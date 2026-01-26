Омоложение начинается не с кремов, а с холодильника: пищевой лайфхак против старения

Сияющая и плотная кожа ассоциируется с дорогой косметикой, но научные данные говорят о другом. Оказывается, привычные продукты способны влиять на обновление кожи сильнее, чем сыворотки и кремы. Особенно заметен эффект у витамина, который давно считается "золотым стандартом" антивозрастного ухода.

Почему витамин С из пищи работает лучше косметики

Косметические средства с витамином С наносятся прямо на кожу, и логично ожидать от них максимального эффекта. Однако наружный барьер кожи сильно ограничивает проникновение активных веществ. Значительная часть аскорбиновой кислоты просто не достигает глубоких слоев, где формируется коллаген, поэтому даже самый продуманный уход за кожей зимой не всегда даёт ожидаемый результат.

Исследование, проведённое учёными медицинского факультета Университета Отаго в Крайстчерче, показало противоположный механизм. Витамин С, поступающий с пищей, распределяется с кровотоком и проникает во все слои кожи, включая дерму. Именно там он участвует в синтезе коллагена и поддерживает процессы обновления тканей.

Эксперимент с киви и его результаты

В эксперименте участвовали добровольцы с исходным дефицитом витамина С. В течение восьми недель они ежедневно съедали по два плода киви сорта SunGold — источника примерно 250 мг аскорбиновой кислоты, что превышает стандартную дневную норму. Всего в исследовании приняли участие 24 человека, которым проводили биопсию кожи, включая глубокие слои.

Результаты показали, что витамин С из пищи достигает не только эпидермиса, но и дермы, стимулируя выработку коллагена. Кожа становилась более плотной, а её структура — более здоровой. При этом было зафиксировано прямое соответствие между уровнем витамина С в плазме крови и его концентрацией в коже.

"Нас удивила тесная корреляция между уровнем витамина С в плазме крови и его содержанием в коже — она оказалась гораздо более выраженной, чем для любого другого органа, который мы исследовали", — подчёркивает профессор Центра окислительно-восстановительной биологии и медицины Университета Отаго Маргрит Виссерс.

Два этапа одного открытия

Работа состояла из двух частей. На первом этапе исследователи анализировали связь между уровнем витамина С в крови и коже у пациентов, проходивших плановые операции. Это позволило получить образцы тканей без влияния диеты.

Второй этап был посвящён питанию. Эксперименты проводили не только в Новой Зеландии, но и в Германии, в Институте Фрезениуса, где изучали изменения в эпидермисе и скорость обновления клеток. Одним из ключевых результатов стало увеличение толщины кожи, что напрямую указывает на усиленный синтез коллагена.

Диета важнее кремов

Учёные подчёркивают: здоровье кожи начинается изнутри. Витамин С жизненно необходим для синтеза коллагена, но через кожу он усваивается плохо, даже если содержится в косметике. Зато при поступлении с пищей он эффективно используется всеми слоями кожи, усиливая эффект даже таких подходов, как натуральные маски для лица.

"Иммунная система и кожа тесно связаны, и дефицит витаминов в первую очередь отражается на барьерных функциях организма", — считает врач-инфекционист, обозреватель Pravda. ru Светлана Полякова.

Это не означает отказ от ухода, но меняет акценты. Рацион, богатый витаминами, становится базой, а косметика — лишь дополнением.

Плюсы и минусы подхода через питание

У такого способа поддержания молодости кожи есть свои преимущества. Он естественен, не требует дорогих средств и положительно влияет на весь организм. К ограничениям можно отнести необходимость регулярного поступления витамина С, так как он не накапливается, и невозможность рассматривать продукты как универсальное средство от всех возрастных изменений. Об этом сообщает Journal of Investigative Dermatology.

Основные источники витамина С

Суточную потребность легко покрыть обычными продуктами. Апельсин среднего размера даёт около 80 мг витамина С, киви — более 90 мг, болгарский перец — около 100 мг. Ягоды и капуста также остаются надёжными источниками этого витамина.

Как поддерживать уровень витамина С

Включайте в рацион свежие овощи и фрукты каждый день. Следите, чтобы хотя бы одна порция была богата витамином С. Распределяйте продукты равномерно в течение дня. Не заменяйте питание добавками без необходимости. Сочетайте рацион с базовым уходом за кожей.

Популярные вопросы о витамине С и коже

Как выбрать продукты с витамином С?

Лучше отдавать предпочтение свежим фруктам и овощам без длительной термической обработки.

Сколько витамина С нужно в день?

Официальная норма составляет около 80 мг, но в исследовании использовались дозы до 250 мг.

Что лучше — еда или косметика?

Питание обеспечивает поступление витамина во все слои кожи, тогда как косметика действует преимущественно поверхностно.