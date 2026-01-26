Зимой выглядит строго, весной — свежо: нейтральный цвет с двойным характером

Он выглядит спокойно, но не скучно, напоминает о природе и легко вписывается в любой гардероб. Этот оттенок одинаково уместен зимой и в первые недели весны, добавляя образам сдержанную выразительность. В 2026 году именно он может занять место привычного бежевого, об этом сообщает Vogue.

Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в клетчатой юбке

Цвет хаки как новая нейтральная база

Цвет хаки уверенно выходит за рамки утилитарного оттенка и становится полноценной модной основой. Его выбирают за универсальность, природный характер и способность адаптироваться к разным стилям — от повседневного до элегантного. Хаки органично смотрится в зимних образах, поддерживая плотные ткани и многослойность, но не теряет актуальности и в межсезонье. Он одинаково хорошо работает в верхней одежде, трикотаже, костюмах и аксессуарах, вписываясь в логику капсульного гардероба наравне с зимними оттенками серого.

Название "хаки" происходит от персидского слова khak, что переводится как "земля". Это напрямую отражает характер цвета — он будто собран из оттенков почвы, сухой травы и листвы. В прошлом его активно использовали в военной форме и камуфляже, но сегодня этот оттенок полностью переосмыслен и встроен в эстетику вайлд-шик — сочетание природной грубости и утончённой сдержанности.

Что представляет собой оттенок хаки

Хаки сложно свести к одному цвету. Это сложная смесь зелёного, коричневого и бежевого, которая может выглядеть теплее или холоднее в зависимости от подтона. В одних вариантах он уходит в оливковый, в других — ближе к песочному или землистому. Именно эта вариативность делает хаки узнаваемым и при этом гибким в стилизации.

В отличие от классического бежевого, хаки выглядит глубже и фактурнее. Он не "растворяется" в образе, а мягко подчёркивает его, создавая ощущение собранности и продуманности. Поэтому дизайнеры всё чаще рассматривают его как ключевую нейтральную альтернативу на 2026 год, особенно на фоне интереса к природным и "земляным" палитрам.

Хаки в сезонных образах

В холодное время года хаки логично соседствует с традиционной зимней палитрой. Он хорошо сочетается с бордовым, шоколадным, тёмно-зелёным, серым и чёрным. В таких комбинациях цвет поддерживает ощущение уюта и глубины. С приближением весны хаки легко "облегчается" за счёт светлых тканей и сочетаний с кремовым, молочным или пастельными оттенками.

Этот цвет уместен и в дождливый день, и при солнечной погоде. Он добавляет образу природную сдержанность и лёгкий "дикий" акцент, даже если речь идёт о строгом пальто, минималистичном жакете или лаконичном платье. Особенно выразительно он смотрится в деталях — обуви, сумках и аксессуарах, перекликаясь с трендом на коричневые колготки и другие тёплые нюансы.

Сравнение: хаки и бежевый в гардеробе

Бежевый традиционно считается универсальным, но в 2026 году ему всё чаще противопоставляют хаки. Бежевый выглядит мягко и нейтрально, но иногда теряет выразительность. Хаки, в свою очередь, сохраняет универсальность, но добавляет глубину и характер. Он менее маркий, лучше подчёркивает текстуру тканей и легче адаптируется к стилю вайлд-шик, который соединяет природную эстетику и городскую элегантность.

Советы по использованию цвета хаки

Выбирайте оттенок хаки с учётом сезона: зимой — более тёмный и насыщенный, весной — светлый и тёплый. Сочетайте хаки с натуральными материалами — шерстью, хлопком, кожей, замшей. Добавляйте контраст с помощью аксессуаров: сумок, обуви или ремней. Используйте хаки как альтернативу чёрному или бежевому в базовых вещах.

Популярные вопросы о цвете хаки

Как выбрать оттенок хаки для базового гардероба?

Ориентируйтесь на нейтральные варианты без явного ухода в зелёный или серый — они легче всего комбинируются.

Сколько стоит одежда цвета хаки по сравнению с бежевой?

Цена не зависит от оттенка и определяется брендом, материалом и качеством исполнения.

Что лучше для межсезонья — хаки или бежевый?

Хаки практичнее и визуально устойчивее к погодным условиям, поэтому чаще выигрывает в повседневных образах.