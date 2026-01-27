Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Коршунова

То, что прячут под скальпелем, оказалось главным секретом притягательных глаз

Моя семья » Красота и стиль

Нависающие веки часто считают недостатком, хотя именно они создают тот самый притягательный и загадочный взгляд, который так ценится в кино и моде. Многие звёзды сделали эту особенность частью своего узнаваемого образа и не стремятся её скрывать. Секрет кроется не в пластике, а в грамотном макияже и понимании формы глаз, об этом сообщает iGlanc.

Девушка естественный макияж
Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка естественный макияж

Что такое нависающие веки и почему они появляются

Нависающие веки — это особенность строения глаз, при которой избыток кожи частично перекрывает подвижное верхнее веко. Чаще всего с такой формой рождаются, а с возрастом нависание может становиться заметнее. На выраженность также влияют образ жизни и внешние факторы: курение, активное пребывание на солнце без защиты, резкое снижение веса. Если нависание не мешает зрению и повседневным делам, медицинского вмешательства не требуется. Более того, в эстетике лица это считается мягкой и привлекательной чертой.

Почему от нависших век не стоит избавляться

Многие воспринимают такие глаза как уставшие или визуально более узкие, из-за чего задумываются об операции. Кажется, что после коррекции взгляд станет моложе и свежее. Однако практика показывает обратное: нависающие веки придают образу глубину, задумчивость и чувственность. Именно эта особенность помогает создать кинематографичный эффект, которого сложно добиться при другой форме глаз. Достаточно научиться работать с макияжем и учитывать анатомию, чтобы подчеркнуть достоинства, а не маскировать их.

Иконы красоты с нависающими веками

Брижит Бардо построила карьеру, сделав полуприкрытый взгляд своей визитной карточкой. К этой же категории относятся Блейк Лайвли, Дженнифер Лоуренс, Дженнифер Энистон, а также Белла и Джиджи Хадид. Их образы доказывают, что нависающие веки могут выглядеть невероятно притягательно. Тонкая подводка с коротким и аккуратным хвостиком, выстроенная по принципам графичных стрелок, и мягкая растушёвка визуально раскрывают глаза, сохраняя естественность и баланс.

Секрет магнетического взгляда

Знаменитый визажист сэр Джон, работавший с Бейонсе, советует при макияже нависающих век отказаться от округлых движений кистью. Лучше смотреть прямо в зеркало, слегка наклонив голову вперёд, и наносить тени под углом, вытягивая их по направлению к бровям. Такой приём подчёркивает природную форму глаза и делает взгляд более глубоким. Особенно хорошо с этим типом глаз сочетается дымчатый макияж с мягкими переходами оттенков — этот эффект часто используют и в омолаживающем макияже глаз.

Сравнение: нависающие веки и классическая форма глаз

Глаза с нависающими веками дают более мягкий и чувственный визуальный эффект, хорошо сочетаются с растушёванными текстурами и спокойными оттенками. Классическая форма проще в повседневном макияже и позволяет использовать чёткие линии. При этом нависающие веки выигрывают в выразительности и фотогеничности, если правильно подобрать тени, подводку и тушь. Выбор между формами условен, так как каждая из них имеет свои эстетические преимущества.

Советы по макияжу для нависающих век шаг за шагом

  1. Используйте основу под тени, чтобы макияж держался дольше и не скатывался.

  2. Наносите матовые тени чуть выше естественной складки, формируя вытянутую форму глаза.

  3. Делайте подводку тонкой, с коротким и чётким хвостиком.

  4. Усиливайте акцент тушью, особенно на ресницах во внешнем уголке глаза.

Популярные вопросы о нависающих веках

Какой макияж лучше всего подходит для нависающих век?

Лучше всего подходят дымчатые техники, матовые текстуры и мягкая растушёвка без резких границ.

Можно ли визуально увеличить глаза без операции?

Да, с помощью правильного распределения теней, аккуратной подводки и акцента на ресницы.

Что лучше выбрать — стрелки или дымчатый макияж?

Для нависающих век чаще выигрывает дымчатый макияж, но тонкие стрелки с коротким хвостиком также смотрятся уместно.

Автор Анастасия Коршунова
Анастасия Крылова — визажист, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы макияж красота
Новости Все >
Взносы под контролем: кто займется долгами за капитальный ремонт
Металл второго плана стал главным: серебро переписало исторический потолок рынка
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Сейчас читают
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Недвижимость
Нижний ящик под духовкой годами считают кладовкой, хотя он умеет гораздо больше
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Садоводство, цветоводство
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Садоводство, цветоводство
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Популярное
Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков

Хрустящие чебуреки с сочной начинкой можно приготовить дома всего за 30 минут. Рассказываем, как добиться идеального теста и насыщенного вкуса без ошибок.

Корочка пузырится, начинка течёт: быстрый способ приготовления идеальных чебуреков
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Ветка в банке — и спальня перезагружается: запах, меняющий сон и атмосферу
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Серебряная грива вместо клумбы: злак, который связывает весь цветник воедино
Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике Сергей Милешкин Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
Ветер ломает всё, а он стоит как скала: многолетник, который держит форму всё лето
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Холодильник пахнет чистотой, а не луком: простой способ сохранить свежесть надолго
Последние материалы
Чёрные ногти больше не спорят с образом — они его спасают: главный бьюти-поворот года
Навоз таскать больше не придётся: зимний способ для лёгкой и плодородной земли
Интерьеры устали от спокойствия: в 2026 году цвет начинает диктовать характер дома
Соль, крем и ещё кое-что: странная формула заставляет ногти вести себя иначе
Эта тройка ошибок превращает огурцы в горькую дрянь — и проблема вовсе не в семенах
Почему в СССР так и не полюбили дизельные легковушки: причина оказалась не в технике
В 1000 раз меньше энергии: новая память совершила рывок в криогенной электроник
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Ягоды становятся крупнее и слаще: январская подкормка делает смородину крупнее вишни
Климатическая турбулентность усиливается: погода готовит стресс для миллиардов людей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.