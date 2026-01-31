Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ногти наконец перестанут ломаться: 5 приемов, которые спасают даже тонкую пластину

Ломающиеся ногти способны испортить настроение даже в самый удачный день. Они цепляются за одежду, расслаиваются от воды и не выдерживают элементарных бытовых мелочей. При этом бесконечные укрепители и "чудо-средства" часто не дают ожидаемого эффекта.

Уход за ногтями
Фото: Pravda.Ru by Юлия Фомина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за ногтями

Почему ногти не растут и постоянно ломаются

Ногтевая пластина — живая структура, чувствительная к уходу, питанию и внешним нагрузкам. Когда она истончается, организм перестаёт "инвестировать" ресурсы в рост, переключаясь на более важные процессы. В итоге ногти становятся мягкими, слоятся и обламываются на самой уязвимой длине.

На их состояние влияет сразу несколько факторов: уровень увлажнённости, микроциркуляция крови в пальцах, баланс витаминов, а также то, чем и как вы подпиливаете ногти. Именно поэтому профессионалы советуют не бороться с последствиями, а выстраивать системный уход — так же, как при восстановлении ногтей после гель-лака, когда важна не маскировка, а постепенное укрепление пластины.

"Ногти реагируют на хронический дефицит влаги и микроэлементов быстрее кожи, поэтому ломкость часто становится первым сигналом того, что уход и питание требуют пересмотра", — считает дерматокосметолог, обозреватель Pravda. ru Илья Сергеевич Руднев."

Масло для кутикулы вместо агрессивных укрепителей

Кутикула выполняет защитную функцию и напрямую влияет на здоровье ногтя. Когда она пересушена, влага бесконтрольно проникает внутрь пластины, делая её ломкой.

Мастера маникюра рекомендуют отказаться от жёстких укрепителей в пользу масла для кутикулы. Оно сохраняет эластичность ногтя, глубоко увлажняет и предотвращает расслоение. Достаточно одной капли на ноготь: масло мягко втирают массажными движениями, уделяя внимание зоне роста. Такой ритуал улучшает кровообращение и постепенно ускоряет рост.

Почему густой моделирующий гель лучше гель-лака

Гель-лак выглядит аккуратно, но не всегда защищает тонкую ногтевую пластину. Строительный моделирующий гель плотнее по структуре и создаёт прочный каркас, который принимает на себя механическую нагрузку.

Его одно важное преимущество — при коррекции мастера не снимают материал полностью. Небольшой слой остаётся, укрепляя ноготь и позволяя отрастить длину без сколов и трещин. Такой подход особенно полезен тем, кто регулярно сталкивается с поломками. Об этом сообщает VOICE.

Витамины и вода: поддержка изнутри

Иногда проблема скрыта не в уходе, а в дефиците. Недостаток витамина D часто сопровождается ломкостью ногтей, а омега-3 жирные кислоты отвечают за прочность и эластичность тканей — это хорошо видно при оценке состояния ногтей как маркера общего здоровья.

Поскольку ногти состоят из кератина, организму важно получать достаточно белка и воды. Однако приём любых добавок должен начинаться только после консультации со специалистом — самостоятельные эксперименты здесь неуместны.

Крем для рук как ежедневная необходимость

Сухая кожа — частая причина слабых ногтей. Без регулярного увлажнения кутикула трескается, а ногти становятся уязвимыми к инфекциям и повреждениям.

Питательный крем для рук стоит наносить несколько раз в день, особенно после контакта с водой и перед сном. Лёгкий массаж во время нанесения улучшает приток крови к пальцам и дополнительно стимулирует рост ногтей.

Почему стоит отказаться от грубых пилок

Металлические и дешёвые абразивные пилки оставляют микротрещины по краю ногтя. Со временем именно они становятся причиной расслоения.

Стеклянная или хрустальная пилочка формирует ровный срез и буквально "запечатывает" кератиновые слои. Такой инструмент служит долго, легко дезинфицируется и снижает риск повреждений при регулярном использовании.

Бонус: мягкое отшелушивание для гладкой поверхности

Для идеальной гладкости ногтевой пластины мастера иногда используют мягкие кислоты, например гликолевую. Небольшое количество средства наносят на ноготь и кутикулу, после чего закрепляют уход маслом.

Этот приём помогает убрать микрошероховатости, вернуть естественный блеск и сделать ногти визуально более ухоженными без агрессивной шлифовки.

Популярные вопросы о росте ногтей

Можно ли быстро отрастить ногти за неделю?
Заметного роста за такой срок не будет, но можно снизить ломкость.

Что важнее — уход или витамины?
Лучший результат даёт их сочетание.

Подходит ли этот уход для натуральных ногтей без покрытия?
Да, рекомендации универсальны.

