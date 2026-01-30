Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Суровый февраль не страшен: аксессуары 2026 создают тёплый и модный зимний образ

Зима 2026 года оказалась капризной и суровой, а холод всё чаще диктует правила даже самым продуманным образам. В такие месяцы аксессуары перестают быть второстепенной деталью и выходят на первый план. Именно они помогают сохранить тепло и при этом выглядеть актуально.

Девушка в шарфе зимой
Фото: Pravda.Ru by Морозова Анна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему аксессуары стали ключевыми зимой 2026

Январь запомнился резкими перепадами температуры, снегопадами и пронизывающим ветром. Февраль и март, по прогнозам синоптиков, не принесут устойчивого тепла, поэтому зимний гардероб ещё долго будет в активном пользовании. В этих условиях шапки и шарфы выполняют сразу две функции — защитную и стилистическую.

Современные тенденции сместили фокус с простой практичности на баланс комфорта и внешнего вида. Аксессуары больше не "довесок" к пальто или пуховику, а самостоятельный элемент, который формирует весь образ и подчёркивает индивидуальность.

Головные уборы: что выбирают стилисты

Головной убор остаётся основой зимнего комплекта. В 2026 году стилисты советуют отходить от однотипных решений и пробовать разные формы и фактуры. Бини по-прежнему в лидерах: лаконичные, без лишнего декора, они подходят и к повседневным курткам, и к более строгим пальто.

Наряду с бини уверенно возвращаются капоры и чепчики с винтажным настроением. Балаклавы также не теряют актуальности — они одновременно закрывают голову и шею, защищая от ветра. Для любителей выразительных образов подойдут меховые шапки и ушанки, а шляпки-клош становятся стильной альтернативой классическим вариантам для городских прогулок.

Шарфы как главный акцент образа

Зимние шарфы в этом сезоне играют роль не только утеплителя, но и визуального центра всего образа. Шерстяные и кашемировые модели остаются универсальным выбором — они тёплые, долговечные и легко сочетаются с любой верхней одеждой, включая пушистый шарф.

Особое внимание дизайнеры уделяют меховым шарфам. Они эффектно смотрятся с шубами, пальто и даже пуховиками, добавляя образу объёма и фактуры. Палантин также остаётся востребованным: его можно драпировать, закреплять брошью или носить как накидку, создавая разные настроения.

"Зимой кожа и слизистые быстрее теряют влагу, поэтому защита шеи и зоны декольте становится не только вопросом комфорта, но и здоровья", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda. ru Людмила Ивановна Артамонова.

Цвета и принты: от базы к смелости

Зима 2026 года поощряет эксперименты. Вместо привычных чёрных и серых аксессуаров всё чаще выбирают насыщенные оттенки. Яркий шарф или цветная шапка способны оживить даже самый спокойный образ и добавить энергии в пасмурные дни, особенно в сочетании с зимним гардеробом.

В тренде остаются принты — анималистичные мотивы и цветочные узоры. Для тех, кто предпочитает сдержанность, подойдут аксессуары базовых оттенков с интересной текстурой или небольшими яркими деталями. Такой подход позволяет выглядеть актуально, не выходя за рамки привычного стиля. Об этом сообщает PETERBURG2.

Советы шаг за шагом по подбору шапки и шарфа

  1. Начните с базового комплекта в спокойных оттенках.

  2. Добавьте один акцентный аксессуар — цветной или фактурный.

  3. Следите за качеством материалов и плотностью вязки.

  4. Учитывайте форму лица и верхней одежды.

"Аксессуары — это самый простой способ управлять восприятием образа без радикальных покупок", — считает экономист по рынку потребительских товаров, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.

Популярные вопросы о зимних аксессуарах 2026

Как правильно сочетать шапку и шарф?
Лучше выбирать либо один цвет, либо контрастирующий с перекличкой оттенков.

Какие материалы теплее всего зимой?
Шерсть, кашемир и мех считаются самыми надёжными.

Можно ли носить бини с классическим пальто?
Да, лаконичные модели отлично вписываются в городской стиль.

Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
