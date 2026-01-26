Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ювелирка снова горит: старая техника внезапно вытесняет минимализм и масс-маркет

Украшения, созданные с использованием сложных ювелирных техник, вновь оказались в центре внимания дизайнеров и покупателей. В моду возвращаются не лаконичные формы массового производства, а изделия, требующие кропотливой ручной работы и высокой профессиональной подготовки. Такой сдвиг отражает растущий интерес к ремесленным традициям и визуальной выразительности украшений.

Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Возвращение горячей эмали

По словам эксперта, горячая эмаль стала одним из ключевых трендов сезона, фактически переживая второе рождение. Эта техника широко использовалась в конце XIX — начале XX века и была характерна для работ Фаберже, Рюккерта и Хлебникова. Современные мастера сохраняют базовые технологические принципы, но переосмысливают художественный язык.

"Горячей эмалью владели мастера Фаберже, Рюккерта, Хлебникова. Сегодня эта техника переживает второе рождение. Ювелиры сохраняют традиционные приемы, но вместо классических растительных орнаментов создают геометрические узоры, абстрактные композиции, яркие цветовые сочетания", — заявила учредитель Ювелирного дома Kabarovsky Вера Кабаровская.

Эксперт пояснила, что технология предполагает нанесение на металл состава из стеклянного порошка, который затем обжигается при температуре 700-900 градусов. В результате формируется прочное цветное покрытие с глубиной и блеском, которые невозможно воспроизвести другими способами.

Витражная эмаль и игра света

Отдельного внимания, по словам Кабаровской, заслуживает витражная эмаль. Она создаёт эффект прозрачности и внутреннего свечения за счёт прохождения света сквозь тонкий слой эмали. Визуально такие украшения напоминают витражи готических соборов с их сложными переливами оттенков.

Эксперт отметила, что эта техника требует исключительной точности. Малейшая ошибка в температуре или времени обжига способна испортить изделие, поэтому витражная эмаль остаётся одной из самых сложных и ценных в ювелирном деле.

Филигрань как признак мастерства

В числе актуальных направлений Кабаровская также назвала филигрань, или скань. Эта техника основана на создании ажурных узоров из тончайших золотых или серебряных нитей, которые вручную скручиваются и спаиваются в единую композицию.

"Это древнейшая техника создания ажурных узоров из тончайших золотых или серебряных нитей. Мастер вручную скручивает проволоку толщиной меньше миллиметра, формирует из нее завитки и узоры, а затем спаивает элементы в единую композицию. Техника требует высочайшего мастерства и терпения — на создание одного изделия может уйти несколько недель. Именно поэтому филигрань так ценится коллекционерами", — объяснила учредитель Ювелирного дома Kabarovsky Вера Кабаровская.

По её словам, сегодня филигрань всё чаще используется не только в классических украшениях, но и в авангардных дизайнерских коллекциях.

Роспись по перламутру

Ещё одним трендом сезона стала роспись по перламутру. Эксперт отметила, что эта техника предполагает нанесение тончайшего рисунка на натуральный перламутр, обладающий природным радужным сиянием. Роспись усиливает этот эффект и позволяет создать объёмное изображение с глубиной и переливами.

Кабаровская добавила, что такие украшения особенно востребованы в зимних коллекциях: перламутровые оттенки ассоциируются с морозными узорами и снежным блеском. Серьги, кулоны и броши с росписью по перламутру становятся выразительным акцентом вечерних образов, об этом сообщает Газета.Ru.

