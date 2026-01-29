Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тигровый принт взрывает сезон: как простой узор стал главным fashion-козырем 2026 года

Тигровый принт неожиданно, но уверенно становится главным визуальным кодом весенне-летнего сезона 2026. Он вытесняет привычный леопард и возвращает анималистике статус модного акцента, а не провокации. Дизайнеры и звезды доказывают: при правильной подаче этот узор выглядит стильно и современно. 

Фото: Pravda.Ru by Морозова Анна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему тигровый принт стал ключевым трендом сезона

Анималистичные мотивы давно перестали быть маргинальными, но именно тигровый узор в 2026 году вышел на первый план. Его отличают динамичные линии и контрастная, но теплая палитра, которая легко адаптируется под повседневный гардероб. В отличие от леопарда или зебры, тигровый рисунок воспринимается более графично и собранно, что делает его универсальным для разных стилей — от минимализма до зимнего гардероба с выразительными деталями.

Дизайнеры активно используют этот принт в весенне-летних коллекциях, экспериментируя с масштабом полос, цветовой насыщенностью и фактурами. Тигровый узор появляется не только на подиумах, но и в капсульных коллекциях масс-маркета, что дополнительно усиливает его позиции как тренда сезона.

Звезды и модные дома: кто задал направление

Одним из самых обсуждаемых выходов стала Рианна, появившаяся на светском мероприятии в объемной шубе с тигровым рисунком и обуви в тон. Этот образ быстро разошелся по соцсетям и стал наглядным примером того, как анималистичный принт может выглядеть статусно и небанально.

Модные дома также поддержали тенденцию. Gucci предложили эффектный полушубок с акцентными плечами, отсылающий к эстетике 80-х. Chanel, Alaïa, Marine Serre и Lamarque включили тигровые мотивы в свои коллекции, продолжив линию переосмысления анималистики, начатую еще с новых принтов зимнего сезона. В результате узор окончательно закрепился в статусе актуальной базы, а не сезонного эксперимента.

Как носить тигровый принт и не испортить образ

Ключевая ошибка — перегружать образ деталями. Тигровый принт самодостаточен, поэтому лучше выбирать одну акцентную вещь. Чаще всего это верхняя одежда: эко-шуба, тренч или прямое пальто. Такой элемент легко сочетается с базовыми вещами и не требует сложной стилизации.

Платья с тигровым узором — еще один рабочий вариант. Модели миди и макси длины подходят как для вечерних выходов, так и для повседневных встреч. Важно избегать соседства с яркими цветами и другими активными принтами. Спокойные оттенки и лаконичный крой помогают сохранить баланс и избежать вульгарности. Об этом сообщает PETERBURG2.

Сравнение: тигровый принт и другие анималистичные узоры

Леопард традиционно ассоциируется с гламуром и провокацией, зебра — с графичностью и контрастом. Тигровый принт занимает промежуточное положение. Он выглядит динамично, но при этом более сдержанно. За счет продольных линий он визуально вытягивает силуэт и легче вписывается в минималистичные образы, особенно в сочетании с базовыми цветами и классическими фасонами.

"Если смотреть шире, такие визуальные сдвиги — это часть культурных циклов: общество устает от избыточных сигналов и выбирает более структурированные формы даже в декоре и одежде", — считает историк науки, обозреватель Pravda. ru Сергей Николаевич Белов.

Популярные вопросы о тигровом принте в моде 2026

Как выбрать тигровый принт для повседневного образа?
Лучше начать с верхней одежды или аксессуаров и сочетать их с базовыми вещами.

С чем лучше всего сочетать тигровый узор?
С черным, белым, бежевым, денимом и кожей без дополнительного декора.

Подходит ли тигровый принт для минималистичного стиля?
Да, если использовать его дозированно и избегать лишних деталей.

Автор Анна Морозова
Морозова Анна Игоревна — аналитик рынка индустрии красоты с 11-летним стажем. Отслеживает тренды, спрос и изменения потребительского поведения.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль красота
