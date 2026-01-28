Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Козлова

Овал подтягивается сам: модные стрижки 2026 маскируют возраст без фотошопа

Красота и стиль

Возрастные изменения не всегда требуют радикальных мер — иногда достаточно правильно подобранной стрижки. В 2026 году парикмахерские тренды делают ставку на формы, которые визуально подтягивают овал лица. Такие решения помогают скрыть брыли и второй подбородок без фотошопа и сложных процедур. Об этом сообщает издание "Стерлеград".

Фото окрашивания в блонд
Фото: Pravda.Ru by Светлана Козлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фото окрашивания в блонд

Почему стрижка может заменить фотошоп

С годами кожа теряет упругость, и даже качественный макияж не всегда справляется с коррекцией овала лица. В этом случае форму берёт на себя причёска. За счёт длины, объёма и направления прядей можно сместить акценты и визуально сделать лицо более стройным. Современные стрижки работают в комплексе с укладкой и цветом, создавая эффект мягкого лифтинга, что давно используют омолаживающие приёмы в причёске.

"Если правильно подобрать длину и форму, можно не просто освежить образ, но и визуально убрать до пяти лет", — говорит эксперт по имиджу, стилист международного уровня Анна Васильева.

Каскад и градуировка — мягкая коррекция овала

Каскадные стрижки с лёгкой градуировкой у лица остаются одним из самых удачных решений. Многослойность формирует плавные линии, которые отвлекают внимание от нижней челюсти. Объём на макушке визуально вытягивает лицо, а мягкие волны усиливают этот эффект. Такой вариант хорошо подходит для волос средней длины и легко адаптируется под повседневную укладку.

"Человек воспринимает лицо целостно, и любые вертикальные линии автоматически ассоциируются с молодостью и стройностью. Причёска в этом смысле работает как визуальная иллюзия", — считает антрополог, обозреватель Pravda. ru Артём Павлович Климов.

Каре на удлинение и работа с линиями

Каре с удлинёнными передними прядями по-прежнему в тренде и в 2026 году. За счёт вытянутых линий эта стрижка маскирует область подбородка и делает контуры лица более чёткими. Стилисты советуют избегать идеально ровных срезов и слишком короткой длины. Более мягкие переходы и лёгкая асимметрия выглядят современнее и визуально омолаживают, как и другие стрижки с эффектом лифтинга.

Чёлка, текстура и цвет

Чёлка может стать важным инструментом коррекции. Косые и рваные варианты смещают фокус к глазам и лбу, не утяжеляя лицо. Прямая густая чёлка, напротив, подчёркивает нижнюю часть овала. Текстура волос тоже имеет значение: многослойность и объём создают воздушность. В окрашивании актуальны балаяж и шатуш — они добавляют глубину и отвлекают внимание от зоны подбородка.

Сравнение стрижек для коррекции овала лица

Каскад подходит тем, кто хочет мягкий эффект и универсальность в укладке. Каре на удлинение даёт более выраженное вытягивание силуэта и аккуратный контур. Многослойные стрижки выигрывают у ровных форм за счёт объёма и динамики. Короткие причёски без градации чаще подчёркивают возрастные изменения и требуют осторожного подхода.

Советы по выбору стрижки

  1. Оцените форму лица и зону нижней челюсти.
  2. Избегайте чётких горизонтальных линий на уровне подбородка.
  3. Делайте ставку на объём у корней и у лица.
  4. Подбирайте окрашивание, которое создаёт глубину и мягкие переходы.

Популярные вопросы

Какая стрижка лучше всего скрывает второй подбородок?

Лучше всего работают каскад и каре на удлинение с мягкой градуировкой у лица.

Подходят ли такие стрижки для тонких волос?

Да, многослойные техники и правильная укладка добавляют визуальный объём.

Что важнее — форма стрижки или цвет?

Форма играет ключевую роль, а цвет усиливает эффект и делает образ гармоничнее.

Автор Светлана Козлова
Светлана Орлова — парикмахер, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы мода волосы красота
