Зимний макияж работает против кожи — и большинство узнаёт об этом слишком поздно

Зимой привычный макияж может неожиданно превратиться в фактор риска для кожи — не из-за самих средств, а из-за среды, в которой они используются. Холод, ветер и сухой воздух помещений создают условия, при которых даже проверенные косметические продукты работают иначе, чем в тёплый сезон. В результате декоративная косметика, призванная улучшать внешний вид, может усиливать дискомфорт и провоцировать проблемы с кожей.

Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тональный крем

Почему кожа зимой становится уязвимой

В холодное время года физиология кожи меняется. Активность сальных желез снижается, а защитный гидролипидный барьер ослабевает. На морозе капилляры сужаются, микроциркуляция ухудшается, из-за чего кожа получает меньше кислорода и питательных веществ.

Одновременно усиливается испарение влаги с поверхности кожи. Это приводит к сухости, шелушению, ощущению стянутости, покраснению и повышенной чувствительности. В таких условиях любое дополнительное воздействие, включая ежедневный макияж, может усугублять состояние кожи.

Чем опасны тональные средства и пудра

Многие тональные кремы, особенно матовые и стойкие, содержат спирты и абсорбенты. Эти компоненты предназначены для контроля себума, но зимой они дополнительно обезжиривают и обезвоживают кожу, разрушая и без того ослабленный липидный барьер. Плотные текстуры также способны создавать на поверхности плёнку, мешающую естественному увлажнению.

"Многие тональные кремы, особенно матовые и долгоиграющие, содержат вещества, которые зимой работают против кожи", — отметила врач-дерматолог, врач-миколог "СМ-Косметология" Александра Зейналова.

Пудра, представляющая собой мелкодисперсный порошок, в холодный сезон впитывает не только жир, но и остатки влаги. На морозе её частицы могут усиливать охлаждение кожи, а в сочетании с тональным кремом формируют плотный, "недышащий" слой, препятствующий обновлению кожного покрова.

Возможные последствия и безопасный подход

При постоянном использовании плотного макияжа зимой, пояснила специалист, возможно усиление сухости и шелушения, появление участков раздражения и покраснения. Также могут обостряться состояния, связанные с нарушением микроциркуляции, включая розацеа, и повышается риск мелких воспалений.

В холодный сезон приоритетом должны стать увлажнение и защита. Утром рекомендуется наносить питательный крем за 20-30 минут до макияжа и выбирать средства с церамидами, гиалуроновой кислотой, скваланом и маслами. Более подходящими считаются BB- и CC-кремы, увлажняющие флюиды и тональные средства с "сияющим" эффектом, тогда как матирующих и стойких текстур лучше избегать, об этом сообщает Газета.Ru.

"В холодное время года кожа нуждается не в маскировке, а в усиленной защите и заботе. Главный принцип красоты в холодный период — "чем меньше, тем лучше"", — резюмировала Александра Зейналова.