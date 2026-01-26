Минус 20 — и крем больше не работает: удар мороза возьмёт на себя многослойный уход

При температуре около минус двадцати кожа лица работает на пределе своих возможностей. Холод, ветер и сухой воздух действуют одновременно, из-за чего даже привычные средства перестают давать ожидаемый эффект. Появляются стянутость, покраснение и ощущение, что кожа теряет плотность и устойчивость, об этом сообщает Marie Claire.
Когда температура опускается ниже нуля, сосуды кожи сужаются, и приток крови к поверхностным слоям уменьшается. Это означает меньше кислорода и питательных веществ, а вместе с этим — замедление обновления клеток и синтеза собственных липидов. Ситуацию усугубляют ветер и сухой воздух, характерные для зимнего ухода за кожей, из-за которых влага испаряется быстрее обычного.
Роговой слой кожи удерживает воду благодаря сложной структуре липидов и корнеоцитов. В мороз эта система становится уязвимой: липидные прослойки истончаются, а между клетками появляются микрозазоры. Поэтому кожа может выглядеть обезвоженной даже при использовании плотных кремов.
Липидный барьер — это первая линия защиты кожи. Он состоит из церамидов, холестерина и жирных кислот, которые формируют межклеточную "кладку". В условиях холода собственная выработка этих компонентов снижается, и коже требуется внешняя поддержка.
Плотные текстуры зимой работают как защитный слой: они уменьшают испарение влаги и смягчают воздействие ветра. Однако наносить их стоит только после увлажняющего этапа, иначе кожа может реагировать тяжестью и дискомфортом. Такой подход особенно важен при использовании средств с гиалуроновой кислотой, которая эффективна только при сохранённом барьере.
Зимой уход лучше выстраивать по принципу слоёв. Сначала применяются лёгкие средства с увлажняющими компонентами, которые насыщают верхние слои кожи влагой. Затем используется более плотный крем, снижающий трансэпидермальную потерю воды и усиливающий защиту.
Этот принцип можно сравнить с многослойной одеждой: несколько тонких слоёв работают эффективнее одного плотного. При этом коже обычно достаточно двух этапов ухода, если они подобраны по текстуре и составу.
Миф о вреде увлажнения зимой до сих пор распространён, но современные формулы не оставляют свободную воду на поверхности кожи. Увлажняющие компоненты связывают влагу внутри рогового слоя и поддерживают его эластичность.
Без увлажнения кожа становится более жёсткой и хуже переносит перепады температуры, особенно при частом переходе из тепла на мороз.
"Отказ от увлажнения в холодное время года повышает риск микроповреждений кожи и усиливает её реактивность", — отмечает клинический фармаколог, обозреватель Pravda. ru Алексей Рябцев.
Плотные кремы лучше защищают кожу от ветра и мороза, формируя поверхностный барьер. Лёгкие эмульсии быстрее впитываются и работают на уровне увлажнения, подготавливая кожу к защите. Наиболее устойчивый результат даёт их последовательное использование.
Начинайте уход с лёгкого увлажняющего средства, подходящего по типу кожи.
Через несколько минут наносите крем с липидовосстанавливающими компонентами.
Давайте средствам впитаться до выхода на улицу, чтобы снизить риск раздражения.
Как выбрать крем для сильных морозов?
Ищите формулы с церамидами и жирными кислотами, без агрессивных отдушек.
Нужна ли сыворотка зимой?
Да, она помогает увлажнить кожу и повышает эффективность крема.
Что важнее зимой — питание или увлажнение?
Лучше сочетать оба подхода: увлажнение поддерживает эластичность, а питание укрепляет барьер.
