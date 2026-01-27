Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Коршунова

Зимний макияж работает против кожи — и большинство узнаёт об этом слишком поздно

Моя семья » Красота и стиль

Зимой привычный макияж может неожиданно превратиться в фактор риска для кожи — не из-за самих средств, а из-за среды, в которой они используются. Холод, ветер и сухой воздух помещений создают условия, при которых даже проверенные косметические продукты работают иначе, чем в тёплый сезон. В результате декоративная косметика, призванная улучшать внешний вид, может усиливать дискомфорт и провоцировать проблемы с кожей.

Тональный крем
Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тональный крем

Почему кожа зимой становится уязвимой

В холодное время года физиология кожи меняется. Активность сальных желез снижается, а защитный гидролипидный барьер ослабевает. На морозе капилляры сужаются, микроциркуляция ухудшается, из-за чего кожа получает меньше кислорода и питательных веществ.

Одновременно усиливается испарение влаги с поверхности кожи. Это приводит к сухости, шелушению, ощущению стянутости, покраснению и повышенной чувствительности. В таких условиях любое дополнительное воздействие, включая ежедневный макияж, может усугублять состояние кожи.

Чем опасны тональные средства и пудра

Многие тональные кремы, особенно матовые и стойкие, содержат спирты и абсорбенты. Эти компоненты предназначены для контроля себума, но зимой они дополнительно обезжиривают и обезвоживают кожу, разрушая и без того ослабленный липидный барьер. Плотные текстуры также способны создавать на поверхности плёнку, мешающую естественному увлажнению.

"Многие тональные кремы, особенно матовые и долгоиграющие, содержат вещества, которые зимой работают против кожи", — отметила врач-дерматолог, врач-миколог "СМ-Косметология" Александра Зейналова.

Пудра, представляющая собой мелкодисперсный порошок, в холодный сезон впитывает не только жир, но и остатки влаги. На морозе её частицы могут усиливать охлаждение кожи, а в сочетании с тональным кремом формируют плотный, "недышащий" слой, препятствующий обновлению кожного покрова.

Возможные последствия и безопасный подход

При постоянном использовании плотного макияжа зимой, пояснила специалист, возможно усиление сухости и шелушения, появление участков раздражения и покраснения. Также могут обостряться состояния, связанные с нарушением микроциркуляции, включая розацеа, и повышается риск мелких воспалений.

В холодный сезон приоритетом должны стать увлажнение и защита. Утром рекомендуется наносить питательный крем за 20-30 минут до макияжа и выбирать средства с церамидами, гиалуроновой кислотой, скваланом и маслами. Более подходящими считаются BB- и CC-кремы, увлажняющие флюиды и тональные средства с "сияющим" эффектом, тогда как матирующих и стойких текстур лучше избегать, об этом сообщает Газета.Ru.

"В холодное время года кожа нуждается не в маскировке, а в усиленной защите и заботе. Главный принцип красоты в холодный период — "чем меньше, тем лучше"", — резюмировала Александра Зейналова.

Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы кожа макияж
Новости Все >
Диалога не вышло: Давос показал новую реальность мировой политики
Малый бизнес теряет клиентов незаметно: воронка продаж раскрывает скрытые провалы
Каждый чек под лупой: новые онлайн-кассы превращают 2026 год в стресс-тест для Кубани
Автопарадокс в России: почему при падении спроса открываются новые автосалоны
Не музей, а витрина эпохи: вокруг Ельцин-центра разгорелся острый спор
Пока Илон Маск распыляет силы в космосе: в России сделали ход без спутниковых роев
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством
Претензия Германии к Украине на €85 млрд: кому выгоден этот политический ход
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Сейчас читают
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Садоводство, цветоводство
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Садоводство, цветоводство
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Красота и стиль
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay Любовь Степушова Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Эти цветы редко встретишь на дачах и зря: многолетники, которые удивляют каждый сезон
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Последние материалы
В Госдуме прокомментировали идею выплат алиментов государством
Нипах пугает мир, но не Россию: что сдерживает распространение опасного вируса
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Тишина громче слухов: вокруг состояния Михаэля Шумахера всплывают странные детали
Претензия Германии к Украине на €85 млрд: кому выгоден этот политический ход
Первый шаг в бездну: чем для россиян обернется легализация онлайн-казино
То, что прячут под скальпелем, оказалось главным секретом притягательных глаз
Серые комнаты оживают сами: комнатные растения, которым не нужен солнечный подоконник
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Европа попала в энергозависимость не только от США, но и Китая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.