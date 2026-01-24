Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ангелина Ефремова

Чистые до скрипа и снова грязные: уход за волосами, который запускает замкнутый круг

Моя семья » Красота и стиль

Когда волосы быстро теряют свежесть и выглядят жирными уже спустя короткое время, причина почти всегда скрывается у корней. Чаще всего дело в коже головы, которая вырабатывает слишком много себума и тем самым нарушает естественный баланс. При этом важно не "пересушить" скальп агрессивным уходом, а сохранить природные масла, отвечающие за увлажнение, эластичность и здоровый блеск длины, об этом сообщает Bazaar.

Почему кожа головы становится жирной

Избыточная жирность редко возникает сама по себе. На работу сальных желез влияют гормональные колебания, уровень стресса, питание и даже привычки ухода, а сам уход за кожей головы всё чаще рассматривается как отдельная и важная часть бьюти-рутины. Ситуацию могут усугублять слишком частое использование жёстких шампуней и очищающих средств с выраженным детокс-эффектом.

Особенно заметна проблема у обладателей тонких или истончённых волос. Из-за меньшего диаметра фолликула сальные железы располагаются плотнее, поэтому корни быстрее загрязняются, причёска теряет объём, а волосы выглядят "прилизанными" и лишёнными жизненной силы.

Мягкое очищение вместо агрессивного детокса

Распространённая ошибка при жирной коже головы — стремление как можно сильнее очистить скальп. На практике это часто приводит к обратному эффекту: лишённая защитных липидов кожа начинает вырабатывать ещё больше себума.

Оптимальное решение — мягкие шампуни, которые учитывают pH кожи и поддерживают микробиом. Они очищают, но не нарушают защитный барьер. Важно не только средство, но и техника мытья: правильное мытьё головы предполагает массаж кожи не менее минуты круговыми движениями. Особое внимание стоит уделять зоне за ушами и затылку, где чаще всего скапливаются загрязнения. Частоту мытья лучше подбирать индивидуально, ориентируясь на комфорт и состояние корней.

Отшелушивание кожи головы как часть ухода

Скрабы и пилинги для кожи головы давно стали отдельной категорией средств. Для жирного скальпа они особенно полезны, так как помогают удалять остатки стайлинга, ороговевшие клетки и излишки кожного сала.

Наиболее комфортным вариантом считаются химические эксфолианты с салициловой или гликолевой кислотой. Они мягко очищают и одновременно регулируют работу сальных желез. Использовать такие продукты достаточно примерно раз в неделю, чтобы снизить ощущение зуда и дискомфорта и продлить чистоту корней.

Повседневные привычки, которые мешают свежести

Даже мелкие жесты могут влиять на состояние волос. Частое касание прядей руками, ношение плотных головных уборов, очков или ободков способствует переносу кожного сала с поверхности кожи на длину.

В жаркую или влажную погоду стоит отдавать предпочтение собранным причёскам. Это снижает контакт волос с кожей головы и помогает дольше сохранить объём у корней без дополнительных средств.

Сравнение: агрессивное очищение и деликатный уход

Агрессивные шампуни дают ощущение чистоты "до скрипа", но быстро провоцируют усиленную выработку себума. Деликатные формулы работают иначе: они поддерживают баланс кожи головы, постепенно нормализуют её состояние и улучшают внешний вид волос. В долгосрочной перспективе мягкий уход оказывается более устойчивым и предсказуемым.

Советы по уходу за жирной кожей головы

  1. Выбирайте шампуни с пометками "balancing" или "for oily scalp".

  2. Массируйте кожу головы не менее минуты при каждом мытье.

  3. Используйте пилинг или эксфолиант раз в неделю.

  4. Старайтесь реже трогать волосы руками в течение дня.

Популярные вопросы о жирной коже головы

Как выбрать шампунь для жирных волос?

Лучше ориентироваться на мягкие формулы без агрессивных сульфатов и с нейтральным pH.

Как часто нужно мыть жирные волосы?

Чёткого правила нет: ориентируйтесь на ощущения кожи головы и внешний вид корней.

Что лучше — скраб или кислотный пилинг?

Для чувствительной кожи чаще подходит кислотный пилинг, так как он действует мягче и равномернее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
