливают и ускоряют результат.

Автор Оксана Левченко
Оксана Левченко — трихолог (уход и профилактика), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
