Блондинка в домашних условиях: как осветлить только нужное и не пожалеть потом

Желание добавить светлых акцентов в волосы часто возникает спонтанно — особенно когда корни уже заметны, а до салона ещё далеко. Домашнее мелирование кажется простым решением, но именно здесь легко ошибиться и получить совсем не тот эффект, на который рассчитываешь. Тем не менее аккуратное осветление прядей дома возможно, если подойти к нему осознанно и без спешки.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Мельников, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мелирование в домашних условиях

Можно ли делать мелирование дома и кому оно подойдёт

Профессиональные колористы не зря предупреждают: осветление — одна из самых рискованных процедур. Работа с блондом всегда связана с химической реакцией, и малейшая ошибка может обернуться пятнами, нежелательной желтизной и пересушенными волосами. Поэтому салон остаётся самым безопасным вариантом, особенно если волосы тёмные, ранее окрашенные или повреждённые, а частое окрашивание волос уже ослабило структуру.

Домашнее мелирование имеет смысл в более узких случаях. Оно подойдёт обладательницам светлого натурального цвета, тем, кто хочет слегка подсветить пряди у лица, а не менять оттенок по всей длине. Такой подход даёт эффект свежести и мягко "собирает" цвет, не подвергая волосы серьёзному стрессу.

Когда от эксперимента лучше отказаться

Если натуральный цвет темнее средне-русого, самостоятельное осветление почти всегда уходит в жёлтый или медный подтон. Исправлять такие последствия потом приходится уже у специалиста, зачастую с дополнительным повреждением волос.

Также не стоит экспериментировать, если волосы ослаблены, ломкие или недавно подвергались химическому воздействию. В этих случаях даже аккуратное мелирование может ухудшить состояние длины.

Что выбрать для домашнего осветления

Для первого раза разумнее остановиться на готовых наборах для мелирования. Они разработаны с учётом непрофессионального использования и действуют мягче, чем салонные порошки. Важно строго следовать инструкции конкретного средства — универсального рецепта не существует.

Из инструментов пригодится небольшая кисть или чистая зубная щётка для точечного нанесения. Фольгу в домашних условиях лучше не использовать: она ускоряет реакцию и повышает риск пересвета. Более безопасная альтернатива — ватные диски, которые изолируют пряди, но не перегревают состав. Об этом сообщает VOICE.

Техника, которая снижает риск

Главное правило домашнего мелирования — умеренность. Не стоит пытаться осветлить всю голову. Начни с тонких прядей у лица и висков. Наноси состав лёгкими штрихами, не пропитывая волосы полностью. Осветление должно выглядеть как деликатное прикосновение, а не плотный слой краски.

Контроль времени — ещё один критически важный момент. Лучше снять состав раньше, чем передержать. Волосы всегда можно осветлить повторно спустя время, а вот восстановить их после пересвета гораздо сложнее и требует внимания к уходу за кожей головы.

"При повторных осветлениях без паузы риск повреждения кожи головы и волосяных фолликулов заметно возрастает, а последствия могут быть не сразу очевидны", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Илья Сергеевич Руднев.

Щадящие альтернативы осветлению

Если хочется лишь лёгкого сияния, можно обойтись без агрессивных средств. Натуральные оттенки с мёдом или корицей дают мягкий, едва заметный эффект тепла. Это не путь к блонду, но хороший вариант для освежения образа.

Ещё один безопасный инструмент — тонирующие средства и фиолетовые шампуни. Они не осветляют волосы, но убирают желтизну и делают цвет визуально чище. Иногда этого достаточно, чтобы причёска выглядела ухоженной и обновлённой.

Почему нельзя торопиться с повтором

Если результат оказался далёк от идеала, не стоит сразу же повторять процедуру. Осветление сильно сушит волосы, и двойная нагрузка за короткий срок почти гарантирует ломкость. Минимальный перерыв между попытками — около двух недель.

В это время волосам нужен бережный уход: увлажняющие маски, питание и минимум горячей укладки. Терпение в домашних экспериментах с цветом — ключевой фактор, который отличает удачное обновление от серьёзных проблем.

Популярные вопросы о домашнем мелировании

Можно ли осветлять тёмные волосы дома?

Риск слишком высок, результат часто уходит в нежелательный подтон.

Нужно ли использовать фольгу?

Для дома безопаснее обходиться без неё, выбирая ватные диски.

Что делать, если цвет получился слабым?

Лучше подождать пару недель и доосветлить, чем передержать состав сразу.