Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Оксана Левченко

Зимний волосопад берем под контроль: простой и дешевый приём с обычным шампунем

Моя семья » Красота и стиль

Зимой многие замечают, что волосы начинают выпадать активнее, чем обычно, а привычный объем словно исчезает. Причины на поверхности — сухой воздух, нехватка витаминов, меньше солнца и больше стресса. Но есть простой способ поддержать волосы без дорогих процедур и сложных схем.

Добавление витамина в шампунь
Фото: Pravda.Ru by Оксана Левченко is licensed under publiс domain
Добавление витамина в шампунь

Почему зимой волосы реагируют особенно остро

Холодный сезон — испытание для кожи головы и волосяных луковиц. Перепады температур, отопление в квартирах и головные уборы нарушают микроциркуляцию и водный баланс кожи. В результате фолликулы получают меньше питательных веществ, а волосы быстрее переходят в фазу выпадения.
Еще один фактор — однообразие ухода. При длительном использовании одних и тех же средств кожа головы адаптируется, и даже качественный шампунь со временем работает слабее.

"Сезонное выпадение волос часто связано не с патологиями, а с адаптацией организма к внешним условиям, и в таких случаях мягкая поддержка бывает эффективнее агрессивных стимуляторов", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Тиамин как часть "ротации" ухода

Один из доступных способов разнообразить уход — витамин В1, или тиамин. Его применяют не постоянно, а курсами, подключая в периоды повышенной нагрузки на волосы.
Тиамин участвует в энергетическом обмене клеток кожи головы, поддерживает активность волосяных фолликулов и помогает пробуждать луковицы, которые временно снизили активность. Дополнительный эффект — более ровная работа сальных желез, что важно как при жирных корнях, так и при склонности к сухости.

Почему витамин В1 подходит для домашнего ухода

Тиамин ценят не только за действие, но и за доступность. Ампулы с витамином легко найти в аптеке, и они не требуют специальных условий хранения или сложного нанесения.
При курсовом применении волосы становятся более плотными на ощупь, лучше держат форму, а по длине выглядят более гладкими и блестящими, без утяжеления.

"При наружном применении витаминов важно помнить, что они работают как поддержка, а не как лечение, и наилучший эффект дают в сочетании с общим уходом и питанием", — отмечает клинический фармаколог, обозреватель Pravda. ru Алексей Николаевич Рябцев.

Как использовать витамин В1 для волос

Есть несколько удобных способов применения, которые легко вписать в привычный ритуал ухода.
Первый вариант — добавить 2-3 капли витамина прямо в порцию шампуня перед мытьем. Смесь вспенивают, мягко массируют кожу головы 3-5 минут и тщательно смывают.
Второй способ — нанесение на чистые корни. Содержимое ампулы разводят водой в равных пропорциях и наносят по проборам, слегка втирая. Смывать такой состав не требуется.
Перед первым использованием важно провести кожную пробу, чтобы исключить индивидуальную реакцию.

Сравнение: витамин В1 и привычные средства против выпадения

Косметические сыворотки и ампульные комплексы обычно работают за счет сложных формул и накопительного эффекта. Тиамин действует мягче и точечно, поддерживая естественные процессы кожи головы.
В отличие от агрессивных активаторов роста, витамин В1 подходит для сезонной поддержки и не требует постоянного применения, что снижает риск раздражения. Об этом сообщает журнал "Лиза"

Плюсы и минусы метода

Такой подход имеет свои особенности.

Преимущества:

  • доступная цена и простота применения;
  • возможность сочетать с любым шампунем;
  • подходит для курсового ухода в период усиленного выпадения.

Недостатки:

  • требует регулярности и терпения;
  • не заменяет полноценный уход и питание организма;
  • не подходит для ежедневного использования.

Советы по использованию витамина В1

  1. Используйте витамин не чаще 1-2 раз в неделю.
  2. Чередуйте его с маслами, масками и травяными ополаскиваниями.
  3. Делайте перерывы между курсами, чтобы кожа не привыкала.
  4. Оценивайте состояние волос в динамике, а не после одного применения.

Популярные вопросы о витамине В1 для волос

Как выбрать витамин В1 в аптеке?

Подойдут обычные ампулы с тиамином без добавок и ароматизаторов.

Сколько стоит такой уход?

Курс обходится значительно дешевле салонных процедур и профессиональных ампул.

Что лучше — витамины в шампуне или маски?

Шампунь удобен для быстрого и регулярного ухода, маски подходят для более глубокого воздействия.

Автор Оксана Левченко
Оксана Левченко — трихолог (уход и профилактика), обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы волосы красота витамины
Новости Все >
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений
Новый поворот переговорной темы: пойдет ли Зеленский на визит в Москву ради мира
Реформа без возврата: с 2026 года студентов ждёт новая система высшего образования
Театральные школы Москвы дали старт новой традиции
Фантомная независимость Европы: чем разведка ЕС уступает США и сможет ли это измениться
Сильный снег — веская причина остаться дома: в парламенте обсуждают учёбу онлайн
Живот увеличивался, но сигналов не было: находка, которая поразила даже медицину
Евросоюз для Сербии перестал быть проектом будущего: общество увидело скрытую цену
Корюшка становится золотой: во Владивостоке стартует фестиваль зимней рыбы
В Госдуме ответили на идею изменить порядок расчета отпусков
Сейчас читают
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Садоводство, цветоводство
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Еда и рецепты
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Популярное
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой

Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.

Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин Заливали тормозную жидкость в фары: странная мода СССР имела скрытый смысл Сергей Милешкин
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Последние материалы
ОРВИ у взрослых: причины, симптомы и методы профилактики
Разводы исчезают за минуты: гостиничный приём возвращает душевой прозрачность
Реформа без возврата: с 2026 года студентов ждёт новая система высшего образования
Театральные школы Москвы дали старт новой традиции
Фантомная независимость Европы: чем разведка ЕС уступает США и сможет ли это измениться
Сильный снег — веская причина остаться дома: в парламенте обсуждают учёбу онлайн
Живот увеличивался, но сигналов не было: находка, которая поразила даже медицину
Этот спорт ломает кости, но не характер: какие риски приходится принимать ради побед
Евросоюз для Сербии перестал быть проектом будущего: общество увидело скрытую цену
Корюшка становится золотой: во Владивостоке стартует фестиваль зимней рыбы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.