Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Обувь тихо изменилась — и теперь именно она решает, выглядит ли образ современным

Моя семья » Красота и стиль

В 2026 году обувь перестаёт быть второстепенной деталью и всё чаще задаёт тон образу. В центре внимания — продуманные формы, благородные материалы и силуэты, которые одинаково уместны в офисе, в городе и вечером. Тренды выглядят сдержанно, но именно за счёт этого работают на стиль и визуально "собирают" даже самый простой комплект.

Джинсы с лоферами
Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джинсы с лоферами

Элегантность без жертв комфорту

Ещё недавно мода крутилась вокруг балеток, платформ и массивных кроссовок, но в новом сезоне акцент смещается. Каблуки возвращаются в более устойчивой и удобной версии, а спортивная обувь становится аккуратнее и визуально дороже. Такой подход делает тренды применимыми вне подиума — в рабочем графике, на прогулках и в вечерних образах.

Классические лодочки с новым настроением

Одним из главных камбэков года стали лодочки с вырезанной, чаще миндалевидной, формой носка. Они выглядят мягче привычных моделей и визуально вытягивают ногу, независимо от того, сочетаются ли с брюками или миди-юбкой. Лёгкий отсыл к эстетике 1980-х добавляет образу характер, а глубокие оттенки — винный, тёмно-зелёный, шоколадный — делают обувь универсальной. Такие лодочки легко вписываются в образы с объёмным пиджаком, длинным пальто и минималистичными платьями, сообщает издание Lifee.

Двухцветные модели как стильный акцент

Контрастные решения — чёрно-белые, коричнево-молочные или выполненные в близких оттенках — в 2026 году воспринимаются как продуманный стилистический ход. Это способ добавить образу глубину без лишней декоративности. Особенно органично такие модели смотрятся в формате балеток и туфель с открытой пяткой, которые одинаково уместны и в рабочей среде, и в выходные дни.

Текстурные кроссовки: спорт с намёком на люкс

Кроссовки остаются базой, но меняют подачу. На первый план выходят фактуры — замша, гладкая кожа, сатин, лёгкий блеск — вместо логотипов и сложных цветовых схем. Подобные модели легко комбинируются с широкими брюками, трикотажными платьями и длинными пальто, а зимой их всё чаще адаптируют к холодной погоде, как это делают с зимними кроссовками.

Оксфорды в женском гардеробе

Шнурованные туфли в духе мужских полуботинок возвращаются на фоне популярности эстетики "тихой роскоши". Чёткие линии, минимум декора и качественная кожа делают их универсальными. Оксфорды хорошо балансируют женственные и объёмные силуэты, сочетаясь с костюмами, плиссированными юбками и лаконичными платьями.

Туфли с открытым носком: спорный тренд с новой подачей

Модели с открытым носком снова актуальны, но в более сдержанном исполнении. В 2026 году это аккуратные туфли без массивных платформ, часто с геометричным носком или тонким ремешком. Они добавляют образу лёгкую провокацию, оставаясь элегантными и уместными, особенно в сочетании с миди-юбками, широкими брюками и вечерними платьями.

Сравнение: лодочки, оксфорды и кроссовки

Лодочки выигрывают там, где важна визуальная стройность и аккуратность силуэта. Оксфорды подходят для собранных повседневных образов и офисного ритма. Кроссовки остаются лучшим выбором для активного дня и городской динамики, особенно если ориентироваться на решения, которые сохраняют стиль даже в холодное время года, как в гиде по зимней обуви.

Советы по выбору обуви на сезон

  1. Обращайте внимание на фактуру — именно она задаёт ощущение "дорогого" образа.

  2. Выбирайте нейтральную базу с одним выразительным элементом, чтобы обувь дольше оставалась актуальной.

  3. Соотносите выбор с образом жизни: для города подойдут кроссовки и оксфорды, для офиса — лодочки и туфли с открытой пяткой.

Популярные вопросы о модной обуви 2026 года

Как выбрать универсальную пару?

Ориентируйтесь на спокойный цвет, лаконичную форму и качественные материалы.

Сколько стоит актуальная обувь?

Цена зависит от бренда и состава, но инвестиционные модели, как правило, дороже базовых.

Что лучше для повседневной носки — кроссовки или оксфорды?

Кроссовки удобнее при активном ритме, оксфорды подойдут для более структурированных образов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы мода стиль обувь
Новости Все >
Привычные мелочи под прицелом: Минпромторг меняет правила учёта товаров в РФ
Зима лечит усталость шоколадом: тяга к сладкому может выдавать кое-что тревожное
Ленивый цветник без сорняков: яркий ковер, который живет десятилетиями без хлопот
Британский банк поплатился за санкции: формальная ошибка стоила сотен тысяч фунтов
Вырастут даже на камнях: 15 красивых цветов для бедной почвы и сада без лишних хлопот
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Сейчас читают
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Садоводство, цветоводство
Ежемалина не подведёт: секрет выращивания самой благодарной ягоды на участке
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Садоводство, цветоводство
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Еда и рецепты
Хруст снаружи, сок внутри: курица, которую просят готовить снова и снова
Популярное
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам

Японский метод выращивания огурцов убирает главные проблемы холодной почвы и нестабильной погоды — результат оказывается куда практичнее, чем кажется.

Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Коржи сами впитывают его, как губка: крем, который делает десерт сочным без усилий
Весной цветёт, осенью краснеет: растение, которое работает круглый год
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Из Армении с любовью: антироссийские поцелуи Пашиняна грозят ему катастрофой Михаил Дёмин Президент Радев подал в отставку, чтобы сдать Украину. Интрига нарастает Любовь Степушова Человекоподобный робот летит в космос: какую роль Теледроид сыграет на МКС Сергей Ивaнов
Газон для ленивых найден: по нему ходят, а он только крепче цветёт
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Герань больше не капризничает: схема черенкования, которую легко повторить дома
Последние материалы
Кот метит не назло: поведение, за которым скрывается стресс или тревожный сигнал
Цены без тормозов: элитная недвижимость Екатеринбурга разогналась до предела рынка
Светлая база выдаёт каждое пятно: этот цвет перестали прятать, и он не подвёл
Прошлое перестали прощать: в России путь иностранцев к паспорту упрётся в одну строку
Новый передел вторички: подержанные авто уходят без дилерских наценок с выгодой 40%
Красная ручка выходит за поля дневника: плохое поведение в школе получит новый ответ
Кухни десятилетиями делали неправильно: что пошло не так в привычной планировке
Планы экономить исчезли в миг: Новый год раскрыл, что россияне не готовы урезать
Загадочный взлёт Toyota и Mazda: как бренды без присутствия в РФ обошли конкурентов
Красиво, компактно и без вечной обрезки: кустарники для небольших участков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.