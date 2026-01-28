Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Козлова

Женщины требуют только её: новая чёлка стала манией, которую никто не ожидал

Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году европейские салоны красоты делают ставку не на радикальные стрижки, а на один точный штрих. Речь идёт о сдержанной, почти невесомой чёлке, которая меняет образ без резких решений. Она стала ответом для тех, кто давно хотел чёлку, но опасался сложного ухода и ошибок. Об этом сообщает ND Mais.

Блондинка с длинными волнистыми волосами
Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блондинка с длинными волнистыми волосами

Новая чёлка вместо сложной стрижки

Эта чёлка не стремится перетянуть внимание на себя. Напротив, она работает как тонкий акцент, подчёркивающий черты лица и добавляющий образу мягкости. Лёгкая, свободная форма позволяет вписать её в повседневную жизнь без постоянной укладки и частых визитов в салон, особенно если раньше приходилось искать способы, как придать объём без утяжеления, — например, при укладке тонких волос.

В отличие от прямой или плотной чёлки, здесь лоб остаётся частично открытым. Волосы ложатся слоями, создавая ощущение воздуха и движения. Именно эта простота сделала тренд одним из самых обсуждаемых в европейской бьюти-среде.

Почему тренд стал таким популярным

Главный секрет — универсальность. Сдержанная чёлка адаптируется под разные формы лица и не требует радикальной смены длины. Она легко "встраивается" в уже существующую стрижку, обновляя образ без риска — по тому же принципу, что и причёски для тонких волос, где форма важнее длины.

"Мода последних лет всё чаще работает не с эффектом вау, а с ощущением комфорта и уместности — именно поэтому такие детали приживаются быстрее", — считает стилист, обозреватель Pravda. ru Алексей Сергеевич Мельников.

Такой вариант особенно ценят те, кто хочет выглядеть современно, но избегает сложных форм и агрессивных линий.

Эстетика с отсылкой к прошлому

Лёгкая бахрома напоминает причёски конца 90-х — эпохи, когда в моде были аксессуары для волос и естественная текстура. В 2026 году этот визуальный код возвращается, но в более утончённой версии.

Чёлка не выглядит ретро, однако отсылает к знакомой эстетике, добавляя причёске живость и динамику. Именно это сочетание ностальгии и минимализма делает тренд устойчивым.

Как создают сдержанную чёлку

Парикмахеры принципиально избегают прямых и чётких срезов. В интервью журналу Elle глобальный креативный директор TONI&GUY Кос Саккас объяснил, что ключевую роль играет работа кончиками ножниц.

Такая техника снимает лишний объём и смягчает края, благодаря чему чёлка выглядит естественно и плавно переходит в основную длину. Дополнительное внимание уделяется пробору.

Люси Джонс из салона Ларри Кинга в разговоре с Vogue Singapore отметила, что пробор должен быть узким и треугольным на макушке. Это позволяет избежать тяжёлой формы и сохранить ощущение лёгкости.

Кому подойдёт такая чёлка

Сдержанная чёлка считается одной из самых универсальных. Она подходит для прямых, волнистых и кудрявых волос второго и третьего типа. Главное условие — минимальная укладка без средств, утяжеляющих пряди.

За счёт мягких линий такая форма часто используется в причёсках, которые визуально смягчают черты лица и могут как освежать образ, так и делать его более взрослым — в зависимости от общей длины и текстуры.

Сдержанная чёлка и классические варианты

Классическая прямая чёлка требует регулярной коррекции и точной укладки. Чёлка-шторка даёт больше свободы, но всё же заметно меняет пропорции лица. Сдержанная чёлка занимает промежуточную позицию: она менее заметна, проще в уходе и легче адаптируется под разные причёски.

Именно поэтому её всё чаще выбирают как альтернативу полноценной смене стиля.

Плюсы и минусы трендовой чёлки

У этой формы есть очевидные преимущества, но и свои особенности. Они важны при выборе причёски на длительный срок.

К плюсам относят универсальность, лёгкий уход и способность освежать образ без радикальных изменений. Среди минусов — необходимость точной работы мастера и риск потери формы при слишком активной укладке.

Популярные вопросы о сдержанной чёлке

Подойдёт ли она тонким волосам

Да, именно на тонких волосах такая чёлка смотрится особенно органично.

Нужно ли часто подравнивать форму

Коррекция требуется реже, чем у прямой чёлки, благодаря мягкой линии среза.

Можно ли отрастить её без дискомфорта

Да, она легко сливается с основной длиной и не создаёт резкого перехода.

Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы мода стиль волосы красота уход за волосами
Новости Все >
Огонь выполнил обещание: пожары пришли в дом индийской семьи после странного визита
Грамм по цене телефона: как скачок стоимости золота изменит покупки и привычки россиян
ЕС и Индия закрыли сделку века: торговый союз меняет баланс мировой экономики
Хронические болезни не появляются внезапно: сигналы, которые многие игнорируют
Сначала кажутся пустяками: симптомы нервных расстройств, которые привыкли игнорировать
Дышать становится легче уже к вечеру: щадящие методы против насморка
Хоккей ушёл далеко вперёд: разрыв с футболом стал слишком заметен
Сначала раздражение, потом отчуждение: эти мелочи в паре приводят к разрыву отношений
Перед подачей иска стоит подумать дважды: цена проигрыша может неприятно удивить
Московский театр иллюзии с гордостью чествует своих блистательных магов
Сейчас читают
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Садоводство, цветоводство
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Садоводство, цветоводство
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Садоводство, цветоводство
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Популярное
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона

Февраль решает судьбу будущего урожая: именно сейчас закладывается задел для ранних овощей, ягод и цветов, которые летом удивят результатом.

Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Секретное оружие Трампа: станет ли Иран новой жертвой? Любовь Степушова Глобальный уровень моря растет, но в Гренландии он упадет: прогноз ученых до 2100 год Александр Рощин Забытый Сталкер: почему советская разработка так и не покорила бездорожье Сергей Милешкин
В Госдуме ответили на иск Киргизии к России из-за полисов ОМС для трудовых мигрантов
Канистра решает всё: неожиданный запрет на АЗС оставляет водителей без бензина
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Последние материалы
Пышность начинается до замеса: маленький трюк, который превращает выпечку в облако
Меньше болезней, больше урожая: культура, которая выигрывает у помидоров без теплицы
Запечённый карп удивляет вкусом: способ приготовления меняет всё отношение к блюду
Запах въелся, а пятен нет: простой порошок решает проблему без дорогой химии
Ремонт сделали, а жить неудобно: одна мелочь, которая превращает дом в компромисс
Сигнал вспыхнул и исчез, но последствия огромны: учёные не ожидали такого поворота
Вселенная пошла коротким путём: первые галактики запустили неконтролируемый рост
Эти яблоки помнят детство: вкус, который современные гибриды так и не повторили
Потерянная гробница найдена: находка, закрывающая главный пробел Древнего Египта
Грызуны не уходят просто так: ошибка в борьбе, из-за которой они возвращаются снова
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.