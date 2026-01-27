Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Соль, крем и ещё кое-что: странная формула заставляет ногти вести себя иначе

Домашние способы ухода за ногтями снова набирают популярность, особенно среди тех, кто устал от ломкости и медленного роста. В центре внимания — простые ингредиенты, которые можно найти почти в каждом доме, и минимум затрат. Один из таких рецептов активно обсуждают в соцсетях как доступную альтернативу салонным процедурам, об этом сообщает Bovary.

Девушка с прозрачными ногтями
Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с прозрачными ногтями

Почему ногти становятся слабыми

Ломкость и расслаивание ногтей чаще всего связаны с обезвоживанием, дефицитом питательных веществ и регулярным контактом с бытовой химией. Кожа рук и кутикула также страдают, что дополнительно ухудшает внешний вид ногтевой пластины. В таких условиях даже качественный маникюр держится недолго, а после агрессивных покрытий восстановление может занять недели, как это часто бывает при восстановлении ногтей после гель-лака.

Домашние рецепты для ногтей привлекают тем, что не требуют специального инвентаря или дорогих средств. Они особенно популярны среди тех, кто предпочитает натуральный уход и хочет контролировать состав используемых продуктов. При этом важно понимать, что такие методы работают как поддержка, а не как мгновенное решение.

Рецепт с солью для укрепления ногтей

Одним из самых обсуждаемых стал способ, которым поделилась инфлюенсер Марсия Говея. В его основе — сочетание соли, увлажняющего крема и зубной пасты. По её словам, регулярное применение помогает сделать ногти более плотными и ухоженными.

Смесь готовится из простых компонентов: соли, крема для тела и зубной пасты. Ингредиенты соединяют до однородной текстуры и наносят на чистые ногти без лака. Состав распределяют по всей поверхности ногтевой пластины, уделяя внимание зоне у кутикулы.

Через 15 минут средство смывают тёплой проточной водой. Завершающий этап — нанесение масла для ногтей и кутикулы, которое усиливает эффект увлажнения и защищает кожу рук.

Что действительно влияет на здоровье ногтей

Даже самый популярный домашний рецепт не будет работать в отрыве от базового ухода. Состояние ногтей напрямую связано с образом жизни, питанием и регулярностью процедур. Поэтому важно рассматривать такие смеси как часть комплексного подхода.

Ежедневное увлажнение играет ключевую роль. Масла для кутикулы и специальные кремы для рук помогают сохранить эластичность кожи и предотвратить шелушение. В дерматологической практике часто рекомендуют средства с пантенолом, которые поддерживают восстановление ногтевой пластины.

Не менее важен рацион. Для роста и прочности ногтей необходимы биотин, железо, цинк и достаточное количество белка. При их дефиците ногти становятся тонкими, медленно растут и чаще ломаются, что хорошо видно при анализе привычек из ухода за здоровыми ногтями.

Сравнение: домашние рецепты и готовые средства

Домашние смеси на основе соли и крема удобны своей доступностью и низкой стоимостью. Они подходят для регулярного поддерживающего ухода и не требуют похода в магазин косметики. Однако их эффект во многом зависит от индивидуальных особенностей и системности применения.

Готовые средства для укрепления ногтей — сыворотки, масла и лечебные лаки — обычно имеют более стабильный состав и направленное действие. Они могут содержать витамины и активные компоненты, но стоят дороже и требуют внимательного выбора.

Советы по укреплению ногтей шаг за шагом

  1. Используйте перчатки при уборке и мытье посуды, чтобы защитить ногти и кожу рук.

  2. Наносите крем для рук и масло для кутикулы каждый день, особенно после контакта с водой.

  3. Следите за питанием и при необходимости корректируйте дефициты витаминов.

  4. Используйте домашние рецепты как дополнение, а не замену базового ухода.

Популярные вопросы о домашнем укреплении ногтей

Как часто можно делать соляную процедуру?

Оптимально — 1-2 раза в неделю, чтобы не пересушить ногтевую пластину.

Сколько стоит такой уход?

Стоимость минимальна, так как используются обычные средства для тела и гигиены.

Что лучше: домашние рецепты или аптечные средства?

Лучший результат даёт сочетание базового ухода, питания и подходящих по типу ногтей средств.

Автор Юлия Фомина
Юлия Фомина — мастер ногтевого сервиса, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
