Она вернулась, и модницы в шоке: бабушкина юбка внезапно стала символом элегантности

Вещь, которую ещё недавно считали символом устаревшего вкуса, неожиданно стала модным ориентиром нового сезона. "Бабушкина юбка" уверенно возвращается в гардеробы и больше не воспринимается как компромисс или ирония. В 2026 году она превращается в полноценный элемент элегантного образа и задаёт тон уличной моде. Об этом сообщает ND Mais.

Фото: Pravda.ru by Анна Морозова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в юбке

Как бабушкина юбка снова стала актуальной

Ещё несколько лет назад такую юбку трудно было представить на подиуме или в образах модных инфлюенсеров. Сегодня же она воспринимается как часть большого тренда на переосмысление классики. Длинные силуэты, плотные ткани и спокойная эстетика отвечают запросу на комфорт и осознанное потребление — так же, как и зимний гардероб без перегруза, где форма важнее эффектности.

"Бабушкина юбка" органично вписалась в волну возвращения ранее высмеиваемых вещей. Подобно тому, как юбка в стиле школьницы из 90-х получила вторую жизнь, этот фасон также прошёл путь от насмешек до статуса тренда.

Почему мода смотрит в прошлое

По данным Vogue UK, популярность "бабушкиной юбки" развивается параллельно направлению country casual. Этот стиль вдохновлён традиционной британской сельской одеждой и делает ставку на вещи, рассчитанные на долгую носку.

В центре внимания оказываются шерстяные ткани, удлинённые модели, клетчатые принты и плиссировка. Такие юбки не зависят от сезона и легко сочетаются с базовыми элементами гардероба, что особенно ценится в условиях меняющихся трендов.

Уличная мода и международное признание

Настоящим сигналом возвращения тренда стало его появление на улицах во время Pitti Uomo во Флоренции. Несмотря на статус мужской выставки, именно уличный стиль вокруг мероприятия часто задаёт направление женской моде на будущие сезоны.

В 2026 году "бабушкина юбка" всё чаще появляется в международных street style-образах. В ходу ткани тартан, плотная шерсть и аккуратная плиссировка — элементы, которые уже называют одними из ключевых для года.

Подиумы подтверждают тренд

Возвращение юбки в "бабушкином" стиле стало заметно и на Лондонской неделе моды. Свои интерпретации представили такие бренды, как Burberry и Simone Rocha. Дизайнеры сделали ставку на насыщенные цвета, многослойность и сочетание классических форм с современными деталями.

Такие решения показали, что юбка больше не воспринимается как ностальгический элемент. Она становится частью актуального и продуманного образа.

Аксессуары, которые усиливают эффект

Чтобы образ не выглядел старомодно, дизайнеры и стилисты предлагают современные акценты. Один из самых популярных — берет, который придаёт наряду французскую лёгкость и визуальный баланс, перекликаясь с логикой антимоды, где важна непринуждённость.

Обувь также играет важную роль. Так называемые "дедушкины туфли", включая морские мокасины, добавляют образу иронии и делают сочетание длинной юбки и плотных тканей более динамичным.

Популярные вопросы

Подходит ли такая юбка для города

Да, особенно в сочетании с простым верхом и современной обувью.

Актуальна ли она для молодого гардероба

Тренд не привязан к возрасту и легко адаптируется под разные стили.

С чем лучше всего сочетать такую юбку

С базовыми свитерами, жакетами и обувью без лишнего декора.