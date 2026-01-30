Мода сменила хищника: какой зверь вытесняет леопарда в сезоне весна — лето 2026

Анималистические принты снова меняют расстановку сил в моде. То, что ещё недавно считалось безусловной классикой, в 2026 году уступает место новым символам. В центре внимания — более сложные, свежие и менее заезженные узоры.

Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under publiс domain Девушка весной в тигровом пальто

Почему леопард уступает позиции

Животные принты уже несколько сезонов подряд остаются заметной частью модного ландшафта. Леопард прошёл путь от спорного тренда до устойчивой базы, после чего к нему добавились коровьи, зебровые, змеиные и крокодиловые мотивы. Однако к 2026 году визуальная усталость стала ощутимой. Мода снова ищет баланс между узнаваемостью и новизной, и именно это приводит к смене акцентов в анималистических принтах.

На фоне привычных пятен всё чаще выделяются более графичные решения. Один из таких вариантов — пятнистый принт "бемби", который выглядит мягче и спокойнее. Однако главным претендентом на роль нового тотема становится тигр.

"Тяга к образам хищников отражает стремление человека ассоциировать себя с силой и устойчивостью, особенно в периоды неопределённости", — считает косметолог-эстетист, обозреватель Pravda. ru Татьяна Алексеевна Громова.

Тигровый принт как новый модный код

Тигровый окрас постепенно, но уверенно закрепляется в коллекциях весна-лето 2026. Его преимущество — в сходстве с леопардом и одновременно в принципиальном отличии. Коричнево-рыжая палитра легко сочетается с базовыми оттенками, а чёрные полосы выглядят более структурно и выразительно.

Такой принт уже появился в гардеробах знаменитостей и используется как выразительная деталь, способная задать тон всему образу — от верхней одежды до обуви.

Как бренды интерпретируют тренд

Ведущие модные дома активно включили тигровый принт в свои коллекции. Он появляется в формате полушубков с акцентными плечами, прямых пальто и выразительных платьев. Часто такие вещи становятся ключевыми образами показов, сочетая ретро-силуэты и хищный рисунок.

Коллекции весна-лето 2026 показывают, что тигр — это не разовый эксперимент, а продуманный элемент, логично вписывающийся в тренды сезона.

Верхняя одежда и платья с тигровым рисунком

Поддержать новый анималистический акцент проще всего через верхнюю одежду. Это может быть эко-шуба, тренч или макси-пальто прямого кроя. Такие вещи легко становятся центром повседневного комплекта и не требуют сложной стилизации.

Не менее эффектно тигровый принт смотрится в платьях. Миди и макси с выразительными полосами подходят для ситуаций, когда нужен собранный образ без дополнительных усилий.

Правила стилизации: принцип нейтрализации

Главное правило работы с тигровым принтом — сдержанность в остальном образе. Яркая вещь требует спокойного окружения и базовых партнёров.

Чёрные брюки, минималистичная водолазка, прямые джинсы, кожаная юбка-карандаш или кашемировый пуловер помогают сохранить баланс и не перегрузить внешний вид.

Сравнение анималистических принтов 2026 года

Леопард остаётся узнаваемой классикой, но теряет эффект новизны. Принт "бемби" выглядит мягче и спокойнее. Тигр выделяется графикой и свежестью, сохраняя универсальность в сочетаниях, что и делает его самым заметным выбором сезона. Об этом сообщает The Symbol.

Плюсы и минусы тигрового принта

Тигровый рисунок легко становится центральным элементом образа и требует аккуратной стилизации.

Плюсы:

выразительность,

актуальность,

хорошая сочетаемость с базой.

Минусы:

чувствительность к перегрузке деталями и цветами.

Советы по внедрению тигрового принта

Начните с одной акцентной вещи. Сочетайте её с нейтральной базой. Избегайте дополнительных ярких принтов. Делайте ставку на простые силуэты.

Популярные вопросы о тигровом принте в 2026 году

Как выбрать тигровую вещь для повседневного гардероба?

Лучше начать с верхней одежды или платья лаконичного кроя.

С чем сочетать тигровый принт?

С чёрным, белым, бежевым, коричневым и денимом.

Что лучше — леопард или тигр?

В 2026 году тигр выглядит свежее и менее предсказуемо.