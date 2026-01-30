Суровый февраль не страшен: аксессуары 2026 создают тёплый и модный зимний образ

Зима 2026 года оказалась капризной и суровой, а холод всё чаще диктует правила даже самым продуманным образам. В такие месяцы аксессуары перестают быть второстепенной деталью и выходят на первый план. Именно они помогают сохранить тепло и при этом выглядеть актуально.
Январь запомнился резкими перепадами температуры, снегопадами и пронизывающим ветром. Февраль и март, по прогнозам синоптиков, не принесут устойчивого тепла, поэтому зимний гардероб ещё долго будет в активном пользовании. В этих условиях шапки и шарфы выполняют сразу две функции — защитную и стилистическую.
Современные тенденции сместили фокус с простой практичности на баланс комфорта и внешнего вида. Аксессуары больше не "довесок" к пальто или пуховику, а самостоятельный элемент, который формирует весь образ и подчёркивает индивидуальность.
Головной убор остаётся основой зимнего комплекта. В 2026 году стилисты советуют отходить от однотипных решений и пробовать разные формы и фактуры. Бини по-прежнему в лидерах: лаконичные, без лишнего декора, они подходят и к повседневным курткам, и к более строгим пальто.
Наряду с бини уверенно возвращаются капоры и чепчики с винтажным настроением. Балаклавы также не теряют актуальности — они одновременно закрывают голову и шею, защищая от ветра. Для любителей выразительных образов подойдут меховые шапки и ушанки, а шляпки-клош становятся стильной альтернативой классическим вариантам для городских прогулок.
Зимние шарфы в этом сезоне играют роль не только утеплителя, но и визуального центра всего образа. Шерстяные и кашемировые модели остаются универсальным выбором — они тёплые, долговечные и легко сочетаются с любой верхней одеждой, включая пушистый шарф.
Особое внимание дизайнеры уделяют меховым шарфам. Они эффектно смотрятся с шубами, пальто и даже пуховиками, добавляя образу объёма и фактуры. Палантин также остаётся востребованным: его можно драпировать, закреплять брошью или носить как накидку, создавая разные настроения.
"Зимой кожа и слизистые быстрее теряют влагу, поэтому защита шеи и зоны декольте становится не только вопросом комфорта, но и здоровья", — считает врач-пульмонолог, обозреватель Pravda. ru Людмила Ивановна Артамонова.
Зима 2026 года поощряет эксперименты. Вместо привычных чёрных и серых аксессуаров всё чаще выбирают насыщенные оттенки. Яркий шарф или цветная шапка способны оживить даже самый спокойный образ и добавить энергии в пасмурные дни, особенно в сочетании с зимним гардеробом.
В тренде остаются принты — анималистичные мотивы и цветочные узоры. Для тех, кто предпочитает сдержанность, подойдут аксессуары базовых оттенков с интересной текстурой или небольшими яркими деталями. Такой подход позволяет выглядеть актуально, не выходя за рамки привычного стиля. Об этом сообщает PETERBURG2.
Начните с базового комплекта в спокойных оттенках.
Добавьте один акцентный аксессуар — цветной или фактурный.
Следите за качеством материалов и плотностью вязки.
Учитывайте форму лица и верхней одежды.
"Аксессуары — это самый простой способ управлять восприятием образа без радикальных покупок", — считает экономист по рынку потребительских товаров, обозреватель Pravda. ru Артём Сергеевич Логинов.
Как правильно сочетать шапку и шарф?
Лучше выбирать либо один цвет, либо контрастирующий с перекличкой оттенков.
Какие материалы теплее всего зимой?
Шерсть, кашемир и мех считаются самыми надёжными.
Можно ли носить бини с классическим пальто?
Да, лаконичные модели отлично вписываются в городской стиль.
