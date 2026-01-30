Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Аксессуар с тренировок 80-х выходит в город: весенняя альтернатива колготкам

Моя семья » Красота и стиль

Весной 2026 года гетры неожиданно выходят на первый план и превращаются из утилитарной детали в выразительный модный прием. Аксессуар, который долгое время ассоциировался со спортом и утеплением, теперь активно используется в городских образах и стилистических экспериментах. Гетры помогают добавить образу динамики и визуально поработать с пропорциями без серьёзных затрат.

Девушка в гетрах
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain
Девушка в гетрах

Почему гетры снова стали модным инструментом

Когда-то гетры были частью балетной формы, джазовых тренировок и фитнес-эстетики 80-х. Их основная функция заключалась в поддержке мышц и сохранении тепла. Сегодня акцент сместился: гетры работают как стилистический маркер и позволяют менять характер обуви и всего образа.

По наблюдениям специалистов по потребительскому поведению, мода всё чаще обращается к аксессуарам с понятной функцией и гибким сценарием использования. Такой подход хорошо вписывается в тренд на осознанный гардероб, где одна деталь может давать несколько визуальных эффектов. Похожий принцип уже работает в аксессуарных решениях, где акцент смещается на детали, а не на сложные комплекты — как это происходит, например, с часами в зимнем стиле.

Длина гетр и баланс силуэта

Высота гетр напрямую влияет на пропорции фигуры. С мини-юбками, короткими платьями и шортами лучше смотрятся удлинённые модели, которые вытягивают линию ноги. С миди и макси, наоборот, выигрышнее выглядят укороченные варианты, оставляющие открытую зону щиколотки.

"Перегруженная нижняя часть образа визуально утяжеляет походку и нарушает баланс, поэтому длина гетр должна поддерживать общий ритм силуэта", — сообщает эксперт по домашнему уходу за внешностью, обозреватель Pravda. ru Ирина Воронцова.

Фактура и цвет: как усилить эффект

Тонкая обувь — лодочки, балетки, мюли — лучше сочетается с мягкими, деликатными гетрами без выраженного рельефа. Массивные ботинки, угги и дутики требуют плотной вязки и заметной текстуры.

Цветовая стратегия может быть спокойной или акцентной. В первом случае гетры подбирают в тон обуви или колготок, во втором — используют насыщенные оттенки. В тренде лиловый, винный, изумрудный и терракотовый цвета, которые работают как самостоятельный акцент, аналогично тому, как это происходит с коричневыми колготками.

С какой обувью носить гетры

Ограничений почти нет. Гетры органично смотрятся с классическими лодочками, винтажными мюлями, балетками в стиле преппи, укороченными уггами и дутиками.

Важно учитывать способ носки. Надетые поверх обуви гетры создают расслабленный эффект, заправленные внутрь — более собранный и аккуратный. Один и тот же аксессуар способен кардинально изменить настроение образа.

Эффект небрежности

Стилистическая ценность гетр раскрывается не в идеальной симметрии. Лёгкая сборка добавляет живости и подчёркивает намеренную небрежность, которая сейчас воспринимается как признак актуального образа, а не ошибка.

Популярные вопросы о гетрах

Как выбрать гетры для повседневного гардероба?

Лучше начинать с моделей средней плотности нейтрального цвета, подходящих к разной обуви.

Сколько стоят гетры?

Большинство актуальных моделей доступны по демократичной цене, а решающим фактором остаётся качество вязки.

Что лучше — поверх обуви или внутрь?

Оба варианта уместны, выбор зависит от желаемого визуального эффекта и типа обуви.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Пальто прошло фейсконтроль моды: меховой воротник — единственный верный выбор весной
