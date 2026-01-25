Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Салоны пустеют не случайно: бьюти-процедуры, которые тихо переехали к вам домой

Моя семья » Красота и стиль

Говорят, что ради красоты приходится идти на жертвы, но со временем становится понятно: уход за собой — это ещё и вопрос ресурсов. Чем старше мы становимся, тем больше процедур появляется в расписании, а регулярные визиты в салоны заметно отражаются на бюджете. При этом многие бьюти-ритуалы легко перенести в домашний формат и превратить их в спокойный, почти медитативный процесс, об этом сообщает Marianne.

Девушка ухаживает за кожей
Фото: Pravda.Ru by Ефремова Ангелина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка ухаживает за кожей

Домашние процедуры как альтернатива салонам

Современный уход всё чаще переезжает из салонов в ванную комнату. Это касается не только базовых процедур, но и тех, которые ещё недавно считались исключительно профессиональными. Производители косметики и техники адаптировали формулы и устройства под самостоятельное использование, сделав их понятными и безопасными. В результате женщина получает больше свободы и может выстраивать уход без привязки к записи.

Дополнительный бонус — психологический комфорт. Маникюр, уход за бровями или массаж лица легко вписываются в вечерний ритуал и помогают переключиться. Такой формат ухода всё чаще воспринимается как часть заботы о себе, а не как обязательная статья расходов, связанная с уходом за собой.

Окрашивание бровей за несколько минут

Если брови от природы светлые или редкие, окрашивание становится регулярной необходимостью. При этом совсем не обязательно каждый раз обращаться к косметологу. Наборы для окрашивания бровей сегодня продаются в обычных магазинах и рассчитаны именно на домашнее применение.

Перед процедурой достаточно обезжирить кожу мицеллярной водой, аккуратно нанести краску и выдержать её по инструкции. Если линия получилась неидеальной, излишки легко убрать ватной палочкой. Сразу после окрашивания оттенок может показаться слишком насыщенным, но через несколько дней он смягчается и выглядит естественно — особенно если учитывать базовые правила ухода за бровями.

Идеальный маникюр без визита в салон

Маникюр и педикюр — одни из самых регулярных процедур. Обычное покрытие быстро теряет вид, поэтому многие выбирают гель-лак. Домашний вариант требует первоначальных вложений: УФ-лампы, средств для кутикулы и специализированных лаков.

Со временем такие инвестиции окупаются. Процедуру можно делать в удобное время, не подстраиваясь под чужой график. При этом важно помнить, что ногтям нужен отдых и восстановление, особенно после длительного ношения покрытия, о чём всё чаще говорят в контексте здоровья ногтей.

Эпиляция без жёстких графиков

Лишние волосы особенно беспокоят в тёплое время года. Частое бритьё может вызывать раздражение, а волосы со временем становятся жёстче. Лазерная эпиляция в салоне требует регулярных сеансов и ощутимых затрат.

Альтернативой становятся домашние устройства с IPL-подсветкой, работающие по схожему принципу. Несмотря на более высокую стоимость на старте, такие приборы позволяют проводить процедуры тогда, когда это удобно, и не зависеть от плотного графика салонов.

Лимфодренажный массаж лица перед зеркалом

Стимуляция лимфы и улучшение микроциркуляции — важная часть ухода за кожей лица. Полноценный массаж всего тела дома сделать сложно, а вот лицо — вполне реально. Для этого достаточно камня гуа ша или даже собственных пальцев.

В интернете легко найти обучающие видео с понятной схемой движений. Несколько минут в день помогают уменьшить отёчность и улучшить тон кожи без необходимости записываться на салонные процедуры.

Сравнение: салонные и домашние бьюти-процедуры

Салонный уход даёт ощущение контроля и быстрый результат, но требует времени и регулярных расходов. Домашние процедуры обеспечивают гибкость, экономию и возможность подстроить уход под собственный ритм. Во многих случаях эффект сопоставим, если соблюдать инструкции и регулярность.

Советы по домашним косметическим процедурам шаг за шагом

  1. Выбирайте только косметику и устройства, предназначенные для домашнего использования.

  2. Внимательно читайте инструкции и не пропускайте этапы подготовки кожи.

  3. Начинайте с минимальных режимов и постепенно увеличивайте интенсивность.

  4. Соблюдайте регулярность, но давайте коже и ногтям время на восстановление.

Популярные вопросы о домашних косметических процедурах

Как выбрать устройство для IPL-эпиляции?

Ориентируйтесь на фототип кожи, количество режимов и наличие защитных датчиков.

Сколько стоит домашний уход в сравнении с салоном?

Стартовые затраты выше, но в перспективе домашние процедуры обходятся дешевле регулярных визитов.

Что лучше: салонный маникюр или домашний гель-лак?

Салон даёт быстрый результат без усилий, а домашний вариант выигрывает в удобстве и экономии при регулярном использовании.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Темы красота
Новости Все >
Нефть искали не там: забытый север Сибири оказался перспективнее привычных районов
Рай без иллюзий: курорт Пхукета под защитой из-за одной из самых опасных инфекций
Ушли без расчёта: решение США оставило международные фонды в подвешенном состоянии
Цифровой след на бумаге: как посадочный талон открывает доступ к данным без взлома
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Море нарушило статистику: в Тихом океане зарегистрировали аномалию раз в 1300 лет
Рынок лихорадило зря: модели, устоявшие перед утиль-паникой и перегретыми ценами
Просто ставили на ночь: дворники без снега и поездок теряют прижим и подводят зимой
Квартира и машина под замком: что заставило неплательщика срочно отдать 972 тысячи
Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции
Сейчас читают
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Садоводство, цветоводство
Аромат разносится по всему участку: цветок, который быстро становится главным в саду
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Садоводство, цветоводство
Древовидный пион живёт на одном месте до 100 лет
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Наука и техника
Смерть за несколько дней: паразит, который съедает заживо, подошёл к границе США
Популярное
Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки

Гречневая вода — доступное удобрение, которое помогает комнатным растениям восстановиться после зимы, укрепить корни и запустить активный рост.

Зелень оживает за неделю: бюджетная подкормка с кухонной полки
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Фарфоровое сияние после 40: простое масло возвращает коже гладкость и ровный тон
Семена на снег — и готово: неприхотливый цветок для тех, кто устал от рассады
Огуречный сезон без срывов: японский метод делает урожай стабильным, как по часам
От ралли Монте-Карло до армии: как первый русский автомобиль вошёл в историю Сергей Милешкин Недостающее звено: в газовом облаке зафиксировали крупное серосодержащее соединение Александр Рощин Сделка с того света: привидения вмешались в рынок жилья США официально Вероника Эйнуллаева
Май только начинается, а клумба уже пестрит: этот цветок не берёт пауз до осени
Натуральный утеплитель штурмует рынок: стекловата больше не кажется выгодной
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Родственник баклажана со вкусом дыни: это растение даёт урожай даже в квартире
Последние материалы
Зима высасывает силы из дома: растения, которые возвращают спокойствие и свежесть
Невидимый фактор: подземный фрагмент способен запустить цепочку землетрясений
Как выглядеть дорого, не покупая ничего: пять стильных сочетаний из базовых вещей
Океаны проглотили тепло целой эпохи: планета ускоряет опасное потепление
Красота, польза и тренды: что будет расти на самых модных дачах 2026 года
Цвет исчезает быстрее, чем хочется? Привычки, которые удерживают окрашивание месяцами
Декор без лишнего шума: тенденции 2026 года, которые переживут сезонную моду
Герой 90-х снова на подиуме: как брючный костюм стал ключевой вещью 2026 года
Сад словно оживает: простое решение создаёт эффект дорогого ландшафтного дизайна
Из мягких шариков — в ореховую роскошь: торт, который выглядит как ювелирная работа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.