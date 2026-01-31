Секрет объёма из 2000-х вернулся: причёска держит форму весь день без усилий

Тренды на аксессуары для волос снова делают поворот в сторону ностальгии, но с практичным уклоном. Заколка-банан, знакомая по началу 2000-х, неожиданно стала удобным инструментом для создания объёма без укладок и сложных приёмов. Аксессуар помогает быстро преобразить причёску и выглядит актуально в повседневных образах.

Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Объемный хвост

Почему заколка-банан снова в моде

Ещё недавно главным аксессуаром для волос считался крабик — его брали с собой на пляж, надевали в кафе и использовали для быстрых причёсок на каждый день. В 2026 году у него появился серьёзный конкурент. Заколка-банан, вытянутая и на первый взгляд непривычная, вернулась из 90-х и начала 2000-х и быстро заняла нишу функционального аксессуара для объёма.

Главное отличие банана от резинки — принцип фиксации. Он не стягивает волосы в одной точке, а распределяет их по длине основания. В результате даже самый простой хвост выглядит аккуратнее, гуще и визуально длиннее — особенно на тонких волосах, которые часто теряют форму без правильной фиксации.

"Любые решения, которые уменьшают точечное давление на волосы, работают в пользу их визуальной плотности и комфорта кожи головы", — считает трихолог, обозреватель Pravda. ru Оксана Дмитриевна Левченко.

Как заколка-банан добавляет объём

Эффект достигается за счёт конструкции. Расстояние между зубьями и продолговатая форма позволяют приподнять волосы у корней, не пережимая их. Волосы ложатся мягко, не образуя заломов, и сохраняют подвижность.

Хвост с заколкой-бананом выглядит более "живым": он не провисает и не теряет форму, особенно в профиль и сзади. Это заметно на тонких и средней плотности волосах, где обычная резинка часто подчёркивает недостаток объёма — как и в случае с приёмами, которые используют для визуального утолщения длины и корней в причёсках для тонких волос.

Идеи причёсок на каждый день

Самый простой вариант — классический хвост, но с бананом он смотрится более собранно и аккуратно. Не менее популярна полураспущенная причёска: верхние пряди фиксируются заколкой, а нижние остаются свободными. Такой приём подходит для каре и волос средней длины, когда полноценный хвост сделать сложно.

В отличие от резинки, которая со временем может травмировать волосы и оставлять заломы, заколка-банан распределяет нагрузку равномерно. Это делает её удобной для ежедневного использования, особенно если причёска нужна быстро и без перегруза стайлингом. Об этом сообщает VOICE.

Как правильно пользоваться заколкой-бананом

Чтобы аксессуар держался надёжно, важно не перетягивать волосы. Их собирают в свободный хвост, открывают заколку, размещают её под основанием и закрывают, фиксируя пряди. После этого форму можно слегка скорректировать руками, приподняв волосы у корней.

Для скользких или тонких волос подойдут текстурайзеры. Сухой шампунь или спрей для объёма создают дополнительное сцепление и помогают заколке держаться дольше без сползания — по тому же принципу, что и уход за кожей головы, о котором говорят в материале про здоровье волос и кожу головы.

"Минимум манипуляций и отсутствие агрессивной фиксации — главный запрос последних лет в уходе за волосами", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Илья Сергеевич Руднев.

Популярные вопросы о заколке-банане

Как выбрать заколку-банан для тонких волос?

Лучше подойдут модели с плотным прилеганием и меньшим расстоянием между зубьями.

Сколько стоит заколка-банан?

Цена зависит от материала и бренда, но базовые модели обычно относятся к доступным аксессуарам.

Что лучше для объёма — резинка или заколка-банан?

Для визуального объёма и аккуратной формы чаще выбирают заколку-банан, особенно для повседневных причёсок.