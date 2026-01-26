Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Минус 20 — и крем больше не работает: удар мороза возьмёт на себя многослойный уход

При температуре около минус двадцати кожа лица работает на пределе своих возможностей. Холод, ветер и сухой воздух действуют одновременно, из-за чего даже привычные средства перестают давать ожидаемый эффект. Появляются стянутость, покраснение и ощущение, что кожа теряет плотность и устойчивость, об этом сообщает Marie Claire.

Фото: Pravda.Ru by Ксения Анисимова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему мороз так сильно влияет на состояние кожи

Когда температура опускается ниже нуля, сосуды кожи сужаются, и приток крови к поверхностным слоям уменьшается. Это означает меньше кислорода и питательных веществ, а вместе с этим — замедление обновления клеток и синтеза собственных липидов. Ситуацию усугубляют ветер и сухой воздух, характерные для зимнего ухода за кожей, из-за которых влага испаряется быстрее обычного.

Роговой слой кожи удерживает воду благодаря сложной структуре липидов и корнеоцитов. В мороз эта система становится уязвимой: липидные прослойки истончаются, а между клетками появляются микрозазоры. Поэтому кожа может выглядеть обезвоженной даже при использовании плотных кремов.

Липидный барьер как основа зимнего ухода

Липидный барьер — это первая линия защиты кожи. Он состоит из церамидов, холестерина и жирных кислот, которые формируют межклеточную "кладку". В условиях холода собственная выработка этих компонентов снижается, и коже требуется внешняя поддержка.

Плотные текстуры зимой работают как защитный слой: они уменьшают испарение влаги и смягчают воздействие ветра. Однако наносить их стоит только после увлажняющего этапа, иначе кожа может реагировать тяжестью и дискомфортом. Такой подход особенно важен при использовании средств с гиалуроновой кислотой, которая эффективна только при сохранённом барьере.

Многослойный подход: как помочь коже зимой

Зимой уход лучше выстраивать по принципу слоёв. Сначала применяются лёгкие средства с увлажняющими компонентами, которые насыщают верхние слои кожи влагой. Затем используется более плотный крем, снижающий трансэпидермальную потерю воды и усиливающий защиту.

Этот принцип можно сравнить с многослойной одеждой: несколько тонких слоёв работают эффективнее одного плотного. При этом коже обычно достаточно двух этапов ухода, если они подобраны по текстуре и составу.

Увлажнение зимой: почему от него нельзя отказываться

Миф о вреде увлажнения зимой до сих пор распространён, но современные формулы не оставляют свободную воду на поверхности кожи. Увлажняющие компоненты связывают влагу внутри рогового слоя и поддерживают его эластичность.

Без увлажнения кожа становится более жёсткой и хуже переносит перепады температуры, особенно при частом переходе из тепла на мороз.

"Отказ от увлажнения в холодное время года повышает риск микроповреждений кожи и усиливает её реактивность", — отмечает клинический фармаколог, обозреватель Pravda. ru Алексей Рябцев.

Сравнение: плотный крем и лёгкая эмульсия зимой

Плотные кремы лучше защищают кожу от ветра и мороза, формируя поверхностный барьер. Лёгкие эмульсии быстрее впитываются и работают на уровне увлажнения, подготавливая кожу к защите. Наиболее устойчивый результат даёт их последовательное использование.

Советы по уходу за кожей лица в сильный мороз

  1. Начинайте уход с лёгкого увлажняющего средства, подходящего по типу кожи.

  2. Через несколько минут наносите крем с липидовосстанавливающими компонентами.

  3. Давайте средствам впитаться до выхода на улицу, чтобы снизить риск раздражения.

Популярные вопросы о зимнем уходе за кожей лица

Как выбрать крем для сильных морозов?

Ищите формулы с церамидами и жирными кислотами, без агрессивных отдушек.

Нужна ли сыворотка зимой?

Да, она помогает увлажнить кожу и повышает эффективность крема.

Что важнее зимой — питание или увлажнение?

Лучше сочетать оба подхода: увлажнение поддерживает эластичность, а питание укрепляет барьер.

Автор Ксения Анисимова
Ксения Анисимова — специалист по уходу за кожей, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
