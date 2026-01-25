Ошибаются тысячи женщин: какие оттенки, которые выглядят дорого и современно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Седина давно перестала быть исключительно возрастным маркером, но вопрос удачного окрашивания по-прежнему остаётся чувствительным. Неправильный оттенок может утяжелить образ и визуально добавить годы, даже если волосы ухожены. Чтобы избежать этого эффекта, важно учитывать структуру седых прядей и особенности пигментации.

Девушка с темно-пепельными волосами
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка с темно-пепельными волосами

Почему седину трудно закрасить

Седые волосы отличаются не только отсутствием пигмента. С возрастом волосяные фолликулы перестают активно вырабатывать кожное сало, из-за чего пряди становятся более сухими, жёсткими и пористыми. Такая структура хуже удерживает краску, поэтому цвет может ложиться неравномерно или быстро терять насыщенность.

Именно поэтому при большом проценте седины стилисты рекомендуют более плотные формулы и внимательно подбирать оттенок. Этот подход давно используется в профессиональном уходе за волосами, где важен не только цвет, но и общее состояние прядей.

Перманентная и полуперманентная краска: в чём разница

Перманентные красители позволяют полностью перекрыть седину и дают стойкий результат. Они подходят тем, кто хочет стабильный цвет и не готов часто обновлять окрашивание. Как отмечают специалисты, качественные средства такого типа чаще представлены в салонных линейках.

Полуперманентные краски работают мягче. Они создают деликатное покрытие, постепенно смывающееся за 4-6 недель, и придают волосам блеск. Такой вариант подойдёт при небольшом количестве седины или если хочется сохранить максимально естественный вид.

"Сухая структура седых волос требует более бережного подхода: агрессивные красители без последующего ухода могут усилить ломкость", — считает врач-эндокринолог, обозреватель Pravda. ru Екатерина Максимовна Орлова.

Какие оттенки выглядят наиболее естественно

Главное правило — избегать резкого контраста. Слишком тёмные или насыщенные оттенки подчёркивают отрастающие корни и делают образ жёстче. Гораздо выигрышнее смотрятся цвета, которые мягко сочетаются с тоном кожи и не спорят с природной текстурой волос.

Стилисты выделяют универсальные решения, которые подходят большинству цветотипов и хорошо выглядят по мере отрастания. Такой подход часто используют в современных техниках окрашивания, включая работу с сединой.

Сравнение универсальных оттенков для седины

Светлые и нейтральные варианты — карамельный блонд или серебристый — смягчают черты лица и визуально освежают образ. Пепельные и "грибные" оттенки снижают контраст и делают переход между цветами менее заметным.

Тёплые тона, такие как кофейный, шоколадный мусс или светлый медный, добавляют глубину и объём. Они особенно удачны для кожи с тёплым или нейтральным подтоном. Об этом сообщает издание L'Oréal Professionnel.

Плюсы и минусы окрашивания седины

Окрашивание остаётся самым быстрым способом обновить образ, но требует осознанного подхода.

Плюсы:

  • выравнивает цвет и визуально омолаживает;
  • позволяет подобрать оттенок под цветотип;
  • даёт широкий выбор техник;
  • помогает контролировать внешний вид.

Минусы:

  • нуждается в регулярном обновлении;
  • неправильный оттенок подчёркивает возраст;
  • седые волосы требуют усиленного ухода;
  • не все краски одинаково стойки.

Советы при выборе оттенка

  1. Оцените процент седины и состояние волос.
  2. Избегайте резкого контраста с натуральным цветом.
  3. Учитывайте тон кожи и бровей.
  4. При сомнениях выбирайте салонное окрашивание.

Популярные вопросы о закрашивании седых волос

Какой цвет выглядит наиболее мягко?

Нейтральные и пепельные оттенки средней глубины.

Можно ли красить седину дома?

Да, но при большом количестве седины результат часто уступает салонному.

Что проще в уходе — светлый или тёмный цвет?

Светлые и средние тона менее заметны при отрастании.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
