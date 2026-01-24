Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Казались скучными — стали дерзкими: заниженная талия изменила образ чёрных брюк

Черные брюки редко вызывают эмоции, но мода снова доказала, что даже базовые вещи способны на эффектное возвращение. В 2026 году они вновь оказываются в центре внимания — теперь с заниженной посадкой, которая меняет привычное восприятие классики. Тренд быстро вышел за пределы подиумов и стал частью повседневных образов инфлюенсеров и стилистов, об этом сообщает Marie Claire.

Фото: Pravda.Ru by Ефремова Ангелина
Новая интерпретация классики в сезоне весна-лето 2026

Дебют Пьерпаоло Пиччоли в Balenciaga стал одним из самых обсуждаемых событий модного календаря. Дизайнер переосмыслил ДНК бренда, сместив фокус с утрированной мрачности в сторону выверенного, почти архитектурного минимализма. В коллекции доминировали черный цвет, строгие линии и сдержанные силуэты, напоминающие о дисциплине и контроле.

На этом фоне брюки на низкой посадке выглядели как намеренное нарушение порядка. Они добавляли образам легкую небрежность и делали строгие формы более живыми. Именно этот контраст между точностью кроя и свободой посадки стал ключевым стилистическим приемом коллекции.

Низкая посадка: версия 2.0

Современная низкая посадка почти не имеет ничего общего с эстетикой нулевых. Если раньше он ассоциировался с провокацией, открытым животом и демонстративной сексуальностью, то сегодня речь идет о другом подходе. Низкая линия талии стала частью интеллектуального минимализма, где тело не выставляется напоказ, а лишь мягко подчеркивается.

Такой принцип активно используют дизайнеры, работающие с идеей антимоды и нарочитой простоты, где важнее ощущение свободы, чем буквальное следование трендам. Этот сдвиг хорошо вписывается в логику антимоды, которая всё чаще задаёт тон современному стилю.

Универсальность как главный аргумент

Дизайнеры предлагают широкий спектр решений — от почти офисных моделей до расслабленных брюк из струящихся тканей. Чуть заниженный крой, лаконичный пояс и мягкая посадка позволяют интегрировать такие брюки в разные сценарии.

В деловом гардеробе они сочетаются с жакетами, строгими рубашками и лоферами, особенно если выбрать плотную ткань и четкую форму. В вечерних образах та же модель легко работает с шелковыми топами, босоножками или аксессуарами в стиле бохо. Универсальность делает их новой базой сезона и логичным продолжением тренда на летние брюки 2026 года.

Почему тренд снова работает

Секрет популярности — в игре на контрастах. Низкая посадка добавляет чувственности вещи, которая традиционно воспринималась как формальная. За счет этого появляется ощущение продуманной небрежности, одного из ключевых стайлинг-кодов 2026 года.

Для акцента на фигуре подойдут модели, повторяющие линии тела и хорошо держащие форму. Для повседневных выходов — свободные брюки с базовой майкой и структурированным жакетом, создающие образ без излишней строгости.

Как носить брюки на низкой посадке сегодня

С укороченным лонгсливом и лоферами получается сдержанный дневной образ, уместный и в городе, и в офисе с нестрогим дресс-кодом.

Для вечернего выхода подойдут шелковый топ и остроносые туфли на небольшом каблуке. Альтернативный прием — заменить топ платком, завязанным вокруг груди, сделав его ключевым элементом образа.

В расслабленных городских комплектах такие брюки хорошо работают с укороченными свитшотами, балетками или базовыми футболками. Контраст с вьетнамками или плоскими сандалиями делает образ намеренно простым и при этом актуальным.

Сравнение: низкая посадка и высокая талия

Брюки с высокой талией по-прежнему остаются символом собранности и классического силуэта. Они визуально вытягивают фигуру и подчеркивают талию.

Низкая посадка, напротив, смещает акцент вниз и создает более расслабленное впечатление. Она лучше подходит для образов, где важны свобода и современная интерпретация минимализма. Выбор между ними зависит от задачи: строгая структура или контролируемая небрежность.

Советы по выбору брюк на низкой посадке

  1. Обратите внимание на ткань — она должна держать форму или красиво струиться.

  2. Выбирайте длину с учетом обуви: лоферы, балетки и сандалии требуют разных пропорций.

  3. Сочетайте такие брюки с лаконичным верхом, чтобы сохранить баланс образа.

Популярные вопросы о брюках на низкой посадке

Кому подходит низкая посадка?

Она универсальна, если правильно подобрать крой и длину, ориентируясь на пропорции фигуры.

Можно ли носить такие брюки в офис?

Да, при выборе строгой модели из плотной ткани и нейтральных оттенков.

Что лучше выбрать — низкую или высокую посадку?

Высокая талия подходит для классических образов, низкая — для современных и расслабленных.

