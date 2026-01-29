Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов

Широкие джинсы прочно вошли в список базовых вещей сезона весна-лето 2026. То, что ещё недавно считалось пережитком прошлых трендов, вновь выходит на первый план и превращается в универсальный фундамент гардероба. Сегодня действует простое правило: чем свободнее посадка, тем современнее выглядит образ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в широких джинсах

Почему широкие джинсы снова на пике

Мода 2026 года окончательно уходит от жёстких ограничений. В период, когда рядом существуют скинни, клёш и barrel leg, именно широкие джинсы оказываются самым гибким инструментом стиля. Они не вступают в конфликт с тенденциями и легко подстраиваются под разные сценарии — от повседневных до условно деловых, как и другие элементы базового гардероба.

Несмотря на разговоры о снижении интереса к оверсайзу, подиумы показали обратное. В коллекциях сезона весна-лето 2026 такие модели появились у ведущих домов моды — от Bottega Veneta до Chanel, включая показы линии Chanel Métiers d'art 2026.

Подиум подтверждает тренд

Свободные джинсы, мягко касающиеся пола, стали заметной частью Недель моды. В коллекции Stella McCartney весна-лето 2026 они выглядели расслабленно и современно, подчёркивая движение ткани и естественность силуэта.

Дизайнеры сознательно делают ставку на объём и длину, отказываясь от сложного декора. Такой подход превращает модель не в мимолётную прихоть сезона, а в долгосрочную инвестицию в гардероб.

Как выбрать правильные широкие джинсы

Первый ключевой момент — посадка. Самым актуальным вариантом считается слегка заниженная талия в эстетике y2k. При этом классическая посадка чуть выше бёдер остаётся универсальной и подходит как для повседневных, так и для более строгих комплектов.

Второй важный фактор — цвет денима. Базовая палитра включает небесно-голубые, насыщенные синие и тёмно-кобальтовые оттенки. Для тех, кто ищет разнообразия, актуальны молочный, искусственно вываренный серый и коричневый деним — оттенки, которые легко вписываются в современный стиль.

Минимализм вместо сложных деталей

Эксперты советуют избегать перегруженного дизайна. Акцентные карманы, глиттер и сложный декор делают джинсы эффектными, но недолговечными с точки зрения моды. Минималистичные модели без лишних деталей служат дольше и легче комбинируются с другими вещами, сообщает the Symbol.

Советы по стилю шаг за шагом

Подбирайте длину с учётом обуви, чтобы избежать быстрого износа.

Для расслабленного образа сочетайте с объёмным верхом.

Для контраста добавляйте приталенный жакет или эластичный лонгслив.

Делайте ставку на нейтральные оттенки денима.

Популярные вопросы о широких джинсах

Подходят ли широкие джинсы для невысокого роста

Да, при правильной длине и сочетании с обувью на платформе или каблуке.

Можно ли носить их в более строгих образах

Да, с лаконичным верхом и минималистичной обувью.

Какие модели считаются самой безопасной покупкой

Однотонные джинсы без декора в классических оттенках денима.