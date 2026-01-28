Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Макрон задал тон, Стармер подхватил — новый жёсткий стиль взорвал Европу

Очки-авиаторы неожиданно стали заметным элементом образа европейских политиков, вызвав бурное обсуждение в соцсетях. Деталь, давно перекочевавшая из военного и авиационного гардероба в повседневную моду, снова оказалась в центре внимания — теперь уже в контексте большой политики и публичных жестов.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова
Почему именно авиаторы

По словам стилиста Владислав Лисовец, очки-авиаторы давно перешли в разряд универсальной классики. Они регулярно появляются в рекламных кампаниях западных брендов, но при этом не относятся к краткосрочным модным всплескам.

"Авиаторы уже абсолютная классика. В последние несколько сезонов они очень часто встречаются в кампейнах западных брендов. Нельзя сказать, что это супертренд, прям маст-хэв. Это беспроигрышный вариант оптики, которая делает лицо брутальным, скажем так, харизматичным, с таким особым настроением", — сказал эксперт.

Стилист отметил, что подобная оптика формирует устойчивый визуальный код, который воспринимается как признак уверенности и силы, независимо от конкретного контекста.

Не мода, а стиль

Лисовец также обратил внимание, что авиаторы давно закрепились в гардеробах людей, следящих за внешним видом. По его словам, эта форма очков подходит практически всем и не привязана к полу или возрасту.

Эксперт подчеркнул, что в классическом исполнении авиаторы создают эффектный и запоминающийся образ, который ассоциируется скорее со стилем и характером, чем с модными трендами. Именно поэтому они остаются востребованными вне зависимости от сезона и актуальных коллекций.

Политический подтекст

Новый всплеск интереса к авиаторам возник после появления президента Франции Эммануэль Макрон на экономическом форуме в Давосе в таких очках. Образ политика быстро разошёлся по соцсетям и стал предметом обсуждений и мемов.

Позднее Макрон пояснил, что носит очки из-за временных проблем со здоровьем. Однако визуальный эффект оказался сильнее объяснений и задал определённый тон.

Эффект подражания

Вслед за французским лидером премьер-министр Великобритании Кир Стармер появился в очках-авиаторах во время выступления на мероприятии The Political Party Live в Лондоне. Политик опубликовал видео, где надевает очки и произносит "bonjour", явно обыгрывая образ Макрона.

Этот жест многие восприняли как ироничную отсылку и одновременно подтверждение того, что визуальные детали в политике становятся не менее важными, чем слова, сообщает Газета.Ru.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
