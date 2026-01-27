Горный стиль в городе: кардиганы, которые сделали зиму 2026 модной и уютной

Зима 2026 года неожиданно вывела в лидеры один из самых уютных предметов гардероба — кардиганы в альпийском стиле. Этот тренд распространяется не массово, а через детали, которые легко считываются в городском пространстве. Кардиганы с "горным" характером уже появились в магазинах и быстро стали дефицитом.
Зимняя мода всё чаще смещается в сторону комфорта и визуального тепла. Альпийские кардиганы отвечают этому запросу: они выглядят основательно, ассоциируются с природой и при этом органично вписываются в городскую среду. Такие вещи особенно хорошо работают в спокойных образах, выстроенных вокруг базового гардероба.
Выход в сегмент вязаного трикотажа стал заметным событием. Hale Cardigan быстро выделился на фоне масс-маркета благодаря ручной работе, натуральным материалам и выразительному узору.
Вдохновлённый эстетикой, кардиган одинаково уместен и на горнолыжных курортах, и в повседневной городской жизни. Такой универсальный подход хорошо ложится в концепцию зимнего стиля, где одна вещь должна работать в разных сценариях.
Главная особенность модели — жаккардовый узор и мягкая, лёгкая пряжа. В составе используется детская альпака, хлопок, шерсть и небольшой процент полиамида, благодаря чему кардиган не колется и хорошо сохраняет тепло. Он выпускается в светлой и тёмной цветовых версиях, обе связаны вручную в Перу.
Детали также играют важную роль: широкий шалевый воротник добавляет винтажного настроения, а пояс и крупные пуговицы позволяют регулировать силуэт. Карманы остаются практичными — в них легко помещается смартфон или электронная книга.
Альпийские кардиганы лучше всего сочетаются с простыми вещами. Джинсы прямого кроя, классические брюки, юбки миди или лаконичные платья позволяют узору и фактуре оставаться в центре внимания. Тёмные версии более универсальны, светлые — создают мягкий визуальный акцент.
"Когда образ строится вокруг одной выразительной вещи, он выглядит собранным и не перегружает внимание окружающих", — считает косметолог-эстетист, обозреватель Pravda. ru Татьяна Алексеевна Громова.
Высокий спрос объясняется сочетанием ручной работы, натуральных материалов и актуального дизайна. Кардиган выбирают как поклонники загородного отдыха, так и жители мегаполисов, которым важны комфорт и индивидуальность.
Альпийский кардиган отличается сложной фактурой и выразительным узором, поэтому может быть самостоятельным элементом образа. Базовый свитер чаще требует дополнительных аксессуаров и слоёв. Кардиган выигрывает и за счёт возможности регулировать посадку.
Такие вещи подходят не всем, но при удачном выборе становятся долгосрочной частью гардероба.
Преимущества:
Ограничения:
Лучше ориентироваться на слегка свободную посадку.
Да, при сочетании с базовыми вещами он выглядит современно.
Кардиган более универсален за счёт застёжки и вариативной посадки.
