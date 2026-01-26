Обувь тихо изменилась — и теперь именно она решает, выглядит ли образ современным

В 2026 году обувь перестаёт быть второстепенной деталью и всё чаще задаёт тон образу. В центре внимания — продуманные формы, благородные материалы и силуэты, которые одинаково уместны в офисе, в городе и вечером. Тренды выглядят сдержанно, но именно за счёт этого работают на стиль и визуально "собирают" даже самый простой комплект.
Ещё недавно мода крутилась вокруг балеток, платформ и массивных кроссовок, но в новом сезоне акцент смещается. Каблуки возвращаются в более устойчивой и удобной версии, а спортивная обувь становится аккуратнее и визуально дороже. Такой подход делает тренды применимыми вне подиума — в рабочем графике, на прогулках и в вечерних образах.
Одним из главных камбэков года стали лодочки с вырезанной, чаще миндалевидной, формой носка. Они выглядят мягче привычных моделей и визуально вытягивают ногу, независимо от того, сочетаются ли с брюками или миди-юбкой. Лёгкий отсыл к эстетике 1980-х добавляет образу характер, а глубокие оттенки — винный, тёмно-зелёный, шоколадный — делают обувь универсальной. Такие лодочки легко вписываются в образы с объёмным пиджаком, длинным пальто и минималистичными платьями, сообщает издание Lifee.
Контрастные решения — чёрно-белые, коричнево-молочные или выполненные в близких оттенках — в 2026 году воспринимаются как продуманный стилистический ход. Это способ добавить образу глубину без лишней декоративности. Особенно органично такие модели смотрятся в формате балеток и туфель с открытой пяткой, которые одинаково уместны и в рабочей среде, и в выходные дни.
Кроссовки остаются базой, но меняют подачу. На первый план выходят фактуры — замша, гладкая кожа, сатин, лёгкий блеск — вместо логотипов и сложных цветовых схем. Подобные модели легко комбинируются с широкими брюками, трикотажными платьями и длинными пальто, а зимой их всё чаще адаптируют к холодной погоде, как это делают с зимними кроссовками.
Шнурованные туфли в духе мужских полуботинок возвращаются на фоне популярности эстетики "тихой роскоши". Чёткие линии, минимум декора и качественная кожа делают их универсальными. Оксфорды хорошо балансируют женственные и объёмные силуэты, сочетаясь с костюмами, плиссированными юбками и лаконичными платьями.
Модели с открытым носком снова актуальны, но в более сдержанном исполнении. В 2026 году это аккуратные туфли без массивных платформ, часто с геометричным носком или тонким ремешком. Они добавляют образу лёгкую провокацию, оставаясь элегантными и уместными, особенно в сочетании с миди-юбками, широкими брюками и вечерними платьями.
Лодочки выигрывают там, где важна визуальная стройность и аккуратность силуэта. Оксфорды подходят для собранных повседневных образов и офисного ритма. Кроссовки остаются лучшим выбором для активного дня и городской динамики, особенно если ориентироваться на решения, которые сохраняют стиль даже в холодное время года, как в гиде по зимней обуви.
Обращайте внимание на фактуру — именно она задаёт ощущение "дорогого" образа.
Выбирайте нейтральную базу с одним выразительным элементом, чтобы обувь дольше оставалась актуальной.
Соотносите выбор с образом жизни: для города подойдут кроссовки и оксфорды, для офиса — лодочки и туфли с открытой пяткой.
Как выбрать универсальную пару?
Ориентируйтесь на спокойный цвет, лаконичную форму и качественные материалы.
Сколько стоит актуальная обувь?
Цена зависит от бренда и состава, но инвестиционные модели, как правило, дороже базовых.
Что лучше для повседневной носки — кроссовки или оксфорды?
Кроссовки удобнее при активном ритме, оксфорды подойдут для более структурированных образов.
