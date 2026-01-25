Зимний педикюр выходит из тени: ногти в ботинках стали новым маркером стиля

Зимний педикюр давно перестал быть "опцией на потом" и уверенно закрепился в списке бьюти-ритуалов холодного сезона. Даже если большую часть времени ноги скрыты в ботинках, ухоженные ногти добавляют уверенности и завершают образ. В 2026 году тренды делают ставку на глубину оттенков, деликатные эффекты и аккуратный нейл-арт, об этом сообщает Glamour.

Фото: Pravda.Ru by Ангелина Ефремова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Педикюр

Зимний педикюр как часть образа

Зимой педикюр становится не столько декоративным, сколько статусным элементом ухода. Он важен для походов в салон красоты, официальных мероприятий, поездок в СПА и просто для ощущения собранности. Современные техники позволяют добиться выразительного результата без излишней яркости, что особенно актуально в холодное время года.

Эксперименты в педикюре сегодня не ограничиваются классическими покрытиями. Даже привычный оттенок можно обновить с помощью текстуры, магнитного эффекта или хромированного финиша. Такой подход хорошо сочетается с зимним гардеробом и закрытой обувью, а глубокие и приглушённые оттенки всё чаще выбирают как универсальную основу — по тому же принципу, что и зимние оттенки для маникюра.

Нейл-арт и эффекты: что в фокусе

Одним из заметных визуальных акцентов сезона стал пятнистый педикюр в стиле гепарда, который задал направление трендам. Этот вариант демонстрирует, что узоры могут выглядеть уместно и зимой, если они выполнены сдержанно и аккуратно.

Для тех, кто предпочитает минимализм, альтернативой становятся магнитные покрытия "кошачий глаз". Они создают объём и глубину без перегруженности. Хромированные лаки, в свою очередь, добавляют изысканный блеск и хорошо смотрятся как на тёплых бронзовых, так и на холодных оттенках.

Классические оттенки и вдохновение из макияжа

Традиционные зимние цвета по-прежнему актуальны и легко вписываются в повседневные образы. Эксперты советуют делать ставку на глубокие и сложные тона, которые выглядят аккуратно без дополнительных элементов.

"Когда я не уверена в выборе оттенка, я всегда беру насыщенный цвет спелой чёрной вишни — это глубокий бордовый тон", — говорит нейл-эксперт и бренд-амбассадор Sally Beauty Джули Рассел.

В 2026 году идеи для ногтей всё чаще заимствуются из макияжа. Размытые текстуры, мягкие бронзовые финиши и совпадение маникюра и педикюра создают спокойное и целостное впечатление. По мере перехода к январю и февралю яркие праздничные цвета уступают место винным оттенкам, а золото трансформируется в нейтральные коричневые и тауповые тона.

Уход за ногами зимой

Зимний педикюр невозможен без правильного ухода. Холодный воздух и отопление быстро сушат кожу и ногти, поэтому регулярное увлажнение выходит на первый план.

Обычный лак на ногах держится дольше, чем на руках, что делает его удобным вариантом на зиму. Тем, кто выбирает более стойкий результат, подойдёт щадящий гель-лак, особенно если учитывать нюансы восстановления ногтевой пластины после покрытия — те же принципы применимы и к педикюру, что и при восстановлении ногтей после гель-лака.

Идеи зимнего педикюра 2026

Бронзовый педикюр остаётся универсальным решением. Он добавляет тепла образу, не выглядя слишком ярко, и хорошо сочетается с зимней одеждой и аксессуарами. Дополнительный эффект можно получить с помощью лёгкого хромированного напыления.

Магнитный педикюр "кошачий глаз" становится одним из самых востребованных трендов. Его ценят за выразительный результат и относительную простоту выполнения, включая домашний уход с использованием профессиональных лаков и инструментов.

Сравнение: классический лак и гель-лак зимой

Классический лак удобен тем, что легко обновляется и меньше травмирует ногти при снятии. Он особенно хорош для тех, кто любит менять оттенки под настроение и обувь. Гель-лак выигрывает по стойкости и сохраняет эффект даже при активном образе жизни, но требует более аккуратного ухода и правильного снятия. Выбор зависит от привычек, состояния ногтей и доступного времени.

Советы по уходу за зимним педикюром шаг за шагом

Используйте масло для кутикулы ежедневно, особенно после душа. Наносите питательный крем для ног перед сном и надевайте хлопковые носки. Выбирайте укрепляющую базу под лак или гель-лак. Старайтесь избегать длительного контакта с очень горячей водой.

Популярные вопросы о зимнем педикюре

Как выбрать оттенок для зимы?

Лучше ориентироваться на глубокие бордовые, винные, бронзовые и нейтральные коричневые тона, которые сочетаются с зимним гардеробом.

Сколько держится педикюр зимой?

Классический лак может сохраняться до нескольких недель, а гель-лак — дольше, при условии правильного ухода.

Что лучше зимой: дизайн или однотонное покрытие?

Оба варианта уместны. Минималистичный дизайн и текстурные эффекты позволяют разнообразить образ без перегруженности.