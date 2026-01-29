Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мария Круглова

Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов

Моя семья » Красота и стиль

Широкие джинсы прочно вошли в список базовых вещей сезона весна-лето 2026. То, что ещё недавно считалось пережитком прошлых трендов, вновь выходит на первый план и превращается в универсальный фундамент гардероба. Сегодня действует простое правило: чем свободнее посадка, тем современнее выглядит образ.

Девушка в широких джинсах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в широких джинсах

Почему широкие джинсы снова на пике

Мода 2026 года окончательно уходит от жёстких ограничений. В период, когда рядом существуют скинни, клёш и barrel leg, именно широкие джинсы оказываются самым гибким инструментом стиля. Они не вступают в конфликт с тенденциями и легко подстраиваются под разные сценарии — от повседневных до условно деловых, как и другие элементы базового гардероба.

Несмотря на разговоры о снижении интереса к оверсайзу, подиумы показали обратное. В коллекциях сезона весна-лето 2026 такие модели появились у ведущих домов моды — от Bottega Veneta до Chanel, включая показы линии Chanel Métiers d'art 2026.

Подиум подтверждает тренд

Свободные джинсы, мягко касающиеся пола, стали заметной частью Недель моды. В коллекции Stella McCartney весна-лето 2026 они выглядели расслабленно и современно, подчёркивая движение ткани и естественность силуэта.

Дизайнеры сознательно делают ставку на объём и длину, отказываясь от сложного декора. Такой подход превращает модель не в мимолётную прихоть сезона, а в долгосрочную инвестицию в гардероб.

Как выбрать правильные широкие джинсы

Первый ключевой момент — посадка. Самым актуальным вариантом считается слегка заниженная талия в эстетике y2k. При этом классическая посадка чуть выше бёдер остаётся универсальной и подходит как для повседневных, так и для более строгих комплектов.

Второй важный фактор — цвет денима. Базовая палитра включает небесно-голубые, насыщенные синие и тёмно-кобальтовые оттенки. Для тех, кто ищет разнообразия, актуальны молочный, искусственно вываренный серый и коричневый деним — оттенки, которые легко вписываются в современный стиль.

Минимализм вместо сложных деталей

Эксперты советуют избегать перегруженного дизайна. Акцентные карманы, глиттер и сложный декор делают джинсы эффектными, но недолговечными с точки зрения моды. Минималистичные модели без лишних деталей служат дольше и легче комбинируются с другими вещами, сообщает the Symbol.

Советы по стилю шаг за шагом

  • Подбирайте длину с учётом обуви, чтобы избежать быстрого износа.
  • Для расслабленного образа сочетайте с объёмным верхом.
  • Для контраста добавляйте приталенный жакет или эластичный лонгслив.
  • Делайте ставку на нейтральные оттенки денима.

Популярные вопросы о широких джинсах

Подходят ли широкие джинсы для невысокого роста

Да, при правильной длине и сочетании с обувью на платформе или каблуке.

Можно ли носить их в более строгих образах

Да, с лаконичным верхом и минималистичной обувью.

Какие модели считаются самой безопасной покупкой

Однотонные джинсы без декора в классических оттенках денима.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода весна стиль одежда красота гардероб
Новости Все >
Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов
Сейчас читают
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Садоводство, цветоводство
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Садоводство, цветоводство
Стена греет, кормит и украшает: вертикальные грядки меняют правила дачного дизайна
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Садоводство, цветоводство
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Популярное
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона

Февраль решает судьбу будущего урожая: именно сейчас закладывается задел для ранних овощей, ягод и цветов, которые летом удивят результатом.

Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
Последние материалы
Томат с характером сорняка: выживает где угодно и плодоносит, будто ему платят за штуку
Февральский ход против вредителей: после него урожай собирают не вёдрами, а тачками
Эти джинсы настолько огромны, что перевернули подиумы: тренд 2026 сметает конкурентов
Румяная корочка хрустит, сыр тянется нитями — хачапурики, которые исчезают за минуты
Антарктида ускоряется: пингвины сбились с ритма и подают опасный сигнал миру
Тигровый принт взрывает сезон: как простой узор стал главным fashion-козырем 2026 года
Море и небо прямо на клумбе: эти синие и голубые цветы меняют настроение участка
Нежные как облако, с ягодным сюрпризом внутри: творожные шарики для идеального утра
Уют без переделок: палитра 60-30-10 создаёт эффект дизайнерского ремонта
Луковицы сгниют ещё до клумбы: критическая ошибка при весенней подготовке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.